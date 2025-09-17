Domácí

Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko

před 41 minutami
Ještě nikdy neměli patrně tak blízko k sobě, jako když v úterý odpoledne pořádali předvolební mítinky. Předseda vlády a lídr koalice Spolu, Petr Fiala (ODS), byl se svými příznivci na Kobližné, kousek od samého centra Brna. A šéf ANO Andrej Babiš byl také kousek od centra, jen jiným směrem, na Zelném trhu. Řečeno čísly, byli od sebe vzdáleni zhruba 500 metrů či necelých deset minut chůze.
Aktuálně.cz přináší názory příznivců Petra Fialy a Andreje Babiše, s kterými mluvilo během jejich úterních mítinků v Brně. | Video: Radek Bartoníček

Petr Fiala a Andrej Babiš se od sebe liší tak obrovsky moc, že výčet jejich rozdílů by vydal na pořádně dlouhý seznam. Pokud snad mají něco společného, potom je to asi jen to, že mají velké množství podporovatelů, ale také velké množství kritiků. Ovšem teď, pár dní před volbami, mají společného ještě něco jiného.

Oba vyzývají voliče, aby ani trochu nedali na průzkumy veřejného mínění, které avizují velký úspěch ANO a těžkou prohru Spolu. Jeden vzkazuje voličům, aby nevěřili průzkumům, podle kterých má jeho Spolu prohrát, a druhý vzkazuje voličům, aby nevěřili průzkumům, podle kterých má vyhrát jeho ANO. Oba potřebují dostat k urnám co nejvíce lidí - může jim chybět každý, kdo zůstane sedět doma. 

Premiér Petr Fiala při příchodu na úterní předvolební mítink Spolu v centru Brna.
Premiér Petr Fiala při příchodu na úterní předvolební mítink Spolu v centru Brna. | Foto: Radek Bartoníček

"Mnozí komentátoři se nám snaží namluvit, že ta věc je už rozhodnutá, že průzkumy mluví jasně, že demokratické politické strany jsou už ze hry. A že to prostě ten Babiš - s Okamurou, Konečnou a já nevím s kým dalším -, vyhrají," prohlásil Fiala. S tím, že prý vidí po celé republice spoustu lidí, kteří mu vyjadřují podporu.

"Jsou odhodlaní, přesvědčují ostatní a vědí, že to tak nemusí dopadnout," řekl Fiala. A přiznal, že mají zároveň obavy o výsledek. "Já jim říkám: Nemějte strach, nebojte se, máme to ve svých rukách. Nenechte se znechutit nějakými chytrými komentáři a průzkumy, dokud nebudou sečteny hlasy, je to na nás," sděloval premiér.

Přestože mu šlo nepochybně o to, aby vyburcoval své příznivce, na intonaci hlasu to nebylo téměř poznat. Mluvil spíše poklidným hlasem, aniž by jeho věty měly v sobě příhodný apel. Účastníci jeho mítinku sice jeho slovům zatleskali, ale ani na nich nebyly patrné silnější emoce. Možná to bylo tím, že už před jeho příchodem slyšely několik proslovů jiných politiků a museli také čekat o něco déle na předsedu vlády, takže byli unavenější. Možná chyběl někdo, kdo by atmosféru více "rozpumpoval".

Trojice žen, kteří přišly v Brně podpořit Petra Fialu. "Je to slušný člověk, zdaleka ne všichni senioři podporují Andreje Babiše," říkaly.
Trojice žen, kteří přišly v Brně podpořit Petra Fialu. "Je to slušný člověk, zdaleka ne všichni senioři podporují Andreje Babiše," říkaly. | Foto: Radek Bartoníček

Jakmile ale premiér sešel z pódia ke stolku, kam za ním chodili lidé, opět se dal s nimi do řeči, stejně jako na jiných mítincích. Pokud se ho na něco ptali, pustil se do podrobného vysvětlování, jestliže žádali o společnou fotku či autogram, s úsměvem přikyvoval.

Mítink rovněž ukázal, že na něj chodí stále více mladí lidé, senioři byli v očividné menšině. Dokonce, když dva starší muži přišli Fialu pozdravit, svěřili se, že si na shromáždění připadají jako staří kmeti. 

"Nevěřte tomu, že jsme vyhráli"

Na akci hnutí ANO ale byla vidět přece jen více uvolněná atmosféra, čemuž určitě pomohlo i to, že šlo o Rodinný den s různými atrakcemi i občerstvení zdarma. Na Zelném trhu se scházeli už od třetí hodiny odpoledne a mnozí obklopili Andreje Babiše i Alenu Schillerovou, kteří se s lidmi fotili a dávali podpisy.

Příznivci ANO na rozdíl do Fialových stoupenců většinou žádné dotazy z očí do očí nemají, když už položí dotazy, tak potom na samotném mítinku. Prostorem zněl navíc Babišův hlas z reklamních spotů, které byly k vidění na velké obrazovce. Když Babiš podle pozvánky začal v půl páté mluvit, lidé ho srdečně zdravili a jeho slova oceňovali dlouhým potleskem. Šéf ANO si atmosféru evidentně užíval.    

"Úžasné! Jsem totálně nabitý, takže jsme tady v nejsilnější sestavě: Alenka, naše celebrita Jihomoravského kraje," pokračoval Babiš v lidovém stylu, který příznivce ANO evidentně bavil a "rozehřál". Schillerová při jeho slovech udělala na pódiu krok dopředu, zvedla obě ruce a po vzoru "celebrit" jimi mávala na dav pod sebou. Ten o to více tleskal, někteří z přítomných mávali českými vlajkami. 

Podporovatelé ANO poslouchají politiky tohoto hnutí na Rodinném dni v centru Brna.
Podporovatelé ANO poslouchají politiky tohoto hnutí na Rodinném dni v centru Brna. | Foto: Radek Bartoníček

Když Babiš začal vysvětlovat, že vítězství ANO není vůbec jisté, někteří lidé dávali najevo, že s jeho slovy nesouhlasí. Babiš proto o to důrazněji začal upozorňovat, že průzkumy nic neznamenají. "Prosím vás. Hlavně nevěřte tomu, že jsme vyhráli. Žádnou vládu neskládáme, my jsme pokorní," tvrdil Babiš.

Podobně mluvil také na třech dalších mítincích, které v úterý absolvoval ještě před zastávkou v Brně, a stejně mluvil i na desítkách míst jinde. Je zřejmé, že má obavu z toho, aby výsledky průzkumů jeho voliče neukonejšily. 

Fiala varuje, Babiš slibuje 

V tom to má částečně jednodušší premiér a Petr Fiala, protože jeho příznivci si jsou vědomi, že musí jít volit a musí ještě získat další voliče koalice Spolu či dalších vládních stran. Fiala v posledních dnech ještě více varuje své podporovatele tvrzením, že v případě Babišova vítězství by se Česko dostalo do nebezpečné situace. I v Brně o tomto mluvil.

"K moci se tady derou politické síly, které říkají, že o bezpečnost se není třeba starat, že nám od Ruska nic nehrozí. Politické síly, které mají takový ekonomický program, že by to znamenalo zchudnutí naší země a zadlužení dalších generací," varoval šéf ODS.

"Politické síly, které se netají tím, že chtějí změnit režim, že se jim nelíbí prozápadní demokratická orientace České republiky. A politické síly, které chtějí vyvolat referendum o tom, jestli máme být v EU nebo v NATO," což jsou extrémně nebezpečné věci, které zpochybňují nejen naše pevné zakotvení na Západě, ale ohrožují i naši bezpečnost a naši prosperitu," uvedl dále Fiala. Narážel tak na stranu SPD a koalici Stačilo!, které prosazují referendum o vystoupení Česka z EU i z NATO.

Jen o kousek dál Andrej Babiš na tato varování reagoval tím, že ohrožení bezpečnosti Česku za jeho vlády nehrozilo v minulosti a nehrozí ani po volbách. "Nenechte se strašit. My nikdy nezatáhneme Českou republiku na Východ. Vždyť s Putinem jednal v minulosti premiér Petr Nečas a ve vládě byl Fiala a Stanjura. My jsme s ním nikdy nejednali, my jsme tady vyhostili 80 ruských diplomatů, my jsme se stali druhým největším nepřítelem Ruska," hlásil Babiš.

Šéf ANO také slíbil, že jeho hnutí bude plnit všechny závazky, které vyplývají z členství v NATO, včetně pomoci napadené členské zemi. "Ano, pomůžeme Polsku. Ano, souhlasíme s aktivací článku čtyři a souhlasíme s splněním článku pět NATO. Ano, my budeme podporovat protivzdušnou obranu," ujišťoval.  

V dalších dnech mají Babiš a Fiala v plánu celou řadu dalších předvolebních akcí. Je jasné, že na všech se budou vracet i ke zmiňovaným průzkumům a volebním modelům. Například ten zatím poslední od agentury STEM pro CNN Prima News dává ANO 31,3 procenta. Druhé Spolu má 20,2 procenta, třetí SPD 12,5 procenta. Vládní strany přitom výrazně prohrávají, ani s Piráty by neměly většinu křesel v Poslanecké sněmovně.   

O velké podpoře hnutí ANO mezi lidmi vypovídá například průzkum agentury NMS pro web Novinky.cz v Praze či ve středních Čechách, což bývala místa nejvíce nakloněná vládním stranám, zejména ODS. Zatímco při posledních sněmovních volbách v roce 2021 získala koalice Spolu v hlavním městě 40,2 procenta a ANO 17,46 procenta, teď podle zmiňovaného průzkumu má Spolu pouze 25,3 procenta a hnutí ANO 21,27 procenta. A pokud jde o střední Čechy, Spolu mělo před čtyřmi lety 28,74 procenta a hnutí ANO 24,92 procenta. Teď naopak Spolu výrazně zaostává, průzkum mu dává 20,4 procenta, ANO má 29,3 procenta.

VIDEO: Naše celebrita Alenka, oznamoval Babiš. Populisté nesmí získat moc, varoval Fiala (atmosféra a slova z mítinků SPOLU a ANO v Brně 16. září 2025)

Aktuálně.cz přibližuje atmosféru mítinků ANO a SPOLU v Brně s ukázkami proslovů Andreje Babiše, Petra Fialy, Aleny Schillerové a Petra Hladík | Video: Radek Bartoníček
 
