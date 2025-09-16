Rozvášněný křičící dav hrozil Fialovi. Nechyběl ani protestující s berlemi

"Děkuju za to vyjádření podpory, ani jsem se nemohl dostat na pódium," vítal účastníky předvolebního mítinku ve Frýdku-Místku premiér, který má ve zvyku na svých mítincích zastavit se nejdříve na pár slov s některými účastníky, než vejde na řečnickou stage. Až to mohlo vypadat, že se dočkal srdečného přijetí.
Realita ovšem byla trochu jiná. Kromě jeho příznivců přišla totiž také skupina protestujících, kteří přitahovali podstatně větší pozornost hlavně kvůli své hlasitosti - někteří pískali na píšťalky, křičeli nebo používali megafon.
Předseda vlády ale reagoval s nadhledem a vlídností, která jeho kritiky ještě víc rozlítila a přidali na protestech. "Slyším, že jsou tu i lidé, kteří jsou s něčím nespokojeni, tak věřím, že jste přišli proto, abychom spolu mohli diskutovat," vyzval, ale s pochopením se u demonstrantů nesetkal.
"Jdi na Ukrajinu, lháři! Podvodníku! Babiš, Babiš, Babiš!" křičeli někteří lidé, zatímco Fiala mluvil dál. Kromě jiného totiž premiér varoval před předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a tvrdil, že by jeho případná spolupráce s předsedou SPD Tomiem Okamurou a předsedkyní hnutí Stačilo! Kateřinou Konečnou nic dobrého zemi nepřinesla.
"Je to lež, lež, lež!" křičela starší žena, která měla na očích tmavé brýle a v pravé ruce držela nad hlavou dřevěný mlýnek, kterým neustále točila. "V životě tě nebudeme volit, de*ile!" přidávala se další žena, která používala vulgárnější slovník.
Na mužích z premiérovy ochranky bylo vidět, že jsou o to více ve střehu, po chvíli jich přišlo víc i přímo před pódium, aby vytvořili bariéru mezi některými hodně rozčilenými oponenty a Fialou. Ten v minulosti chodil občas i přímo mezi lidmi v davu, v poslední době ale po krátkém vystoupení sejde z pódia, postaví se ke stolku a lidé můžou chodit za ním. Muži z ochranky přitom stojí kolem něj tak, aby k němu lidé přistupovali z jednoho směru, což umožňuje co nejlépe zajistit premiérovu bezpečnost.
Aktuálně.cz se snažilo získat jejich vyjádření, proč na mítink přišli protestovat, ale někteří odmítali s novináři mluvit. Jiní tvrdili, že se jim žije za Fialovy vlády stále hůř, že premiér často lže, podle jejich názoru až moc pomáhá Ukrajině a žene Česko do války.
Jeden z nejhlasitějších demonstrantů hájil válku Ruska proti Ukrajině. "Rusko není agresor, na vině jsou Ukrajinci, kteří zabíjeli v minulosti ruskojazyčné Ukrajince," tvrdil a hájil rovněž ruské útoky, při kterých zahynulo mnoho ukrajinských civilistů.
Kritici jsou pod vlivem dezinformací, tvrdí příznivci Fialy
Přestože protesty proti Fialovi přitahovaly největší pozornost, jeho příznivců bylo na obou pondělních mítincích více. Při jeho projevu několikrát tleskali a mnozí se následně snažili dostat za ním. Aktuálně.cz mluvilo s několika místními lidmi, kteří potvrdili, že je jim jeho politika blízká. "Já premiéra Fialu podporuju. Myslím, že dělají s vládou dobrou věc, že podporují Ukrajinu - už proto, že kdyby prohrála, tak naši zemi a celou Evropu zaplaví miliony dalších uprchlíků," sdělil starší muž.
Na otázku, čím si vysvětluje vysokou podporu Andreje Babiše či Tomia Okamury, která vychází z průzkumů veřejného mínění, odpověděl, že na vině jsou zejména dezinformace. "Lidé jim tady hodně podléhají, vláda boj proti dezinformacím vůbec nezvládá. To, co se děje na sociálních sítích a v řetězových mailech, jsou cílené lži, aby se naštvalo co nejvíce lidí. To se potom projeví u voleb," uvedl tento vládní volič.
Další starší muž v klobouku prohlásil, že na řadu věcí má jiný názor než Fiala, ale celkově si myslí, že vede Česko dobře. "Žijeme v bezpečí, není tady válka a životní úroveň lidí není špatná. Jsem starobní důchodce, nestěžuji si a neznám kolem sebe důchodce, kteří by si stěžovali, že se mají špatně," sdělil. Mezi příznivci premiéra bylo opět i hodně mladých lidí, kteří se s ním často fotili.
Ještě více lidí než ve Frýdku-Místku bylo na následném mítinku na náměstí v Ostravě-Jih, kde byla rovněž napjatá atmosféra. Někteří demonstranti se tam přesunuli z prvního místa, navíc přišli další kritici. Přestože premiér mluvil zpočátku do mikrofonu, měl co dělat, aby dav překřičel. Stejně jako jinde všechny vyzýval ke slušnému dialogu a krocení emocí.
"Nepískejme na sebe, slušně spolu mluvme. Se mnou můžete slušně mluvit, těším se na to, že za mnou přijdete i vy, kteří se mnou nesouhlasíte," vyzýval je. "Nikdy, nikdy! Zaprodanče! Vlastizrádce!" reagovali někteří demonstranti na jeho prosby. Jeden z nich měl v ruce berle, z nichž jednu často držel a hrozil jí směrem k Fialovi. "V obchodě je všechno drahé, musím několikrát otočit korunu, než něco koupím. Nepracoval jsem čtyřicet čtyři roků zbytečně," řekl Aktuálně.cz.
Demonstranti opět ale nevyužili možnost, aby za Fialou zašli a sdělili mu svůj názor nebo se na něco zeptali. Ke stolku pod pódiem chodili spíše lidé, kteří neměli k premiérovi až tak vyhraněný názor, nebo přímo jeho voliči. Když někteří zapochybovali, jestli koalice Spolu s Filou uspěje, ten se je vždycky snažil co nejvíce povzbuzovat. "Uspějeme. Já tomu věřím. Ale je to na vás. Musíte přijít a vzít s sebou další, je to ve vašich rukou," naléhal.
Aktuálně.cz mluvilo s některými příznivci vlády, kteří přiznávali, že začínají být ze situace v Česku zoufalí, vadí jim zejména negativismus a podléhání populismu. "Žiji tady na sídlišti v Ostravě, kde je mnoho voličů Okamury a je to opravdu hrozné. Jsou to lidé, kteří jenom na všechno nadávají, útočí na Ukrajince a věřím všem možným lžím, které se šíří po sociálních sítích. Je to opravdu hrozné, bojím se, co bude dál," řekla jedna z žen se slzami v očích, která měla obavu se nechat vyfotit či nahrát videorozhovor.
Mezitím už akce končila a s lidmi se loučil jak Fiala, tak volební lídr Spolu v Moravskoslezském kraji Zbyněk Stanjura, který byl na mítincích také a hodně mluvil s lidmi. "Děkujeme panu premiérovi, že se tady za námi zastavil, děkujeme za čas, který nám věnoval. I za vás všechny, kteří jste přišli se konstruktivně pobavit," ukončila mítink moderátorka. Odpovědí jí byla směsice potlesku a pískotu.
Než ale premiér přišel k autu, utekly další minuty. Řada příznivců se s ním dál zdravila, chtěli společnou fotku či autogram. A když už měl cestu volnou a do auta mu zbývalo několik kroků, jeden z kritiků na něj z hloučku dalších lidí z dálky zavolal: "Ještě dvacet dní a končíte!" Fiala se tím směrem vydal, aby se dal s tímto člověkem do debaty. Když se ale zeptal, kdo to volal, nikdo se ke zmiňovanému výkřiku nepřihlásil.
Své otázky mohli lidé předsedovi ODS veřejně pokládat také večer, kdy měl debatu po boku herečky a zpěvačky Ivy Pazderkové v nedaleké Opavě. Tam se omlouval, že má oslabené hlasivky, protože na zmiňovaném mítinku ve Frýdku-Místku a následném v Ostravě musel mluvit s lidmi zvýšeným hlasem. Důvodem byl právě hluk protestujících, kteří nepřestali, ani když si povídal s lidmi z očí do očí. Naopak se zdálo, že píšťalky, klaksony a různé další věci jsou v rukou oponentů ještě hlučnější.
Fiala večer v Opavě přiznal, že ho obzvláště těší velká podpora mezi mladými lidmi, kteří přišli i na tuto večerní debatu.
