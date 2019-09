Sociální sítě v posledních dnech pobláznila nová výzva, kterou pod hashtagem Tetris challenge plní zejména členové bezpečnostních složek. Fotí se z ptačí perspektivy poté, co poskládali vedle sebe na zem obsah svých vozidel, a ukazují tak, co vše se jim musí do auta vejít.

S originálním nápadem inspirovaným legendární videohrou Tetris přišli policisté ze švýcarského Curychu, kteří si na Facebooku vysloužili tisíce lajků a sdílení. O podobný úspěch se na sociálních sítích nyní pokouší také čeští policisté a hasiči. Přidala se ale například i španělská armáda nebo demonstranti z Hongkongu. Jaké nečekané předměty s sebou musí bezpečnostní složky vozit? Na to se můžete podívat v naší galerii.