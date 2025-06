"Takové názory mě nezajímají." Řehka se bije za obrněnce pro speciály, výhrad je dost

Speciální síly české armády si budou pořizovat 18 lehkých obrněnců Supacat celkem za 2,15 miliardy korun. Někteří opoziční poslanci a média tvrdí, že je nákup předražený, ale vedení ministerstva i generálního štábu zakázku hájí. Ostře sledovaný obchod se řešil i na úterním jednání sněmovního výboru pro obranu, kde resort odkryl detaily zakázky. A znovu bylo poměrně živo.

"Nevím, odkud se objevily informace, že armáda vozidlo Supacat nechce. Armáda dál o toto vozidlo stojí," prohlásil před poslanci Karel Řehka, náčelník generálního štábu.

Během úterního jednání poslaneckého výboru pro obranu tak podpořil nákup 18 britských lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda. Ty si chce pořídit prostějovská 601. skupina speciálních sil.

Proti kontraktu vystoupil opoziční zákonodárce Pavel Růžička (ANO). Na branném výboru tvrdil, že podle toho, co se mu doneslo, někteří vojáci nejsou ze Supacatů nadšení. Jeho slova však Karel Řehka rychle odbyl s tím, že jej podobné názory nezajímají.

"Asi nikdy nenajdete produkt, se kterým by souhlasili všichni vojáci," odvětil generál Růžičkovi. Znovu se tak potvrdilo, že mezi oběma muži harmonie rozhodně nepanuje.

Babiš se prý omlouvat nebude

Sama ministryně obrany Jana Černochová (ODS) připomněla, že i na základě několika jednání s poslanci branného výboru resort rozhodl, že zakázku pro speciální síly rozdělí. "Pořídit pouze podvozky od firmy LPP (českého zástupce britského výrobce - pozn. red.) a pak je dosadit požadovanými systémy, senzory a elektronikou prostřednictvím státního podniku VTÚ," upřesnila Černochová.

Zatímco za nákup 18 šasi zaplatí ministerstvo 1,15 miliardy korun, Vojenský technický ústav (VTÚ) si za montáž technologií naúčtoval 980 milionů. Celkově tak třínápravová výsadková vozidla vyjdou na 2,15 miliardy korun, v průměru 118 milionů za kus. Podle Lubora Koudelky, šéfa ministerského vyzbrojování, tuto cenu posoudil znalec.

Kolegium ministryně obrany by mělo zakázku schválit do konce června a v následujících letních týdnech pak Koudelka očekává podpis kontraktu.

"Projekt je od počátku koncipován tak, že vozidla pro potřeby českých speciálních sil budou vyrobena současně s kontraktem pro britskou stranu a že jejich pořizovací cena bez vybavení bude srovnatelná," uvedl Miroslav Žižka, jednatel LPP, před pár dny v prohlášení společnosti.

Kvůli nákupu se před čtvrt rokem dostala Černochová do sporu s Andrejem Babišem (ANO). Šlo o jejího náměstka Františka Šulce. "Včera jste řekl, že Šulc měl podíl v LPP Holding. Nemá tam podíl. Chtěla bych, abyste se omluvil," vyzvala ministryně Babiše v pátek 14. března.

Šulc měl v minulosti s Jiřím Sauerem, vlastníkem LPP Holding, společný byznys. Před nástupem na ministerstvo obrany, kam jej přivedla Černochová, jej ovšem utnul.

"Nikomu se omlouvat nebudu," prohlásil během sněmovní diskuse Babiš. A naopak na ministryni zaútočil, že manipuluje a jeho slova překroutila.

Sám Šulc přitom Babišovi jen pár dnů poté, co jej šéf ANO obvinil z konfliktu zájmů, poslal otevřený dopis. "Ano, založil a vlastnil jsem společnost RobotScientific, do které později vstoupil Jiří Sauer a jeho společnost LPP, a dávno poté, co jsem z firmy odešel, ji přejmenoval," píše v něm Šulc.

Náměstek dále tvrdí, že se sám z "předběžné opatrnosti" z jakýchkoliv resortních jednání o vozidlech Supacat "vyloučil".