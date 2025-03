Černochová požádala Babiše o omluvu. Jste manipulátorka, neomluvím se, odpověděl jí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si v posledních týdnech vzal za svůj hlavní terč ministerstvo obrany, u kterého kritizoval jak výdaje na různou vojenskou techniku, tak personální politiku. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se sice k jeho slovům dosud příliš nevyjadřovala, ve čtvrtek a v pátek se však rozhodla reagovat důsledně. A kromě jiného požádala v pátek Babiše, aby se omluvil.

Páteční ráno ve sněmovně začalo podobně jako jednání v některých minulých dnech. Slovo si vzal šéf ANO Andrej Babiš, který může mluvit kdy chce, a jako obvykle v posledních dnech se pustil do ministerstva obrany. Jeho vystoupení se jako vždy týkalo řady různých věcí.

Ovšem rozdíl byl tentokrát v tom, že když domluvil, přišla k mikrofonu ministryně Jana Černochová, která důrazně obhajovala nákup amerických letounů F 35. Což právě Babiš kritizuje nejvíc ze všeho.

"Za vašeho ministra obrany (Lubomíra) Metnara byl zadán průzkum, který měl dát vojenské doporučení. A na základě toho vláda rozhodla o nákupu letounů páté generace F-35," vysvětlovala u mikrofonu Černochová. A nabídla Babišovi, že může přijít na její ministerstvo a setkat se s lidmi, kteří na přípravách za Metnara pracovali. Zároveň popisovala, proč nebylo výhodnější pořídit si švédské letouny JAS-39 Gripen, za které se naopak přimlouvá šéf ANO.

Černochová se zároveň zastala svého náměstka Františka Šulce, u kterého Babiš naznačuje, že je spojený s některými výrobci vojenské techniky. Podle Černochové však Babiš nemá přesné informace a požádala ho, aby se Šulcovi omluvil. "Včera jste řekl, že Šulc měl podíl v L.P.P. Holding. Nemá tam podíl. Chtěla bych, abyste se omluvil," uvedla ministryně. Přitom s odkazem na článek Aktuálně.cz podotkla, že jediný, kdo byl z vedení ministerstva pravomocně odsouzený, byla náměstkyně ministra obrany z doby, kdy ho vedl právě Metnar z ANO.

Poté Černochová požádala Babiše, aby se omluvil i za svá slova o tom, že náměstek Šulc ovlivňoval nákup lehkých útočných vozidel Supacat a bezpilotních vrtulníků z firmy Modelárna Liaz, kde v minulosti působil jako jednatel.

"Takže já tady znovu prosím pana předsedu Babiše, aby se panu náměstkovi Šulcovi opět omluvil, protože tady říkáte věci, které nejsou pravda," prohlásila a na úplný konec druhého vystoupení dodala: "Vy si myslíte, pane předsedo, že by Šulc byl takový blázen, že by chtěl krást na Ministerstvu obrany a sednout si tam do pozice prvního náměstka? To si fakt myslíte? To asi žijete v úplně jiném vesmíru, než já."

Když si po ní vzal slovo opět Babiš, dal najevo, že se nemíní omlouvat. "Paní ministryně, vy jste neskutečná manipulátorka. Já bych si vás přál jako advokátku, vy jste to zase všechno překroutila," tvrdil šéf ANO. Nelíbilo se mu ani to, že upozornila na bývalou náměstkyni, podle svých slov by mohl číst měsíc o korupci ODS na resortu obrany po roce 1989. "Nikomu se omlouvat nebudu," prohlásil zvýšeným hlasem.

Během dalšího proslovu se ještě několikrát o Černochové zmínil, a to různorodým způsobem. "Z vás má každý strach. I premiér z vás má strach," prohlásil, načež po chvíli změnil slovník. "Paní ministryně, já vás mám rád. Považuji vás za čestnou dámu a úspěšnou političku," řekl a dodal, že by mohli zajít probrat pracovní věci při kávě. Ještě několikrát si potom vyměnili u mikrofonu své názory, aniž by jejich pře měla nějaký konkrétní výsledek.