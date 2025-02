"Nikdy nekoukal na korunu." Jak Budinský, hlava kauzy Motol, vedl válečné veterány

V říjnu 1989 dostal od Gustáva Husáka medaili Za službu vlasti. Po sedmadvaceti letech mu dal další státní vyznamenání i prezident Miloš Zeman. Lékař Pavel Budinský, který je podle kriminalistů hlavní postavou korupční kauzy nemocnice Motol, se na výsluní pohyboval dlouhodobě. I proto, že vedl dvě hlavní veteránské organizace - Československou obec legionářskou a Sdružení válečných veteránů ČR.

Od pondělí má Sdružení válečných veteránů, čítající zhruba 1600 členů, nového předsedu. I když jen pověřeného. "Je nám to líto, cítíme, že jsme byli podvedeni," říká Ladislav Sornas, který musel dočasně nahradit Pavla Budinského obviněného v korupční kauze Motol.

V salonku veteránského komunitního centra v pražských Střešovicích popisuje Sornas to, jak dlouholetý šéf veteránským organizacím s milionovými rozpočty vládl. "V našem spolku si Budinský dvacet let dozadu nevzal ani jednu korunu," tvrdí Sornas. "On nám šéfoval velmi mírným způsobem, reprezentoval tu organizaci, což dělal rád a dobře," pokračuje.

Sornas si třeba vybavuje pravidelnou akci v Českém Krumlově, kde se každoročně setkávají stovky bývalých vojáků, kteří v rámci mírových sil OSN působili v různých částech světa. "Kluci, kteří přijíždějí, si napíšou cesťák a naše krajské výbory jim to proplatí. Budinský si všechno vždycky platil sám," přibližuje Sornas.

A v historkách ze setkání válečných veteránů, jímž je i vojenský lékař Budinský, pokračuje. "Pijeme u stolu, on jen jedno pito (nealkoholické pivo, pozn. red.), odchází jako první a - teď už asi vím proč - vytáhne dva tisíce a položí je na stůl," popisuje Sornas, jak se obviněný lékař choval na veřejnosti.

Jindy prý zase přišel jeden ze členů sdružení s tím, že nemá peníze na hudbu ke vzpomínkové akci. "Budinský na něj, kolik to stojí. Že prý tři tisíce. Tak mu je Budinský dal ze svého," říká Ladislav Sornas, jinak také veterán z Perského zálivu.

A pro dokreslení ještě dodává: "Nikdy nekoukal na korunu, nikdy z našeho nechtěl ani pětník a choval se jako správný předseda. Říkali jsme si, že má asi velký plat v tom Motole."

Legionáři zbavili Budinského pravomocí

Zatímco Sdružení válečných veteránů ČR už tedy funkci předsedy Pavlu Budinskému pozastavilo, v čele Československé obce legionářské zůstává dál. Ale jen formálně. V úterý na mimořádném jednání mu odebrali pravomoce. V nejbližších týdnech si pak má organizace se zhruba 3700 členy zvolit jeho nástupce.

Podle kriminalistů má být Pavel Budinský, provozně-technický náměstek ředitele motolské nemocnice, ústřední postavou korupční kauzy, v níž je obviněno osmnáct lidí.

Podle vyšetřovatelů Budinský inkasoval peníze od podnikatelů, kterým měl ve své kanceláři nabízet výhody a podíly na nejrůznějších zakázkách nemocnice.

Kriminalisté podle Radiožurnálu navíc zjistili, že Budinský vlastní nemovitosti na Kostarice a v Černé Hoře, na něž si pravděpodobně nemohl vydělat legálním způsobem.

Video: Tehdejší ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík v pořadu Spotlight (13. 9. 2023)