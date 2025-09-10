Domácí

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

před 2 hodinami
Středeční jednání sněmovního výboru pro obranu se změnilo v předvolební útok opozice. Oslabení koaliční zákonodárci vesměs jen přihlíželi tomu, když poslanci ANO a SPD "šili" do Karla Řehky, náčelníka generálního štábu. Spouštěčem bylo projednávání bodu, kde se řešilo armádní cvičení, při němž měli vojáci podle opozice šmírovat lidi a politiky na sociálních sítích. "Je to lež," kontroval Řehka.
"Vstup náčelníka generálního štábu do politiky je legitimní věc, ale měl by sundat uniformu," zaútočil na Řehku ostravský hejtman Josef Bělica (ANO), čímž narážel na jeho vztah s Michaelou Opltovou.
"Vstup náčelníka generálního štábu do politiky je legitimní věc, ale měl by sundat uniformu," zaútočil na Řehku ostravský hejtman Josef Bělica (ANO), čímž narážel na jeho vztah s Michaelou Opltovou. | Foto: Jan Schejbal, Ministerstvo obrany ČR

Jak už deník Aktuálně.cz informoval v úterý, řada koaličních poslanců vnímala problematicky způsob, jímž bylo poslední zasedání branného výboru ve volebním období svoláno. "Značně nestandardně - poprvé bez jakékoliv konzultace s předsednictvem," zlobil se třeba Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru.

Byť šéf výboru Lubomír Metnar (ANO) tvrdil, že schůzi inicioval přesně podle jednacího řádu sněmovny, dva koaliční poslanci nakonec nedorazili. A tak na středeční schůzi měly oba tábory stejný počet hlasů - tedy na každé straně po sedmi.

I když se čekalo, že na jednání dorazí ministryně obrany Jana Černochová (ODS), nakonec ji zastoupil její první náměstek František Šulc. "Jde o nešťastnou snahu o politizaci celé věci a míchání věcí dohromady, což předvedl také (šéf ANO) Andrej Babiš, který do toho zatáhl i Vojenské zpravodajství, které s tím nemá nic společného," reagoval Šulc, když se poslanci pustili do projednávání jediného bodu schůze.

Na popud Pavla Růžičky (ANO) se mělo probírat to, co velení armády už dříve označilo za výcvik pro možnou situaci, pokud by došlo k možnému ovlivňování českých voleb z ciziny. Podle opozičního poslance však o žádné cvičení nešlo, mluvil o "uměle vytvořené zástěrce". 

Aby svá slova podpořil, Růžička tvrdil, že se vpředvečer schůze výboru pro obranu spojil s několika vojáky a zeptal se jich, jakou otázku by položili Karlu Řehkovi oni. "Proč národu lžete, o žádném cvičení jsme nevěděli, žádné cvičení nebylo," tlumočil Růžička údajný vzkaz některých příslušníků olomoucké 91. skupiny informačního boje.

"Dávejte si pozor, pane poslanče, jste na seznamu číslo jedna," měli prý Růžičku olomoučtí vojáci varovat s tím, že jeho fotku mají pověšenou na oddílové nástěnce.

"Zaznělo plno konspiračních teorií," reagoval na tato slova Josef Flek (STAN), jenž je stejně jako Pavel Růžička místopředsedou branného výboru. "Mně taky vojáci píšou a ptají se, proč pan poslanec Růžička lže," doplnil.

Do opozičního poslance se obul i samotný Řehka. I on prohlásil, že poslanec ANO lže, manipuluje s dokumenty a že jej Růžičkovy výroky vůči vojákům urážejí. "Armáda nesleduje žádné české občany, nedělá na nikoho složky. Je to lež, pan Růžička lže," řekl náčelník generálního štábu.

"Čeho jsme se to dožili, že armáda dělá rešerše na politiky," atakoval Řehku poslanec a ostravský hejtman Josef Bělica (ANO). "Že to bylo cvičení? To ani cvičit nesmíte," vzkázal armádě poslanec Miloslav Janulík (ANO). "Chlap musí vědět, kdy hodit ručník do ringu," vyzval potom Řehku. "To je útok na demokracii!" hřímal směrem k armádě zase Radovan Vích (SPD).

Věc se pak velmi rychle stočila k předvolebnímu boji. Podle Bělici se náčelník generálního štábu, životní partner političky Michaely Opltové (STAN), zapojil do kampaně. "Vstup náčelníka generálního štábu do politiky je legitimní věc, ale měl by sundat uniformu," tvrdil Bělica.

Řehka tato slova označil za osobní urážky. "Kampaň pro nikoho nedělám," oznámil. Podle něj má Michaela Opltová formální potvrzení od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, že "nic, co tady bylo kritizováno" se prý nedá považovat za politickou kampaň.

"STAN a Karel Řehka? To je teda pěkná kravina," glosoval to pak ještě Josef Flek, stranický kolega Opltové.

A když se řeč na chvíli stočila zpět ke kritizovaným vojenským cvičením informačních a kybernetických sil, Řehka popsal, že jako náčelník generálního štábu o něm nevěděl, protože prý není seznamován s výcvikem každé jedné jednotky české armády. "Neshledal jsem porušení čehokoliv - pokud bych ho zjistil, provedu opatření," sesumíroval Řehka.

S kauzou před několika týdny začal Pavel Růžička. Na svém profilu na platformě X zveřejnil několik útržků armádních dokumentů, které podle něj mají dokazovat, že vojáci informačních a kybernetických sil na internetu "šmírovali" opoziční politiky a na sociálních sítích měli vystupovat pod falešnou identitou.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost (20. 6. 2023)

Náčelník Generálního štábu AČR Karel Řehka na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost (20. 6. 2023) | Video: ČTK
 
