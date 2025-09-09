Řehka bude "na grilu" kvůli "šmírovací" akci Karel. ANO s SPD úplně obešly koalici

S mírnou nadsázkou by se dalo říci, že ministryně obrany Jana Černochová (ODS) získala v dlouhodobém sporu se "svým" generálem Karlem Řehkou zajímavé spojence - hnutí ANO a SPD. Právě politici těchto stran rozhodli, že ve středu 10. září proběhne ve sněmovně jednání branného výboru. To má jediný bod: "Informace ministerstva obrany k analýze TAA a akci Karel".
Jde o další pokračování sporu, který se vede už několik měsíců. Začal s ním poslanec Pavel Růžička (ANO), který byl sice původně ve vyhrocené při se současným vedením ministerstva obrany a prvním náměstkem Františkem Šulcem. Ale postupně se přeorientoval na Karla Řehku a v hádkách mezi resortem a generálním štábem stojí na straně Černochové.
V té souvislosti na svém profilu na platformě X zveřejnil několik útržků armádních dokumentů, které podle něj mají dokazovat, že vojáci informačních a kybernetických sil na internetu "šmírovali" opoziční politiky a na sociálních sítích měli vystupovat pod falešnou identitou.
"Kategoricky popírám, že by velení armády nařídilo informačním a kybernetickým silám, aby kohokoli sledovaly, zakládaly na někoho složky, sledovaly opozici nebo jiné politické subjekty," bránil své podřízené Řehka během narychlo svolaného brífinku na konci července.
Podle armádního velení jde prý pouze o zápisky ze cvičení. Během toho příslušníci informačních a kybernetických sil prý jen trénovali na situaci, kdy by do českých voleb zasáhly cizí mocnosti a vláda požádala experty ozbrojených sil o pomoc.
Poprvé za čtyři roky
Po měsíci a půl tak bude mít Řehka další možnost všechny okolnosti vysvětlit. Jak potvrdila jeho mluvčí Magdalena Dvořáková, ve středu 10. září ráno by se měl zúčastnit jednání sněmovního výboru pro obranu.
Jenže jak zjistil deník Aktuálně.cz, nad jeho svoláním visí řada nejasností. Třeba poslanec Pavel Žáček (ODS) rovnou říká, že jednání nebylo svoláno regulérně. A tedy že neví, jestli má vůbec cenu přijít.
"Výbor byl svolán značně nestandardně - poprvé bez jakékoliv konzultace s předsednictvem," připojuje se Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru. "To se stalo poprvé za čtyři roky. Ani dnes nevím, co je vlastně cílem dané schůze," krčí zákonodárce rameny.
Další místopředseda Josef Flek (STAN) volí méně diplomatický slovník. "Koaliční poslanci nebyli vůbec osloveni, výbor byl svolán pouze s ústním souhlasem opozičních poslanců. Opozice využije výbor k předvolební prezentaci," má jasno Flek. "Nechci, aby si opozice prohlasovala dehonestující usnesení vůči armádě," doplnil s tím, že na schůzi přesto dorazí.
Opoziční člen Michal Ratiborský (ANO) nicméně nikde problém nevidí: "Výbor byl svolán přesně dle jednacího řádu, kdy o svolání požádal dostatečný počet poslanců. Oslovení dalších by na tom nic nezměnilo," uvedl. Podobná souhlasná slova volí i Radovan Vích (SPD).
Reportér deníku Aktuálně.cz se proto obrátil i na bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO), současného předsedu branného výboru. "Svolání schůze bylo v souladu s jednacím řádem sněmovny na základě žádosti dvou pětin členů výboru," popsal Metnar.
Na další dotaz, proč schůzi vůbec poprvé svolal bez jakékoliv konzultace s předsednictvem, což se prý nikdy předtím nestalo, už však odpovědět nechtěl.
Sněmovní výbor pro obranu má dnes 16 členů. Koaliční strany si v něm po celé volební období udržely většinu o síle devíti hlesů, sedm jich společně mají hnutí ANO a SPD. Právě tento počet ovšem opozici stačí na svolání jednání.
Obrana: Je to výhradní věc poslanců
Sama ministryně obrany Jana Černochová, mimochodem také bývalá předsedkyně sněmovního výboru, zádrhel v ostrém nesouladu mezi jeho členy problém nevidí. Na dotazy deníku Aktuálně.cz sice opět neodpověděla, redakce má k dispozici pouze vyjádření jejího mluvčího Karla Čapka.
Podle něj se zástupci resortu středečního jednání zúčastní jako vždy na základě zaslané pozvánky. "Samotný proces svolání schůzí je výhradní věcí zákonodárců z příslušného výboru," nechce Čapek komentovat poslanecké třenice.
Ministerstvo se už nicméně dřív od téhle kauzy distancovalo a vysvětlení údajného "šmírování" nechalo jen na Řehkovi. "Šlo o aktivity, respektive cvičení, které v žádném případě nebylo jakkoliv iniciováno ze strany vedení resortu a ministryně obrany," oznámil úřad Jany Černochové v polovině letošního srpna.
Vojenská policie nyní navíc prověřuje, jak se útržky z údajného armádního cvičení dostaly na veřejnost, potažmo k opozičnímu poslanci Pavlu Růžičkovi. Náčelník generálního štábu v té souvislosti ukázal na vedení ministerstva obrany.
I proto se dá čekat, že středa 10. září kromě jiného přinese další dějství ve sporu mezi Karlem Řehkou a Janou Černochovou. K čemuž ono dle některých poslanců neregulérní svolání výboru jen pomůže.