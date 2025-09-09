Domácí

Řehka bude "na grilu" kvůli "šmírovací" akci Karel. ANO s SPD úplně obešly koalici

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 2 hodinami
Pouhé tři týdny před volbami se koná jednání sněmovního výboru pro obranu. Jeho program nabízí jediný bod - grilování Karla Řehky, náčelníka generálního štábu. Poslancům má s ministryní Janou Černochovou (ODS) vysvětlit okolnosti cvičení armádních kybernetických sil, při němž prý vojáci trénovali na možné ovlivňování voleb z ciziny. Koaliční zákonodárci ovšem se středečním jednáním nesouhlasí.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka. | Foto: Jakub Plíhal

S mírnou nadsázkou by se dalo říci, že ministryně obrany Jana Černochová (ODS) získala v dlouhodobém sporu se "svým" generálem Karlem Řehkou zajímavé spojence - hnutí ANO a SPD. Právě politici těchto stran rozhodli, že ve středu 10. září proběhne ve sněmovně jednání branného výboru. To má jediný bod: "Informace ministerstva obrany k analýze TAA a akci Karel".

Související

O co jde v kauze údajného "šmírování" politiků? Přinášíme přehled otázek a odpovědí

Jana Černochová a Karel Řehka před kamerami po velitelském shromáždění (25. 2. 2025)

Jde o další pokračování sporu, který se vede už několik měsíců. Začal s ním poslanec Pavel Růžička (ANO), který byl sice původně ve vyhrocené při se současným vedením ministerstva obrany a prvním náměstkem Františkem Šulcem. Ale postupně se přeorientoval na Karla Řehku a v hádkách mezi resortem a generálním štábem stojí na straně Černochové.

V té souvislosti na svém profilu na platformě X zveřejnil několik útržků armádních dokumentů, které podle něj mají dokazovat, že vojáci informačních a kybernetických sil na internetu "šmírovali" opoziční politiky a na sociálních sítích měli vystupovat pod falešnou identitou.

"Kategoricky popírám, že by velení armády nařídilo informačním a kybernetickým silám, aby kohokoli sledovaly, zakládaly na někoho složky, sledovaly opozici nebo jiné politické subjekty," bránil své podřízené Řehka během narychlo svolaného brífinku na konci července.

Podle armádního velení jde prý pouze o zápisky ze cvičení. Během toho příslušníci informačních a kybernetických sil prý jen trénovali na situaci, kdy by do českých voleb zasáhly cizí mocnosti a vláda požádala experty ozbrojených sil o pomoc. 

Poprvé za čtyři roky

Po měsíci a půl tak bude mít Řehka další možnost všechny okolnosti vysvětlit. Jak potvrdila jeho mluvčí Magdalena Dvořáková, ve středu 10. září ráno by se měl zúčastnit jednání sněmovního výboru pro obranu.

Jenže jak zjistil deník Aktuálně.cz, nad jeho svoláním visí řada nejasností. Třeba poslanec Pavel Žáček (ODS) rovnou říká, že jednání nebylo svoláno regulérně. A tedy že neví, jestli má vůbec cenu přijít.

"Výbor byl svolán značně nestandardně - poprvé bez jakékoliv konzultace s předsednictvem," připojuje se Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru. "To se stalo poprvé za čtyři roky. Ani dnes nevím, co je vlastně cílem dané schůze," krčí zákonodárce rameny.

Související

"Takové názory mě nezajímají." Řehka se bije za obrněnce pro speciály, výhrad je dost

Vozidlo Supacat HMT Extenda 6x6, které si budou pořizovat speciální síly české armády.

Další místopředseda Josef Flek (STAN) volí méně diplomatický slovník. "Koaliční poslanci nebyli vůbec osloveni, výbor byl svolán pouze s ústním souhlasem opozičních poslanců. Opozice využije výbor k předvolební prezentaci," má jasno Flek. "Nechci, aby si opozice prohlasovala dehonestující usnesení vůči armádě," doplnil s tím, že na schůzi přesto dorazí. 

Opoziční člen Michal Ratiborský (ANO) nicméně nikde problém nevidí: "Výbor byl svolán přesně dle jednacího řádu, kdy o svolání požádal dostatečný počet poslanců. Oslovení dalších by na tom nic nezměnilo," uvedl. Podobná souhlasná slova volí i Radovan Vích (SPD).

Reportér deníku Aktuálně.cz se proto obrátil i na bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO), současného předsedu branného výboru. "Svolání schůze bylo v souladu s jednacím řádem sněmovny na základě žádosti dvou pětin členů výboru," popsal Metnar.

Související

"Kultivace diskuse." Ministryně Černochová a generál Řehka si po delší době notují

Jana Černochová a Karel Řehka přicházejí na velitelské shromáždění (25. 2. 2025)

Na další dotaz, proč schůzi vůbec poprvé svolal bez jakékoliv konzultace s předsednictvem, což se prý nikdy předtím nestalo, už však odpovědět nechtěl.

Sněmovní výbor pro obranu má dnes 16 členů. Koaliční strany si v něm po celé volební období udržely většinu o síle devíti hlesů, sedm jich společně mají hnutí ANO a SPD. Právě tento počet ovšem opozici stačí na svolání jednání.

Obrana: Je to výhradní věc poslanců

Sama ministryně obrany Jana Černochová, mimochodem také bývalá předsedkyně sněmovního výboru, zádrhel v ostrém nesouladu mezi jeho členy problém nevidí. Na dotazy deníku Aktuálně.cz sice opět neodpověděla, redakce má k dispozici pouze vyjádření jejího mluvčího Karla Čapka.

Podle něj se zástupci resortu středečního jednání zúčastní jako vždy na základě zaslané pozvánky. "Samotný proces svolání schůzí je výhradní věcí zákonodárců z příslušného výboru," nechce Čapek komentovat poslanecké třenice.

Související

Fiala neumí zkrotit Černochovou. Ta zas nedokáže vydýchat Řehku. Voliče to znechucuje

Petr Fiala, Karel Řehka, Jana Černochová

Ministerstvo se už nicméně dřív od téhle kauzy distancovalo a vysvětlení údajného "šmírování" nechalo jen na Řehkovi. "Šlo o aktivity, respektive cvičení, které v žádném případě nebylo jakkoliv iniciováno ze strany vedení resortu a ministryně obrany," oznámil úřad Jany Černochové v polovině letošního srpna.

Vojenská policie nyní navíc prověřuje, jak se útržky z údajného armádního cvičení dostaly na veřejnost, potažmo k opozičnímu poslanci Pavlu Růžičkovi. Náčelník generálního štábu v té souvislosti ukázal na vedení ministerstva obrany.

I proto se dá čekat, že středa 10. září kromě jiného přinese další dějství ve sporu mezi Karlem Řehkou a Janou Černochovou. K čemuž ono dle některých poslanců neregulérní svolání výboru jen pomůže. 

Ten nesoulad Černochové s Řehkou byl vidět v přímém přenosu, hodnotí spor novinář (11. 12. 2024)

Spotlight moment: Ten nesoulad Černochové s Řehkou byl vidět v přímém přenosu, hodnotí spor novinář | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Politické soky rozhádala cenná půda

Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Politické soky rozhádala cenná půda
3:32

Známá primářka měla "odklonit" miliony pro postižené děti. Necítím se vinna, říká

Známá primářka měla "odklonit" miliony pro postižené děti. Necítím se vinna, říká
domácí Aktuálně.cz Obsah Karel Řehka Lubomír Metnar Jana Černochová kybernetický útok kyberšpionáž Poslanecká sněmovna Volby do sněmovny 2025 armáda cvičení Rozcestník IG

Právě se děje

před 7 minutami
Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu
0:29

Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu

Pro Moskvu je nedostatek pohonných hmot více než jen nepříjemností: je symbolický. "Když dojde palivo v hlavním městě, ukazuje to, že systém selhává."
před 13 minutami
Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Kapitán Sparty přiznal, že mu k novému kontraktu na Letné pomohl i zájem bratislavského Slovanu.
před 22 minutami
Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Zásah policie v Plzni se týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), uvedla mluvčí hejtmanství.
Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora deníku Postoj.sk

Komentář: Proč Fico nesnáší Ukrajince? Novinář prozrazuje, kdo premiéra v Kyjevě urazil

Aktualizováno před 45 minutami
Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Po emigraci v roce 1962 zpívala Soňa Červená v operách v západním Německu i USA. Celosvětovou slávu jí přinesla role Bizetovy Carmen.
před 1 hodinou
Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Opoziční strany vyzvaly italskou vládu, aby parlamentu podala zprávu o pobytu izraelských vojáků, kteří mají podle médií také policejní ochranku.
před 1 hodinou
VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

Markéta Staňková, turistka z Česka, zažila v Tatrách moment, který většina z nás zná jen z přírodopisných dokumentů.
Další zprávy