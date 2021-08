Soud uznal pět manažerů vinnými kvůli pádu mostu ve Studénce, dva dostali 3,5 roku

Okresní soud v Novém Jičíně uznal pět manažerů stavebních firem vinnými za pád mostu ve Studénce v roce 2008, po němž zahynulo osm lidí. Zdeněk Malý a Oldřich Magnusek z firmy Bögl & Krýsl dostali 3,5 roku vězení nepodmíněně. Petr Janouškovec a Michal Foniok ze společnosti Eurovia a Miroslav Kovalík z firmy Bögl & Krýsl dostali podmíněné tresty.

Havárie se stala 8. srpna 2008 ve Studénce na trati spojující Prahu se severní Moravou. Vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy narazil v 10:30 do konstrukce silničního mostu, jež se zřítila na trať.

Strojvedoucí, který pád mostu zaregistroval v okamžiku, kdy byl vlak půl kilometru od něj, stačil použít rychlobrzdu a soupravu zpomalil ze 134 na 90 kilometrů v hodině. Lokomotiva a první čtyři vozy vlaku vykolejily, smetly i tři nákladní vagony na sousední koleji.

Na místě zahynulo šest lidí, čtyři ženy a dva muži, další muž ukrajinské národnosti zemřel později v nemocnici. Osmou obětí se stala jedna ze zraněných cestujících z Polska, která zemřela v krakovské nemocnici 26. září 2008. Při nehodě bylo zraněno 95 lidí (z toho deset těžce, někteří mají doživotní následky), mezi nimi i strojvedoucí. Ten utrpěl jen lehká zranění, stačil se skrýt ve strojovně lokomotivy.

Týden po nehodě policie obvinila dva inženýry firmy Bögl & Krýsl, kteří měli na starost posuny mostu nad tratí při jeho opravě. K soudu se případ dostal v červnu 2011, obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti čelilo deset lidí hlavně ze stavebních firem. Na lavici obžalovaných usedli tři pracovníci společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět lidí z firmy Bögl & Krýsl, jeden živnostník a zaměstnanec Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Podle vyšetřovatele byla příčinou tragédie mnohá zanedbání a nedostatky při rekonstrukci mostu. Vyšetřovatelé mimo jiné zjistili chyby v projektu podpůrných konstrukcí, nedostatečný byl podle nich technologický předpis montáže a neřešila se ani tíha mostu. Řízení před Okresním soudem v Novém Jičíně začalo po rok a půl trvající pauze, kdy se čekalo na další znalecký posudek, v květnu 2017.

Začátkem prosince 2017 soud všech deset obžalovaných zprostil viny. Soudce během zdůvodnění rozsudku řekl, že se přesně neví, proč most spadl a neprokázalo se, že skutek spáchali obžalovaní. Státní zástupce se odvolal, v září 2018 Krajský soud v Ostravě rozsudek zrušil a případ vrátil okresnímu soudu k novému projednání.

Novojičínský soud se kauzou Studénka začal opět zabývat v únoru 2019, odvolací soud mu nařídil doplnění výpovědi znalců a jejich konfrontaci. Znalci se neshodli, co bylo hlavní příčinou neštěstí. Podle posudku jednoho selhala podpůrná konstrukce, jež opravovaný most držela. Další tvrdil, že příčinou byla manipulace s mostem a stavební činnost. V listopadu 2019 všech deset obžalovaných opět zprostil viny. Žalobce pro ně požadoval nepodmíněné tresty od tří do šesti let.

Zproštění obžaloby soudce novojičínského okresního soudu i podruhé zdůvodnil tím, že se přesně neví, proč most spadl, a neprokázalo se, že skutek spáchali právě obžalovaní. Proti osvobozujícímu rozsudku se nanovo odvolal státní zástupce, podle kterého vinu potvrzují znalecké posudky.

V září 2020 se tak věcí začal znovu zabývat odvolací senát Krajského soudu v Ostravě, který loni v říjnu u pěti obžalovaných potvrdil zproštění viny, zbylých pět ale znovu stanulo před okresním soudem.

Na lavici obžalovaných tak usedli dva pracovníci společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia), Petr Janouškovec a Michal Foniok, a dále tři pracovníci firmy Bögl a Krýsl, která prováděla část prací, Miroslav Kovalík, Zdeněk Malý a Oldřich Magnusek. V úterý je okresní soud uznal vinnými, Malý a Magnusek dostali po 3,5 letech vězení, zbylá trojice pak podmíněné tresty.