Školáka, který chtěl vystřílet školu, odsoudili za přípravu vraždy

Aktualizováno před 1 hodinou
Ústecký krajský soud nepravomocně vyměřil 12 měsíců vězení mladistvému, který v únoru hrozil, že bude střílet v základní škole v Děčíně. Soud ho uznal vinným z přípravy vraždy, za což u mladistvých hrozí výjimečně pět až deset let za mřížemi. Základní sazba pro mladistvé, v jejímž rozmezí soud rozhodl, je rok až pět let.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Soud rozhodl také o ústavním ochranném léčení. Obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání.

Případ se odehrál letos v únoru. Chlapec se s plánem střílet ve škole podle kriminalistů svěřil spolužákovi, který vše ohlásil třídní učitelce a ta obratem informovala vedení školy. Ředitelka zabezpečila školu a případ předala policii. Žák, který vyhrožoval, na odpolední vyučování nedorazil, přišel později, ale nebyl vpuštěn. Policie ho zadržela v místě jeho bydliště. Vyšetřován byl ve vazbě, také v úterý přišel v doprovodu eskorty z vazební věznice. Mladistvý před soudem prohlásil vinu.

Mladík si do školy přinesl plynovou střelnou zbraň, náboje, kuchyňský nůž. Soudkyně Andrea Martiníková uvedla, že měl promyšlený plán. Zapsal si ho do deníku, který měl rovněž při sobě. Chtěl zabít osm konkrétních spolužáků kvůli šikaně. Inspiroval ho útok na střední škole ve Spojených státech.

Žalobkyně Klára Kubátová navrhla v závěrečné řeči uložit mladistvému trest dva roky vězení. "S vyhlášeným rozsudkem v podstatě souhlasím z hlediska otázky viny. Pokud jde o trestní opatření, které soud uložil, tak je mírnější, než které jsem navrhovala," zdůvodnila ponechání lhůty státní zástupkyně. Obě strany budou čekat na písemné vyhotovení rozhodnutí.

Podobný případ se stal 20. ledna v Rudolfově u Českých Budějovic. Třináctiletý žák, který se pokusil vystřelit na svou učitelku, skončil v diagnostickém ústavu. Loni na začátku září v základní škole v Domažlicích nezletilá školačka napadla nožem dva spolužáky. Policie vyšetřování případu kvalifikovaného jako pokus o vraždu odložila, protože dívka není vzhledem k svému věku trestně odpovědná.

 
