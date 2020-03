Školáci poradí učitelům s výukou na dálku. Nahlédněte do sci-fi školy na Smíchově

Foto: Zuzana Hronová

Když procházíte Smíchovskou střední průmyslovou školou, připadáte si jako v budoucnosti. Budova je z roku 1901, ale zdobné římsy a vysoké klenuté stropy skrývají uvnitř asi nejmodernější a nejpokrokovější českou průmyslovou školu. Jsou tu natolik napřed, že zdejší středoškolští studenti nyní budou radit školám po celé republice, jak si poradit s výukou na dálku v době koronavirové pandemie.

Učit se o kybernetice, virtuální realitě či robotice není v dnešní době na průmyslovce už nic tak výjimečného. Na smíchovské průmyslovce ovšem již třeba druhák vyvíjí své vlastní technologie, aplikace a virtuální či rozšířenou realitu od her po osvětové materiály, vymoženosti pro chytrou domácnost či chytrá města, a nebo taky radí firmám s kybernetickou bezpečností. A rovněž se učí podnikat, založit si firmu a začít své vynálezy nabízet komerčně.

"Máme tu i takzvané hodné hackery, kteří se firmám, s nimiž spolupracujeme, snaží nabořit do systému, aby vyzkoušeli jeho odolnost," líčí při prohlídce budovy ředitel tohoto malého zázraku nedaleko Anděla Radko Sáblík.

A nyní, v době koronavirové pandemie, se místní studenti chtějí předvést i v další nyní vysoce aktuální dovednosti - chtějí radit školám po celé republice, jak si poradit s výukou na dálku. "Ani přednášení není našim studentům nijak cizí, zcela běžně tu vedou různá školení a ukázky moderních technologií," poznamenává k tomu Sáblík.

Ostatně předměty Prezentační dovednost, IT v praxi či Výchova k podnikání patří do povinného rozvrhu. Na studenty se ředitel rovněž snaží nakládat co nejvíce zodpovědnosti, spolurozhodují například o chodu a vizích školy. Mimořádné úspěchy školy pramení i z originální cirkulace, kdy student před maturitou již sám vede nějaké přednášky a po maturitě plynule přejde do zdejšího učitelského sboru.

"Také mediální studia vybudovali prakticky oni. Já jsem jim pomáhal, ale je to jejich práce," říká Sáblík. Ostatně ředitel Mediálního domu Preslova je nedávný absolvent této průmyslovky Tomáš Berka, zástupcem ředitele a vedoucím videosekce se stal student třetího ročníku Daniel Fric, vedoucí sekce fotografů pak třeťačka Kamila Sedláčková. Za zmínku rovněž stojí, že absolvent Tomáš Berka a student Daniel Fric mají už svůj vlastní startup, podnikají v oblasti multimediální tvorby a vytvářejí komerční projekty typu různých reklam, prezentačních videí či záznamů z akcí.

Změna programu

Vysílací studio se sice otevřelo v den, kdy to bylo plánováno, tedy 12. března, nicméně jeho první produkce bude trochu jiná. Původně měli studenti natáčet videa, která by ve spolupráci s ministerstvem školství propagovala vize českého školství Strategie 2030+ a v různých reportážích ukazovala, jak může vypadat v praxi. Radko Sáblík totiž patří do expertního týmu ministerstva, který vzdělávací strategii připravoval.

Jenže nenadálé uzavření všech škol kvůli šíření koronaviru přinutilo studenty rychle zaimprovizovat a zaměřit se na instruktážní videa, jak učit na dálku. Nicméně nejde o nijak zásadní změnu, neboť jedním z cílů Strategie 2030 je právě digitalizace výuky a zavádění moderních technologií do vyučování.

"Školy byly uzavřeny a nastala situace, kdy je v našem zájmu, abychom mohli komunikovat s našimi žáky. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho tato výluka potrvá, nelze jen nečinně čekat a mít několikatýdenní prázdniny. Z toho důvodu jsme se nabídli my jako škola, která se zabývá těmi nejmodernějšími technologiemi, že bychom mohli pomoci v rámci našeho studentského Mediálního domu Preslova, který byl právě nově otevřen, a zmapovat situaci na školách a především pak natočit příklady dobré praxe, ze které by mohli učitelé čerpat.

Smíchovská střední průmyslová škola je domluvena s pražským zřizovatelem i s ministerstvem školství, že jim pomohou distribuovat natočené informace. Chtěli by ukázat učitelům, jaké jsou možnosti učení na dálku, a inspirovat je. Rovněž chce z nového Mediálního domu Preslova umožnit poskytovatelům těchto digitálních výukových nástrojů prezentovat své produkty a vysvětlit, jak fungují. "Šlo by o konkrétní ukázkové hodiny, jak lze vést vyučování na dálku. Učitelé by se k tomu připojili a mohli by si vše vyzkoušet. Pak si škola může vybrat technologii, která by jim byla blízká," popisuje ředitel školy Radko Sáblík.

"Mimořádná situace jasně ukazuje na problémy, které mohou společnost v takových případech čekat. Je jasné, že touto událostí výrazně vzrostla důležitost digitálního vzdělávání, výuky on-line a různých platforem využitelných pro komunikaci mezi učiteli a žáky a mezi školami a rodiči," říká Jiří Drahoš, senátor a předseda Výboru pro vzdělávání, jenž Mediální studio Preslova slavnostně otevíral. Podle něj je důležité ukazovat a propagovat příklady dobré praxe, které pak mohou mít pozitivní dopad na jiné školy, které nejsou zatím technologiím tak otevřené. Podle něj není cestou modernizaci výuky nařizovat, spíše ředitele a učitele inspirovat praktickými ukázkami, jak tyto technologie výuku usnadňují a v současné situaci i vůbec umožňují.

Hned od pondělí chtějí studenti začít natáčet a ukázat, jak lehce dostupné a snadno ovladatelné on-line nástroje jsou. Poskytovatelé služeb a technologií uvažují i o zapůjčení techniky na školy, které dosud nejsou příliš vybavené. Ministerstvo školství by pak informovalo, kde jsou tato instruktážní videa k dispozici.

"Důležité je ukázat, jak snadno a účinně může škola navázat komunikaci. Věřím, že když to uvidí i učitelé, kteří nejsou zrovna fandy do inovací, že se nám je pro to podaří nadchnout," říká ředitel Mediálního domu Preslova, absolvent Smíchovské SPŠ Tomáš Berka.

Hlavní jsou maturanti a deváťáci

Podle Jiřího Drahoše je klíčové zaměřit se především na maturanty, které zavření škol zastihlo v kritickém období přípravy na maturitu, a na deváťáky, které čekají přijímací zkoušky na střední školy. Současná krize podle něj ukazuje i na nevhodnou podobu jednorázové společné maturity. Kdyby prý šlo o projektový způsob maturity, studenti si na něm nyní mohli v klidu pracovat.

"V rámci Strategie 2030 jsem prosazoval povinnou projektovou výuku, kdy by každý student měl projekt, který bude u maturity obhajoval. A také aby studenti na základních i středních školách si vedli portfolia, která o nich řeknou mnohem více než jednorázová zkouška, kdy i velmi chytrý trémista může mít problém. Ta portfolia by navíc mohla mít velkou váhu během přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy," souhlasí Sáblík.

V pondělí se začne natáčet, ve středu by měly být k dispozici první výstupy. Smíchovská škola chce spolupracovat s dalšími podobnými iniciativami, které vznikají v regionech, a navzájem si své materiály sdílet.

Na dotaz, zda jde za takto krátkou dobu proškolit a digitální technologie naučit i učitele, kteří dosud používali třeba jen email, Radko Sáblík odpovídá: "Přísloví správně říká, že 'nouze naučí housti' a spoustu dalších věcí. Mnohdy máme obavy vystoupit ze své komfortní zóny, protože to je značně nepříjemné, ale pak nastane situace, že nám nic jiného nezbude. To je jedna z mála pozitivních věcí na této špatné epidemii." Podle něj rozhodně nebudou mít problém jejich žáci, kteří vždycky vědí, jak se s někým propojit a bavit se on-line. "Rozjet to jde velmi jednoduše, stačí, když ředitel napíše učitelům email, na jaká videa se mají podívat, a pak už se jen stačí přihlásit a propojit," dodává.