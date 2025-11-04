Odešel laskavý a moudrý kněz. Politici včetně Zemana vzpomínají na kardinála Duku

"Odešel laskavý a moudrý kněz, protiklad inkvizičních typů některých českých kněží. Bývalý politický vězeň, kardinál, bojovník za kulturní normalitu se dožil požehnaných let. Měl jsem ho nesmírně rád, čest jeho památce," vzpomínal Zeman.
"Mluvil jsem s ním naposledy v sobotu telefonicky, když jsem mu popřál mnoho sil v boji s jeho zdravotními problémy, a opakuji, že jsem mu poděkoval za to, že před nedávnem v Praze sloužil mši za Charlieho Kirka," vyjádřil se bývalý prezident. Na Facebooku jeho slova z ranního rozhovoru sdílel spisovatel Luboš Procházka.
Premiér Fiala poznal Duku v 80. letech. "Vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu, nebo později v biskupské službě. Ať odpočívá v pokoji," napsal premiér na síti X.
Jeho působení zanechalo podle dosluhujícího ministra kultury Martina Baxy (ODS) trvalou stopu - jak obdivovanou, tak kritizovanou. "Zprávu o úmrtí Dominika Duky jsem přijal se smutkem a s respektem k jeho životnímu příběhu. Byl to člověk, který v době komunistického režimu prokázal skutečnou statečnost," uvedl ministr Baxa. Připomněl, že Duka patřil k duchovním, kteří působili v tzv. podzemní církvi, tajně sloužili mše, vzdělávali mladé lidi a udržovali víru tam, kde měla být umlčena.
Po roce 1989 se stal Duka jednou z nejvlivnějších postav katolické církve a veřejného života. "Jeho působení zanechalo trvalou stopu - jak obdivovanou, tak kritizovanou. Jeho život vypovídá o složitosti českých dějin 20. století i o proměnách naší společnosti po pádu komunistické diktatury," sdělil Baxa. Byl to muž s výraznými názory a silnou osobností, která dokázala zaujmout, byť se naše názory někdy rozcházely, dodal.
"Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu. Upřímnou soustrast jeho blízkým, přátelům a všem, pro které byl oporou i inspirací," napsal na síti X předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Předseda lidovců a končící ministr zemědělství Marek Výborný si Duku pamatuje jako brilantního učitele na fakultě v Olomouci nebo jako diecézního biskupa, který inspirativně zdůrazňoval, aby se církev neuzavírala do ghetta. "Byť jsem zvláště v poslední době nemohl sdílet některé jeho pohledy a názory, děkuji mu za vše, co pro církev i společnost vykonal dobrého. Nejen v době komunistického pronásledování, ale i při obnově svobodné společnosti. Byl velkým zastáncem svobody a spravedlnosti," připomněl Výborný.
"Odchází významná osobnost s pozoruhodným životním příběhem, která po léta inspirovala věřící k naději, pokoře a lásce k bližnímu. Jeho hlas pro křesťanské hodnoty bude chybět celé společnosti," napsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové byl Duka člověkem hluboké víry, velké lidskosti, laskavosti a moudrosti. Místopředseda ODS Martin Kupka (ODS) si Duky vážil pro jeho pevné postoje proti všem projevům nesvobody, vytrvalý boj proti komunistickému režimu a jeho oddanou celoživotní službu Bohu a lidem.