Zemřel kardinál Dominik Duka. Bývalému pražskému arcibiskupovi bylo 82 let

Viet Tran Viet Tran
před 2 hodinami
V úterý ve věku 82 let zemřel bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka. V sobotu byl znovu převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), ze které byl o dva dny dříve po akutní operaci propuštěn. Jeho zdravotní stav byl vážný. Během svého kněžského života Duka zažil mnohé - odnětí státního souhlasu, působení v ilegalitě i věznění. Až po listopadu 1989 tak mohl začít stoupat v církevní hierarchii.
"Dnes, v úterý 4. listopadu tři hodiny po půlnoci, povolal Pán života na věčnost emeritního pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku. Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností. R.I.P.," uvedlo na svých facebookových stránkách Pražské arcibiskupství.

Pohřební mše svatá se má uskutečnit příští sobotu v 11 hodin v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, podotklo arcibiskupství ve své zprávě, kterou zveřejnilo během úterní noci. Od úterního poledne bude v arcibiskupském paláci také kondolenční kniha.

Kardinál byl v sobotu znovu převezen do Ústřední vojenské nemocnice. "Jeho zdravotní stav je vážný, prosíme o modlitbu," uvedl ještě v pondělí mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz bez podrobností k Dukově hospitalizaci.

Bývalý pražský arcibiskup na začátku října podstoupil akutní operaci. V minulých dnech uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami. Arcibiskupství zase poděkovalo ÚVN za vynikající péči o Duku. Kardinál byl po zákroku ve stabilizovaném stavu.

V pořadí 36. pražský arcibiskup se narodil 26. dubna 1943, pokřtěn byl jako Jaroslav. Jeho otec sloužil u protektorátního vládního vojska, později přeběhl v Itálii ke spojencům a konec války strávil v pozemních jednotkách Královského letectva (RAF), po únoru 1948 byl několik let vězněn.

Po maturitě na gymnáziu pracoval Duka ve strojírnách, kde se vyučil zámečníkem a teprve po dvouleté vojně ho v roce 1965 přijali na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Dominikem se Duka stal po vstupu mezi dominikány v roce 1968.

Vězení s Havlem

Duka byl vysvěcen v červnu 1970, jako kněz mohl působit jen pět let, pak přišel o tehdy nezbytný státní souhlas a 15 let rýsoval ve Škodě Plzeň. I nadále se věnoval duchovní činnosti a v letech 1981 až 1982 byl kvůli tomu vězněn v Plzni na Borech (kde byl tou dobou i pozdější prezident Václav Havel).

Přesto zůstal činný v řádu, v roce 1986 stanul v jeho čele a ve funkci byl až do jmenování biskupem v Hradci Králové. V letech 2010 až 2020 byl předsedou České biskupské konference a v letech 2012 až 2021 generálním kaplanem Řádu svatého Lazara.

V roce 2001 převzal tento milovník španělského jazyka a Latinské Ameriky od Václava Havla medaili Za zásluhy, v roce 2016 mu prezident Miloš Zeman předal Řád bílého lva.

Úřadu arcibiskupa se oficiálně ujal 10. dubna 2010 a o dva roky později jej tehdejší papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem.

V roce 2018, kdy dosáhl věku 75 let, nabídl Duka v souladu s církevními předpisy svou rezignaci, papež František jej ale ještě více než čtyři roky ponechal ve funkci.

Boj na poli církevních restitucí

Když Duka stál v čele římskokatolické církve v Česku, podařilo se mu dovést do konce dlouholetá jednání o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. "Svět duchovní a svět běžného lidského života se mi vytrácí. Jedete soustavně církevní restituce," řekl v jednom rozhovoru Duka.

Na druhou stranu jako nejvyšší představitel české římskokatolické církve čelil kritice, že se snaží až příliš vycházet vstříc představitelům světské moci. Na podzim 2017 pak vzbudila pozornost Dukova slova o potřebě demokracie bez přívlastků.

"Naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu", řekl v září na svatováclavské pouti. V dubnu 2021 Duka v souvislosti se zprávou o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 napsal prezidentu Miloši Zemanovi, že pokud chce být Česká republika svobodným a suverénním státem, musí být hrdá, aby dokázala chránit svou integritu a suverenitu.

 
