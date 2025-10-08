Policie s hasiči nahání 16letého mladíka kvůli loupežnému přepadení, nasadili i drony

Podle informací zveřejněných na webu policie probíhá rozsáhlé pátrání po ozbrojeném podezřelém z loupežného přepadení, do kterého byly zapojeny všechny dostupné hlídky. Policisté zároveň požádali o součinnost kolegy z Českolipska i hasiče, kteří v pátrání pomáhají se čtyřkolkami a drony.
Po hledaném muži jsme vyhlásili celostátní pátrání a nyní se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání. Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu👉 https://t.co/mNGr4ysWuB pic.twitter.com/WsSiWsoQ0T— Policie ČR (@PolicieCZ) October 8, 2025
Server eDěčínsko.cz přišel s informací, že k přepadení mělo dojít v děčínské městské části Staré Město, kde měl mladík přepadnout seniora a zmocnit se jeho vozidla. Policie po něm vyhlásila celostátní pátrání a žádá veřejnost o pomoc.
"Hledaný je vysoký zhruba 165 centimetrů, má hubenou postavu, plavé vlnité krátké vlasy a modré oči. Na sobě by měl mít černé kalhoty, černou bundu a zelený vojenský kabát," uvádí policie. Z vyjádření Policie ČR vyplývá, že mladík je ozbrojený a může být nebezpečný. Pokud ho lidé zahlédnou, nemají se ho pokoušet zastavit a mají ihned volat linku 158.
Pátrání v oblasti České Kamenice pokračuje. Policie zatím bližší informace nezveřejnila s ohledem na probíhající vyšetřování.