Policie s hasiči nahání 16letého mladíka kvůli loupežnému přepadení, nasadili i drony

před 2 hodinami
Policisté i hasiči pátrají v okolí České Kamenice a Kunratic na Děčínsku po pravděpodobně ozbrojeném 16letém mladíkovi. Daniel Kobrle je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středečních dopoledních hodinách v Děčíně. Podle serveru iDNES.cz měl při incidentu odcizit osobní automobil staršímu muži. Podle policistů je mladík ozbrojený a může být nebezpečný.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Podle informací zveřejněných na webu policie probíhá rozsáhlé pátrání po ozbrojeném podezřelém z loupežného přepadení, do kterého byly zapojeny všechny dostupné hlídky. Policisté zároveň požádali o součinnost kolegy z Českolipska i hasiče, kteří v pátrání pomáhají se čtyřkolkami a drony.

Server eDěčínsko.cz přišel s informací, že k přepadení mělo dojít v děčínské městské části Staré Město, kde měl mladík přepadnout seniora a zmocnit se jeho vozidla. Policie po něm vyhlásila celostátní pátrání a žádá veřejnost o pomoc.

Desetitisíce ukradených mobilů skončily v Číně. Mezinárodní gang dopadli jen náhodou

Policie v Londýně.

"Hledaný je vysoký zhruba 165 centimetrů, má hubenou postavu, plavé vlnité krátké vlasy a modré oči. Na sobě by měl mít černé kalhoty, černou bundu a zelený vojenský kabát," uvádí policie. Z vyjádření Policie ČR vyplývá, že mladík je ozbrojený a může být nebezpečný. Pokud ho lidé zahlédnou, nemají se ho pokoušet zastavit a mají ihned volat linku 158.

Pátrání v oblasti České Kamenice pokračuje. Policie zatím bližší informace nezveřejnila s ohledem na probíhající vyšetřování.

 
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Ten, který může ohrozit Okamuru. Poslanecké křeslo mu nestačí, chce toho víc

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

domácí Aktuálně.cz Obsah loupež pátrání krádež policie kriminalita

