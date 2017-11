Babiš chce absolutisticky uchopit moc, Senát mu v tom bude bránit, říká Láska a zakládá nové hnutí

před 1 hodinou

V Česku vzniká nové politické hnutí. Zakládá je advokát a senátor Václav Láska, který chce pro příští senátní volby najít a spojit nezávislé osobnosti. K založení hnutí je potřeba 1000 podpisů, které již získal, a v úterý chce požádat o registraci hnutí s názvem Senátor 21. Již na jaře si také zaregistroval internetové stránky, které právě zprovozňuje. "Chceme do Senátu dostat čitelné, nezávislé osobnosti. Aby každý měl nějakou odbornost, kterou přispěje k práci Senátu," popisuje Láska v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Několik jich prý už má, ale zatím nechce prozradit jejich jména. "Nechci jim nabourávat načasování jejich kampaně," vysvětluje.

Proč zakládáte nové hnutí? Vždyť tuzemský politický prostor je už přehlcen…

Jako hnutí soustředěné jen na Senát, bez zájmů a aktivit v jiných částech politiky, můžeme oslovit a dostat do Senátu nezávislé osobnosti, možná i v širším názorovém spektru. Ale vždy naprosto čitelné, ctící hodnoty liberální demokracie. Osobnosti s vlastní odborností a životní zkušeností. A také jim poskytneme na rozdíl od ostatních stran maximální podporu v jejich práci. Protože se zajímáme jen o Senát, naši pozornost a třeba i finance nebudou rozptylovat jiné věci, jako je třeba sněmovna nebo komunální volby.

Už jste třeba oslovil někoho ze stávajících senátorů, kteří s vámi do toho půjdou?

Oslovil, nějakou předjednanou spolupráci máme v rámci stávajícího Senátu. Ale zatím jejich jména neřeknu.

To nyní vypadáte podobně jako ti prezidentští kandidáti, kteří lovili hlasy senátorů a poslanců, ale nechtěli říct, kdo jim to podepsal. I ti to tají.

Ono je to specifické. My teď máme šest kandidátů. Ale nemůžu říct jména ani obvody, protože nemůžu těm kandidátům nabourávat načasování jejich vlastní kampaně.

Václav Láska Bývalý vyšetřovatel protikorupční policie, kde měl například na starosti případy Viktora Koženého a zkrachovalé IPB. V roce 2003 odešel od policie, zejména na protest proti politickým tlakům, kterým prý vyšetřovatelé byli za vedení ministr vnitra Stanislava Grosse vystaveni. Napsal několik knih a začal se věnovat advokacii. Několik let byl předsedou správní rady Transparency International, od roku 2014 je pak senátorem za Stranu zelených, z níž letos na jaře vystoupil. Neúspěšně kandidoval do vedení České advokátní komory, ta mu naopak pohrozila vyloučením a dala mu dvousettisícovou pokutu za jeho prohlášení, že advokáti MSB Legal pomáhali rozkrádat pražský dopravní podnik.

Jsou mezi nimi senátoři, kteří příští podzim obhajují mandát?

Ne, všichni jsou noví.

Budete v těch senátních volbách spolupracovat s některými stranami? Nebo chcete čistě sami na vlastní triko?

Nechceme rozmělňovat demokratické síly, které půjdou do Senátu. Pokud budou mít jiné strany silného, respektovaného kandidáta, tak nebude důvod mu konkurovat jiným nestranickým kandidátem.

Pokud by o to ostatní demokratické strany stály, budeme s nimi chtít kooperovat. Bavit se o tom, ve kterých obvodech se můžeme vzájemně podpořit. Optimální model je, že budeme nominovat kandidáta, který bude nestranický, nezávislý, ale vyjednáme mu širokou podporu od demokratických stran. Záleží na tom, jak k tomu ty strany přistoupí.

Vy jste na jaře vystoupil ze Strany zelených. Jaký byl důvod? Že jste začal pomýšlet na toto, nebo to byla spíš nespokojenost se zaměřením nebo komunikací u zelených?

Kombinace obojího. Jednak jsem si udělal jasno, že ta politika v širokém spektru, kdy se věnujete všemu, i sněmovním volbám, není úplně pro mě a že bych se chtěl soustředit na práci v Senátu. A zároveň jsem došel k tomu, že standardní strany Senátu nedávají, co by mu měly dát. Už jen ten přístup k financím, že peníze, které dostávají jako příspěvek za mandát senátora, utratí za sněmovní volby, to je prostě špatně.

Takže když někdo říká, že by se Láska mohl vrátit do Strany zelených a po odstoupení Matěje Stropnického kandidovat do vedení…

Já se tam nevrátím, mám před sebou jinou ideu práce. Chci pracovat pro Senát a v té klasické stranické struktuře pro to není dostatek prostoru.

Proč takto dopředu? Volby jsou až za rok.

Už zhruba před rokem jsem věděl, že tu svoji práci v politice soustředím jen na ten Senát. Chvíli jsem zjišťoval, jestli je možné naplno pro Senát pracovat v rámci současného politického systému, a když jsem došel k závěru, že ne, tak jsem prostě vystoupil a jdu do toho s tímto projektem, vlastním hnutím.

Ale proč to zveřejňujete právě nyní? Jde mi o to načasování.

Nechtěl jsem to zveřejňovat před sněmovními volbami, protože byla pozornost veřejnosti změřena jinam, a navíc jsem chtěl, aby Senát měl své vlastní téma, se sněmovními volbami by to asi nemělo tu správnou váhu. A už se zase blíží prezidentské volby a vtěsnat to do nějaké doby, aby to nebylo v konfliktu s jinými probíhajícími volbami, by bylo těžké.

To vše ale chce kromě času nějaké finance…

Částečně to hradím z vlastních peněz, ale největší příjmem je dobrovolnická práce lidí, které jsem přesvědčil o tom, že ten projekt je zajímavý, dávají tomu zadarmo svůj čas. Zatím se kolem toho motá kolem třiceti lidí.

Co vám na Senátu a práci v něm vadí, kromě těch peněz?

Senát není vytěžený na své maximum, má daleko víc možností. Jednak je to místo ojedinělé v politice, že tam hrají hlavní roli osobnosti, a ne stranická politika. Proto máme i dvoukomorový systém parlamentu.

Máme sněmovnu, kde se dělají zákony podle stranického klíče, to je v pořádku, tak to má fungovat. V Senátu ta stranickost má být ale potlačena a mají tam být osobnosti, které přezkoumávají ty zákony z hlediska zdravého rozumu a svých odborných znalostí bez apelu politických stran. Má logiku, aby práci sněmovny kontrolovali lidé, kteří nemají žádné zájmy ve sněmovně. Ale dnes, když ze sněmovny jde zákon, který je ať už vládní nebo opoziční, ho kontrolují lidé, kteří jsou součástí těch samých klubů jako ve sněmovně. Pak prostě stranická politika hraje roli a to není dobře.

Jak zaručíte to, že Senátor 21 se za tři roky nezmění v Senátor a poslanec 21? Tedy že nakonec nedostanete chutě kandidovat i do sněmovny?

To by popíralo myšlenku toho projektu. Koneckonců je to vetkáno i ve stanovách, kde se píše, že cílem hnutí je podporovat nezávislé kandidáty v Senátu. O ničem jiném tam není ani slovo. To by se musely změnit stanovy, myšlenky, členská základna, což vylučuji. To hnutí tak, jak je nastavené, nikam jinam kandidovat nemůže, není ani představitelné, aby ve sněmovně sedělo dvě stě nezávislých osobností. To nejde, to by nefungovalo.

Pokud se podaří do politiky dostat osobnosti, které budou pozitivní vzor pro ostatní, tak to může pomoci k větší volební účasti a větší důvěře veřejnosti ve správu státu a k tomu ten Senát je specificky uzpůsobený. To nelze zkopírovat někam jinam.

Do sněmovny se nyní dostala zvláštní hnutí, která chtějí omezit, okleštit či rovnou zrušit Senát…

My Senát vidíme jako pojistku demokracie. Možná přišla doba, kdy bude muset velmi intenzivně zafungovat. Senát k tomu má své pravomoci. Bez něj nezměníte ústavu, volební zákony, obsazení Ústavního soudu. Takže má pravomoci, aby ostrému ataku a nabourání zavedených demokratických principů zamezil. Ale aby to mohl aktivně dělat, tak musí mít větší důvěru veřejnosti, než je dnešních 27 procent. A důvěru veřejnosti získáte tím, že v Senátu budou lidi, kterým budou voliči věřit. Kteří si to odpracují a budou s nimi komunikovat.

Toto hnutí má ještě jednu výhodu proti klasickým stranám, a to že je schopné oslovit a přivést do politiky lidi, které by jakákoliv jiná strana neoslovila. Jsou to lidé, kteří mají a priori trochu nedůvěru ve stranické systémy, extrémně si váží své svobody vyjadřování a nechtějí si ji nechat nějak omezit. A také nejsou ochotni se nechat nominovat jakoukoliv politickou stranou, protože se obávají toho, že by ztratili svoji nezávislost.

Jak jste schopni se vypořádat s nezávislými, uznávanými osobnostmi à la pan Hlavatý? Nemůže se stát něco podobného jako s ním Andreji Babišovi?

My hledáme mezi osobnostmi, které jsou čitelné. To jsou lidé, kteří ve veřejném sektoru působí, publikují své názory pět šest let. V dnešní době nemáte problém si dohledat třeba blogy. My hledáme takové lidi, u kterých víme, co můžeme čekat. Pan Hlavatý sice je osobnost, podnikatel, ale ve chvíli, kdy kandidoval, nikdo nic nevěděl o jeho politických názorech, názorech na veřejný sektor, život. Byl to jen úspěšný podnikatel. Takže voliči vytáhli králíka z klobouku.

Tomu se chceme vyhnout. Všichni kandidáti, kteří budou kandidovat za hnutí Senátor 21, budou čitelní. Budete si moci pět šest let nazpět dohledat jejich názory na to podstatné, co mají hájit v Senátu.

Vy si tedy vytipováváte lidi podle toho, jak vystupují ve veřejném prostoru a co píší v blozích? A pak je oslovíte?

Jsou dvě skupiny kandidátů. První si skutečně vytipujeme a oslovujeme a trochu je přesvědčujeme. To je ta menší skupina. Druhá jsou nezávislí kandidáti, kteří sami projeví zájem. A u nich se rozhodneme, zda splňují naše podmínky, či nikoliv.

Jak jste vybírali ty, které jste už oslovil?

Máte 27 volebních obvodů, kde budou volby. V každém jsme se snažili oslovit někoho, kdo tam žije a kdo má povědomí o tamní situaci - takzvané opinion makery. S nimi jsme jako s prvními diskutovali, jaké jsou tam zajímavé osobnosti. Kdo se tam podílí na veřejném životě, co je tam za zajímavé zastupitele a přes tyto lidi jsme se dostali k zajímavým kandidátům, kteří to zvažovali. Typicky nějaký zastupitel, kterého zajímá veřejný život a uvažoval, že by kandidoval do Senátu, jen si na to netroufl sám a zaujala ho myšlenka celostátní podpory a synergie. Nyní se strašně vyjednává v zákulisí, je viditelná snaha demokratických stran si konkurovat méně než v minulosti, protože to nebezpečí, které hrozí ze strany ANO, je celkem zjevné, hmatatelné.

Co hrozí za nebezpečí?

Otázkou je, jestli Andrej Babiš chce to, co napsal v té knize. Tam popsal, jakým způsobem chce zlikvidovat Senát, o kterém tvrdí, že ho nemá rád. Z mého pohledu se bude snažit odbourat určité pojistky demokracie, které mu brání, aby vládl stylem, který si představuje. Tedy pokud možno zcela autoritativně bez kontroly, bez potřeby jakýchkoliv koaličních partnerů. Takže před jeho zaměřovačem se ocitne Senát, volební zákony, možná i některé další instituce, které nemá pod kontrolou - například Ústavní soud. Ta jeho snaha uchopit absolutisticky moc, aby ho nikdo nekontroloval a nebrzdil, je zjevná. A Senát mu v tom bránit bude.