Budu kandidovat na prezidenta, oznámil Babiš. Předtím se v Lánech sešel se Zemanem

Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky. Oznámil to v neděli v televizi Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí. Pokud ji získá, obrátí se na poslance ANO, aby jeho kandidaturu podpořili. Chce hlavně hájit zájmy českých občanů, řekl. Oznámení přišlo krátce poté, co se v Lánech sešel s prezidentem Milošem Zemanem.

"Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít," prohlásil Babiš. Od začátku, kdy jako podnikatel vstoupil do politiky, měl a má podle svých slov jediný cíl - "aby se lidem v naší zemi žilo líp".

Myslí si, že příliš velké šance na zvolení nemá. "Ale jsem velký bojovník a udělám vše pro to, abych lidi přesvědčil, že jsem dobrý kandidát na prezidenta," dodal.

Dalšího z kandidátů na prezidenta Petra Pavla nepřekvapilo, že se Babiš bude o post prezidenta republiky ucházet, vzhledem k "intenzivní palebné přípravě", kterou podle něj v posledních týdnech čelí. "Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje," uvedl.

Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech. pic.twitter.com/xL9LPqaS0d — Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 30, 2022

"Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech," poznamenala Danuše Nerudová.

Také další prezidentský kandidát, senátor Pavel Fischer (nezávislý), se vyjádřil na twitteru. "Andrej Babiš právě oznámil svou kandidaturu. K tomu mohu poznamenat jediné: Svoboda, demokracie, budoucnost!" napsal.

Rozhodnutí A. Babiše kandidovat na prezidenta republiky mne nijak nepřekvapilo. Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal.



Mám k tomu jediný komentář: V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, A. Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 30, 2022

Premiéra Petra Fialu (ODS) nepřekvapilo rozhodnutí bývalého předsedy vlády a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky. V demokratických zemích podle ministerského předsedy obžalovaný politik odchází, zatímco Babiš hledá imunitu na Hradě, uvedl na twitteru.

Babišovi chybí reflexe či úcta k úřadu, uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Bývalý premiér nemá soudnost, napsal. Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se na twitteru podivila nad tím, že expremiér kandidaturu oznámil předtím, než ji schválilo předsednictvo ANO. To se jí bude zabývat v pondělí dopoledne Janu Farskému (STAN) pak kandidatura dává smysl jen jako předehra k sněmovním volbám.

"Přeji České republice více štěstí než Andreje Babiše," napsal krátce na twitteru vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Babiš podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury využil svého práva kandidovat. "Ale já osobně budu volit kandidáta SPD Jaroslava Baštu, který byl v době normalizace politickým vězněm, signatářem Charty 77 a bojovníkem za svobodu a demokracii," uvedl.

Podle Aleny Schillerové (ANO) má Babiš jako bývalý premiér spoustu důležitých kontaktů mezi zahraničními státníky a jeho názory a postoje jsou každému dobře známé. "Celou dobu jsem ho přesvědčovala, že on bude tím nejlepším kandidátem hnutí ANO, a samozřejmě ho podpořím i zítra na předsednictvu. Byl by výborným prezidentem," dodala.

První místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že hnutí původně chtělo kandidáta oznámit v pondělí, ale odpoledne začaly prosakovat informace. "Už by se to evidentně neudrželo," napsal. Nemění to ale podle něj nic na pondělním scénáři. "Zítra to bude formálně potvrzeno na předsednictvu, poté tisková konference," dodal.

"Od začátku víme, že nejdůležitější je jeho osobní vnitřní rozhodnutí. A to se odehrálo dnes. Pondělní předsednictvo bude tím pádem jasné a rychlé," sdělil místopředseda ANO Radek Vondráček. Hnutí ANO podle něj jiného tak silného kandidáta nemá. "A na rozdíl od Spolu je to velmi srozumitelné pro voliče," dodal.

ANO na pondělí svolalo tiskovou konferenci, na které má oficiálně představit svého prezidentského kandidáta. Ještě předtím se záležitostí bude zabývat užší vedení hnutí. Babiš do dnešního dne nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že o nejvyšší funkci ve státě bude usilovat.

Ohledně jednání se Zemanem Babiš v pátek řekl, že má s hlavou státu spousty témat k probírání, konkrétní ale nebyl. Jednání se konalo den před tím, než hnutí ANO mělo oznámit svého kandidáta na prezidenta.

S prezidentem Zemanem se Babiš jako premiér scházel na pravidelných měsíčních setkáních. "Teď už jsem sice v opozici, ale osobně jsem ho neviděl přesně rok. Máme proto spousty témat k probírání," napsal Babiš v pátek bez bližších detailů.

Podle dostupných informací Babiš Zemana naposledy navštívil 15. listopadu loňského roku v Ústřední vojenské nemocnici, kde byl prezident hospitalizován. Při zhruba půlhodinové schůzce řešili mimo jiné situaci po sněmovních volbách. Zeman chtěl původně pověřit Babiše sestavením vlády, šéf ANO to ale odmítl. Kabinet nakonec utvořili vítězná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN.

V průzkumech veřejného mínění předseda ANO figuruje jako možný vážný kandidát na nejvyšší ústavní funkci. Server Seznam Zprávy v neděli uvedl, že centrála hnutí vydala regionálním organizacím pokyn, aby hledaly vhodná místa pro Babišovy nové cesty po republice, které by měly začít v listopadu. V létě Babiš objížděl zemi v obytném voze, tvrdil, že nejde o jeho osobní kampaň.

V září Babiš v rozhovoru řekl, že hnutí má čtyři možné uchazeče. Jsou jimi šéfka klubu Alena Schillerová, první místopředseda hnutí Karel Havlíček a bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček. Čtvrté jméno prozradit nechtěl. Některá média hovořila o tom, že dalším zvažovaným kandidátem ANO byl velvyslanec v Izraeli a bývalý ministr zahraničí, obrany či kultury Martin Stropnický. Babiš i Schillerová ale informace označili za spekulace.