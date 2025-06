Šavlí ukrytou v holi probodl muži srdce. Senior dostal 12 let vězení

Na 12 let poslal dnes plzeňský krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou pětasedmdesátiletého Jiřího Chmelarčíka za vraždu kvůli konfliktu na lesní cestě na Tachovsku. Muž u soudu řekl, že nikoho zabít nechtěl. Šavlí ukrytou v holi ale loni v říjnu bodl přímo do srdce šestapadesátiletého muže, jehož auto mu překáželo v průjezdu úzké cesty, zaznělo dnes v rozsudku.

Muž na místě zemřel, šedesáticentimetrová čepel pronikla jeho hrudníkem až k páteři. Partnerce zavražděného muže, která byla události přítomná, má obžalovaný zaplatit 950 000 korun. Rozsudek není pravomocný, Chmelarčík i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání. V obžalobě navrhoval státní zástupce pro Chmelarčíka desetileté vězení. Konflikt se odehrál loni 19. října v chráněné krajinné oblasti Český les u zaniklé obce Jedlina, asi dva kilometry od hranic s Německem. Chmelarčík podle soudu vyvolal konflikt kvůli tomu, že mu vadilo, že na lesní cestě stálo auto poškozeného muže, které mu komplikovalo průjezd. Jen lehký průnik, hájil se senior Chmelarčík jel za stádem. Na křížení cest ale podle jeho výpovědi stálo auto, které mu bránilo v průjezdu. Po chvíli kousek uhnulo a on projel. Řidič druhého auta na něj údajně působil agresivně, on se přesto podle svých slov rozhodl dát mu najevo svůj nesouhlas. Na silnici v CHKO je podle Chmelarčíka zákaz vjezdu a mohou tam jen auta za prací v lese nebo na pastvinách a polích. Protože mu dříve lidé ukradli nebo zastřelili kozy, kůzlata a jehňata, pořídil si šavli ukrytou v holi. Při vystupování z auta si hůl vzal. Tvrdil, že řidič druhého vozu rozrazil dveře, vystoupil a křičel na něj. Senior se údajně bál agrese od mladšího silnějšího muže, namířil na něj hůl a později z ní i vytáhl šavli a ukázal muži čepel, aby ho varoval, a namířil ji na něj. Muž prý na hrot sám nakročil. Chmelarčík řekl, že ucítil jen lehký průnik, ale muž se narovnal, a senior tak odjel pryč v domnění, že mu nijak neublížil, uvedl ve výpovědi na policii bývalý pohraničník a bývalý operativec Státní bezpečnosti. Podle soudního znalce rána oboustranným ostřím o šířce dva centimetry probodla plíci a aortu. Byla vedena velkou intenzitou. Vyloučil, že mohla vzniknout tak, že poškozený na hrot nakročil. Prošla mužovým hrudníkem až k páteři, tedy asi 30 centimetrů hluboko. Šance na záchranu v terénu prakticky nebyla. Konflikt viděla partnerka poškozeného, zpočátku se ale nedomnívala, že muž je vážně zraněný. Záhy ho ale našla na zemi v kaluži krve, bojujícího o nadechnutí. Absurdní řešení špatného parkování, řekla soudkyně Chmelarčíka označila soudkyně Helena Przybylová za jednoznačného viníka a původce konfliktu. I poté, co mu druhé auto uhnulo a on mohl projet, měl podle ní potřebu zastavit, jít věc s řidičem řešit a ještě si vzít pro zajištění respektu a převahy zbraň. "A ještě ne zbraň zcela běžnou, rozhodně se nejedná o nějaký zavírací nožík, ale z pohledu soudu o velmi nebezpečnou zákeřnou chladnou zbraň, která je navíc skrytá," řekla soudkyně. Chmelarčíkovo jednání podle ní odpovídá posudku psychologa, který ho označil za člověka se zvýšenou háklivostí na vlastní osobu, se zvýšenou potřebou mentorovat druhé a zvýšenou vznětlivostí. "Jít řešit špatné zaparkování s použitím této zbraně a takovým způsobem je z hlediska soudu naprosto zavrženíhodné až absurdní. Poškozený tam jel venčit psa, uhnul, protože dle obžalovaného tam neměl být a špatně parkoval. To je z náhledu soudu bizarní až naprosto absurdní příčinou vzniku konfliktu," dodala soudkyně.