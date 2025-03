Soudce, který najednou zmizel. Kafka řešil kauzu Metanol, teď po něm pátrá i NCOZ

Už pátým dnem se pohřešuje soudce Roman Kafka. Do pátrání se vložila i NCOZ. Ještě coby žalobce řešil například metanolovou kauzu, při níž zemřelo 50 lidí. Loni na podzim se však zjistilo, že neplní a porušuje své povinnosti a poté padl návrh na zahájení kárného řízení. Nedokončenou práci si teď musí rozdělit jeho kolegové z krajského soudu. I když Kafka rezignoval, formálně soudcem stále je.

"Stále se pátrá, nové informace jsem neobdržel," řekl Aktuálně.cz mluvčí kroměřížské policie Radomír Šiška. Policie podle něj zatím pracuje se všemi verzemi zmizení 47letého muže.

Pátrá i po Kafkově vozidlu, loni vyrobené hnědé Škodě Kodiaq s registrační značkou 1AD N480. Ze svého domova v Kroměříži měl Kafka tímto vozem odjet. Od té doby o sobě podle policie nepodal žádnou zprávu. Policie poté začala kvůli informacím vyslýchat jeho rodinné příslušníky. Prověřuje i poznatky, které jí přišly od veřejnosti. Nevylučuje ani možnost, že muž vycestoval do zahraničí.

Ačkoliv Kafka těsně před svým zmizením podal rezignaci, ve funkci stále je. "Formálně jeho funkce stále trvá, jen tu není přítomen. Jmenuje ho prezident a o rezignaci vede řízení Kancelář prezidenta republiky," vysvětlila mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belcovová.

"Je to taková atypická situace. Kdyby tu byl přítomen, funkci by normálně dál vykonával až do konce června. Když podá rezignaci, neznamená to, že sem nemusí chodit a pracovat. Teď je situace, jaká je," dodala mluvčí.

Rozvrh soudu ale podle ní myslí na zastupitelnost. Typicky například kvůli nemoci či dovolené. V práci pohřešovaného Kafky tak budou pokračovat jeho kolegové, kteří si rozdělí jeho spisy, tedy případy, na kterých pracoval. Nové informace o pátrání ale Belcová nemá.

Dluhy i obrovský tlak

Důvodem, proč chtěl Kafka jako soudce skončit, mají být pracovní problémy a zahájené kárné řízení. "Na podzim 2024 byly zjištěny vážné průtahy při vyhotovování rozhodnutí i další porušování povinností soudce Romana Kafky," uvedla dříve Belcovová.

"Vypadalo to v poslední době, jako by za sebou chtěl zametat stopy. Choval se prý divně. Z více zdrojů kolem sebe jsem se před pár dny dozvěděl, že měl rezignovat na funkci soudce Krajského soudu v Brně. Původně jsem to měl za fámu, ale stáhl se i ze všech sociálních sítí. Snad jde jen o zkrat," uvedl nejmenovaný zdroj z mužovy blízkosti pro server Novinky.cz.

Spekuluje se i o dalších důvodech, proč Kafka skončil. "Dlužil spoustu peněz, to se obecně vědělo. Údajně si půjčoval i od kolegů a žil na vysoké noze. Prý dokázal za večer utratit i padesát tisíc," uvedl pro deník MF Dnes zdroj, který má blízko k soudcovým kolegům.

O údajném půjčování peněz pak mluví i další zdroj, který ale kvůli citlivosti případu stejně jako ostatní vystupuje anonymně. Další ze zdrojů deníku pak zmiňoval obrovský tlak, kterému byl Kafka vzhledem ke své práci vystaven. "A to už od dob případu lihové mafie. Moc lidí si to nedokáže představit," uvedl.

Právě metanolová aféra z let 2012 a 2013 Kafku zapsala do povědomí širší veřejnosti. Šlo o největší případ v dějinách české kriminalistiky, v kauze bylo obviněno na šedesát lidí. Aféra začala v Havířově, kde se objevili první otrávení a dva lidé zemřeli. Po více než týdnu od prvních úmrtí ministerstvo zdravotnictví zakázalo prodej nápojů s více než 20 procenty alkoholu. Právě tvrdý alkohol pančovaný metanolem byl zdrojem otrav. Obětí postupně přibývalo, celkem zemřelo 50 lidí včetně tří občanů Polska.

Roman Kafka se procesu účastnil ještě jako krajský státní zástupce. Rudolf Fian, který metanolovou směs míchal, a Tomáš Křepela, který potřebné látky opatřil, si na Kafkův návrh vyslechli doživotní trest vězení, které pak potvrdily i další soudy. Další odsouzení pak inkasovali tresty od osmi do jednadvaceti let.

"Je to tvrdé varování pro všechny obdobné pachatele obdobné trestné činnosti. Desítky mrtvých jsou zcela ztotožnitelné s následky hromadných živelných pohrom či lokálního válečného konfliktu," uvedl tehdy. Doživotí prý zvažoval měsíce. "Obžalovaní zcela jistě museli vědět, jaké to bude mít následky. A ty jsou neodčinitelné. Nepochybuji ani o tom, že to bylo úmyslné. A v tomto případě je na místě doživotí," zdůvodnil poté své rozhodnutí.