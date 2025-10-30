Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

"Obviněná před nástupním ostrůvkem neoprávněně manipulovala s mobilním telefonem, v důsledku čehož se plně nevěnovala řízení a nesledovala situaci před tramvají. Proto přehlédla na kolejích sedícího muže, do kterého najela, přičemž došlo k jeho vtažení pod tramvaj," cituje server Novinky.cz státního zástupce Pavla Tolara. Mladík neměl šanci devastující poranění přežít. V krvi měl podle pitvy přes 1,2 promile alkoholu.
Řidička tramvaje podle serveru tvrdí, že si nikoho v kolejišti před sebou nevšimla. Vyšetřovatelům řekla, že po rozjezdu ze zastávky cítila, že je něco v nepořádku. Tramvaj podle ní jela pomaleji než normálně, na přístrojové desce se jí ale žádná chyba neobjevila a neviděla ani nic ve zpětných zrcátkách.
Podle záběrů z palubní kamery tramvaje je v odrazu čelního skla vidět rozsvícený displej a ovládání telefonu řidičkou. "Tramvaj po tu dobu jede rychlostí 13 kilometrů za hodinu. Z videa je dále patrné, že na pravé koleji s nohama dovnitř kolejiště sedí člověk v zeleném oděvu," citují Novinky obžalobu, podle níž měl významný podíl na nehodě i usmrcený muž, který v kolejišti neměl co dělat.
Podobná smrtelná nehoda se v Plzni stala také v květnu, kdy na Masarykově náměstí zemřel po střetu s tramvají pětadvacetiletý chodec. Podle neoficiálních informací ho tramvaj zachytila ve čtvrti Bory a vláčela ho několik set metrů. Policie případ v září odložila, protože nezjistila, že se stal trestný čin. Vyšetřovatelé zjistili, že se muž na zastávce pokusil projít mezi tramvajovými vozy. Když byl mezi nimi, tramvajová souprava se rozjela a druhý vůz soupravy muže srazil.