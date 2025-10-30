Domácí

Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Z usmrcení z nedbalosti obžaloval státní zástupce šestačtyřicetiletou řidičku tramvaje, která letos v únoru v Plzni usmýkala devatenáctiletého muže. Tramvaj ho zachytila na obratišti u zastávky Světovar ve čtvrti Slovany a vláčela více než kilometr po Koterovské třídě až k zastávce před radnicí druhého městského obvodu. Řidička si muže nevšimla, protože se věnovala mobilu, píšou Novinky.cz.
"Obviněná před nástupním ostrůvkem neoprávněně manipulovala s mobilním telefonem, v důsledku čehož se plně nevěnovala řízení a nesledovala situaci před tramvají. Proto přehlédla na kolejích sedícího muže, do kterého najela, přičemž došlo k jeho vtažení pod tramvaj," cituje server Novinky.cz státního zástupce Pavla Tolara. Mladík neměl šanci devastující poranění přežít. V krvi měl podle pitvy přes 1,2 promile alkoholu.

Řidička tramvaje podle serveru tvrdí, že si nikoho v kolejišti před sebou nevšimla. Vyšetřovatelům řekla, že po rozjezdu ze zastávky cítila, že je něco v nepořádku. Tramvaj podle ní jela pomaleji než normálně, na přístrojové desce se jí ale žádná chyba neobjevila a neviděla ani nic ve zpětných zrcátkách.

