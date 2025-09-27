Domácí

Rakušan oznámil, po jakém volebním výsledku STAN by odešel z čela hnutí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Podle lídra hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana je reálné, aby strany bývalé vládní pětikoalice získaly za týden ve sněmovních volbách většinu 101 křesel. Vyzval jejich politiky ke spolupráci a vzájemnému nepřetahování voličů. Podotkl také, že pokud by jeho hnutí Starostové a nezávislí nezískalo deset procent hlasů, jako jeho předseda by skončil.
Předseda STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro Aktuálně.cz na začátku září 2025
Foto: Radek Bartoníček

Rakušan v televizi Nova také řekl, že Starostové se chtějí v kampani zaměřit na nerozhodnuté.

"Podle mě je reálné, aby tady byla stojednička založená na pětikoaličním formátu. Pokud prošvihneme mobilizační moment, tak budeme hezky spolupracovat v opozici," uvedl Rakušan.

Řekl, že podle předvolebních průzkumů před dvěma týdny chybělo do stojedničkové sněmovní většiny koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Starostům a opozičním Pirátům 17 poslaneckých křesel a podle aktuálních výsledků deset. Podle Rakušana nemá cenu, aby si strany přetahovaly navzájem voliče. Zopakoval, že STAN se chce v poslední fázi kampaně zaměřit na nerozhodnuté.

Demokratické strany někdejší pětikoalice by podle Rakušana měly dát voličům naději, že dokážou spolupracovat. Šéf STAN si umí představit v čele jejich případného povolebního kabinetu znovu Petra Fialu (ODS) i lídra Pirátů Zdeňka Hřiba. Předseda Starostů řekl, že pokud by se premiérem stal sám, ručil by za to, že by vládní programové prohlášení mělo jen 15 jasných a přehledných bodů. "Lidé si je budou moci připnout na ledničku a odškrtávat. To jsme neudělali, a to je chyba," míní Rakušan.

Opakovaně vyloučil, že by hnutí STAN po volbách vstoupilo do koalice s ANO, SPD či Stačilo!. Podotkl, že pokud by Starostové nezískali ve volbách ani deset procent hlasů, skončil by jako jejich předseda.

 
