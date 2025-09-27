Pád ANO nepotvrzen, posilují STAN i Motoristé. Překvapivý přeliv voličů

Oproti srpnovému modelu ANO mírně zvýšilo náskok na Spolu, hnutí STAN zvýšilo podíl hlasů na 13 procent a Piráti a SPD se dostali na stejný podíl - 9,5 procenta. Změny v podílech proti srpnu jsou ale na úrovni statistické chyby. Do sněmovny by se v září ještě dostali Motoristé a Stačilo! shodně s šesti procenty.
V srpnu mělo ANO v modelu Kantaru stejný podíl jako v září, zatímco koalice Spolu měla mírně více - 20 procent. Naopak hnutí STAN si polepšilo, protože v srpnovém průzkumu mělo 12 procent. Piráti mají nadále 9,5 procenta a SPD ze srpnových 10,5 procenta spadlo na stejný podíl, jaký mají Piráti. Stačilo! s podporou Svobodných, PRO, Trikolory a SOCDEM si udrželo šest procent, Motoristům podíl mírně stoupl z 5,5 na šest procent. Jiné strany by pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny podle zářijového modelu neměly. Statistická chyba se pohybuje od jednoho po 3,4 procentního bodu podle velikosti podílů.
Oproti předchozím sněmovním volbám jsou podle Kantaru patrné významné přesuny voličů mezi stranami.
"Za zmínku stojí například přesun voličů od Spolu ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM (dříve ČSSD) - pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN," uvedla agentura k průzkumu.
Agentura Kantar CZ prováděla průzkum od 1. do 19. září. Zúčastnilo se ho 1042 lidí.
Volební modely různých agentur se shodují v tom, že opoziční ANO vede s výrazným náskokem na vládní strany v koalici Spolu. Liší se ale vývoj podílů hlasů v modelech. Zatímco u Kantaru se ANO udrželo nad 30 procenty, v modelu agentury STEM kleslo v září na 28 procent, což je nejhorší výsledek hnutí od ledna. Koalice Spolu by podle STEM byla druhá s 21 procenty a na třetím místě by bylo SPD s 13,8 procenta. Stejné pořadí uvádí model Medianu s podíly 30,5 procenta u ANO, 19,5 procenta pro Spolu a 14 procent pro SPD.
Volební modely agentury Kantar CZ s koalicemi (výsledky v procentech):
|Září 2025
|Srpen 2025
|Červen 2025
|Květen 2025
|Duben 2025
|Březen 2025
|Únor 2025
|Leden 2025
|Listopad 2024
|Říjen 2024
|Červen 2024
|ANO
|33,0
|33,0
|33,5
|34,5
|35,0
|35,5
|37,5
|33,5
|37,0
|36,5
|34,5
|Spolu
|19,5
|20,0
|21,0
|21,0
|19,5
|19,0
|17,5
|19,0
|21,0
|20,0
|22,5
|STAN
|13,0
|12,0
|11,5
|12,0
|12,5
|12,0
|12,5
|12,5
|12,0
|14,0
|8,5
|SPD
|9,5
|10,5
|11,5
|10,5
|10,0
|7,0
|6,5
|6,5
|7,0
|7,0
|6,0
|Piráti*
|9,5
|9,5
|7,5
|6,5
|6,5
|6,0
|6,5
|7,5
|7,0
|5,0
|9,0
|Stačilo!**
|6,0
|6,0
|4,5
|4,5
|4,5
|4,5
|3,5
|3,5
|-
|-
|-
|Motoristé sobě
|6,0
|5,5
|4,5
|5,0
|6,0
|6,5
|6,0
|7,5
|2,5
|2,5
|-
|SOCDEM (dříve ČSSD)**
|-
|-
|-
|2,0
|2,0
|2,0
|-
|-
|2,0
|2,5
|2,5
|Zelení*
|-
|-
|2,0
|-
|2,0
|2,0
|-
|-
|2,0
|2,5
* Piráti koncem června podepsali memorandum o spolupráci se Zelenými, kteří budou ve volbách na kandidátkách Pirátů
** Předsednictvo hnutí Stačilo! v červenci schválilo spolupráci se SOCDEM pro sněmovní volby.
Zdroj: Kantar CZ pro ČT