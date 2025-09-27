Domácí

Pád ANO nepotvrzen, posilují STAN i Motoristé. Překvapivý přeliv voličů

Domácí Domácí
před 3 hodinami
Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO na prvním místě s 33 procenty před druhou koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 19,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního modelu agentury Kantar pro Českou televizi.
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš.
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: Radek Bartoníček

Oproti srpnovému modelu ANO mírně zvýšilo náskok na Spolu, hnutí STAN zvýšilo podíl hlasů na 13 procent a Piráti a SPD se dostali na stejný podíl - 9,5 procenta. Změny v podílech proti srpnu jsou ale na úrovni statistické chyby. Do sněmovny by se v září ještě dostali Motoristé a Stačilo! shodně s šesti procenty.

V srpnu mělo ANO v modelu Kantaru stejný podíl jako v září, zatímco koalice Spolu měla mírně více - 20 procent. Naopak hnutí STAN si polepšilo, protože v srpnovém průzkumu mělo 12 procent. Piráti mají nadále 9,5 procenta a SPD ze srpnových 10,5 procenta spadlo na stejný podíl, jaký mají Piráti. Stačilo! s podporou Svobodných, PRO, Trikolory a SOCDEM si udrželo šest procent, Motoristům podíl mírně stoupl z 5,5 na šest procent. Jiné strany by pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny podle zářijového modelu neměly. Statistická chyba se pohybuje od jednoho po 3,4 procentního bodu podle velikosti podílů.

Oproti předchozím sněmovním volbám jsou podle Kantaru patrné významné přesuny voličů mezi stranami.

"Za zmínku stojí například přesun voličů od Spolu ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM (dříve ČSSD) - pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN," uvedla agentura k průzkumu.

Agentura Kantar CZ prováděla průzkum od 1. do 19. září. Zúčastnilo se ho 1042 lidí.

Volební modely různých agentur se shodují v tom, že opoziční ANO vede s výrazným náskokem na vládní strany v koalici Spolu. Liší se ale vývoj podílů hlasů v modelech. Zatímco u Kantaru se ANO udrželo nad 30 procenty, v modelu agentury STEM kleslo v září na 28 procent, což je nejhorší výsledek hnutí od ledna. Koalice Spolu by podle STEM byla druhá s 21 procenty a na třetím místě by bylo SPD s 13,8 procenta. Stejné pořadí uvádí model Medianu s podíly 30,5 procenta u ANO, 19,5 procenta pro Spolu a 14 procent pro SPD.

Volební modely agentury Kantar CZ s koalicemi (výsledky v procentech):

Září 2025 Srpen 2025 Červen 2025 Květen 2025 Duben 2025 Březen 2025 Únor 2025 Leden 2025 Listopad 2024 Říjen 2024 Červen 2024
ANO 33,0 33,0 33,5 34,5 35,0 35,5 37,5 33,5 37,0 36,5 34,5
Spolu 19,5 20,0 21,0 21,0 19,5 19,0 17,5 19,0 21,0 20,0 22,5
STAN 13,0 12,0 11,5 12,0 12,5 12,0 12,5 12,5 12,0 14,0 8,5
SPD 9,5 10,5 11,5 10,5 10,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0
Piráti* 9,5 9,5 7,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,5 7,0 5,0 9,0
Stačilo!** 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 - - -
Motoristé sobě 6,0 5,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,0 7,5 2,5 2,5 -
SOCDEM (dříve ČSSD)** - - - 2,0 2,0 2,0 - - 2,0 2,5 2,5
Zelení* - - 2,0 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,5

* Piráti koncem června podepsali memorandum o spolupráci se Zelenými, kteří budou ve volbách na kandidátkách Pirátů

** Předsednictvo hnutí Stačilo! v červenci schválilo spolupráci se SOCDEM pro sněmovní volby.

Zdroj: Kantar CZ pro ČT

 
Mohlo by vás zajímat

"Pane prezidente, respektujte volby!" Demonstranty u Hradu podpořil Zeman

"Pane prezidente, respektujte volby!" Demonstranty u Hradu podpořil Zeman
13 fotografií

Rakušan oznámil, po jakém volebním výsledku STAN by odešel z čela hnutí

Rakušan oznámil, po jakém volebním výsledku STAN by odešel z čela hnutí

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 volby průzkum průzkum veřejného mínění SPD Piráti ODS ANO 2011

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami
Česká jízda pokračuje. Menšík vyzrál na nepříjemného soupeře, Nosková se pomstila
2:29

Česká jízda pokračuje. Menšík vyzrál na nepříjemného soupeře, Nosková se pomstila

Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü.
Aktualizováno před 16 minutami
Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře
Infografika

Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře

Náš lehce záludný kvíz ověří vaši znalost literárních klasiků, poetických básní, žánrově různorodých románů, ale i cen Magnesia Litera. 
před 33 minutami
"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

Americký prezident Donald Trump schválil vyslání jednotek do města Portland na severozápadě Spojených států.
před 46 minutami
Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Bohemians doma remizovali s Olomoucí 2:2.
před 1 hodinou
Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Bizarní výpravu na slavné derby pražských S podnikli přesně před šedesáti lety dva fotbaloví nadšenci.
před 1 hodinou
"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

Zatykač vydaly syrské úřady kvůli brutálnímu zásahu bezpečnostních sil proti pokojným protestům v roce 2011 v provincii Dará.
před 1 hodinou
"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

Hlava Slovenska Peter Pellegrini v rozhlasovém diskusním pořadu tvrdil, že Slovensko je zneužíváno v české předvolební kampani.
Další zprávy