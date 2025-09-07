Domácí

Průzkum: ANO i Spolu mírně ztrácí, posiluje Stačilo! i Motoristé

před 21 minutami
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní podle aktuálního volebního modelu agentury STEM s náskokem vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,7 procenta hlasů. Oproti minulému týdne si ale mírně pohoršilo, stejně jako druhá koalice Spolu s podporou 20,3 procenta voličů. Na třetím místě se drží hnutí SPD, které má podobně jako před týdnem 12,9 procenta.
Šéfka hnutí Stačilo! Kateřina Konečná.
Šéfka hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. | Foto: Vratislav Dostál

Následuje STAN se ziskem 10,5 procenta, pro Piráty by hlasovalo 9,2 procenta voličů. Nejvíce od minule posílilo hnutí Stačilo! s podporou 7,4 procenta. Do Sněmovny by teď prošli také Motoristé sobě, kteří by dostali 5,5 procenta. Výsledek nad potřebnými pěti procenty v modelu agentury STEM zaznamenali podruhé za sebou. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 0,5 procentního bodu. "Hnutí je dlouhodobým favoritem voleb napříč průzkumy, ovšem s vyostřující se horkou fází kampaně zůstává hlavní otázkou, zda ANO zůstane nad 30 procenty," uvedli analytici STEM.

Koalice Spolu, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ztratila z'a uplynulý týden 0,6 bodu. Podpora SPD, na jejíž kandidátkách jsou i zástupci Svobodných, Trikolory a PRO, zůstala prakticky stejná. Další uskupení si o něco polepšila, byť v rámci statistické chyby - STAN o 0,4 procentního bodu a Piráti kandidující se Zelenými o 0,3 bodu. Nejvíc posílilo Stačilo!, za které kandidují i komunisté a sociální demokraté, a to o 0,9 procentního bodu.

Silnější jsou necelý měsíc před volbami podle STEM i Motoristé, kteří by nyní získali 5,5 procenta hlasů, což je oproti předchozímu průzkumu nárůst o téměř půl procentního bodu. "Motoristé se pohybovali i pod hranicí vstupu do Sněmovny, ovšem podle nejnovějších dat tomuto okraji ujíždí. Oslabila ovšem Přísaha, jež by podle modelu klesla na 2,9 procenta hlasů," konstatovali autoři modelu.

