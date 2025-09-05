Domácí

Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 37 minutami
Šéf ANO Andrej Babiš je známý tím, že dokáže být přísný šéf, kterého všichni v jeho firmě i hnutí poslouchají na slovo. Jenže existují jedinci, které naopak poslouchá takřka na slovo on sám. Kdo to je? Jsou to hlavně marketéři kolem něho, kteří ho točí a fotí na sociální sítě. Babiš jim hodně důvěřuje, protože podle statistik i zkušeností z terénu ví, že mu přinášejí mnoho potenciálních voličů.
Aktuálně.cz zachytilo, jak mladé marketérky točily klip s Andrejem Babišem, a následně, jak se mladé dívky na mítinku s Babišem fotily. | Video: Radek Bartoníček

Do zahájení velké akce hnutí ANO, na kterém představilo dlouho očekávaný program, chyběla ve čtvrtek zhruba půlhodinka. Prostranství kolem pódia v industriálním prostředí areálu Dolních Vítkovic bylo ještě téměř prázdné, když najednou vyšel Andrej Babiš. Nebyl sám, vedle něj kráčely jeho marketérky Aneta Zicklerová a Viktorie Kalivodová. Aby měly klid, vzdálily se několik desítek metrů od pódia, kam za nimi vyrazilo také Aktuálně.cz. Hlavní slovo měla druhá z nich, která dávala Babišovi pokyny. 

"Otočka, šéfe. Ruku v bok. A zase otočka," instruovala suverénně šéfa ANO, který ji sledoval s úsměvem a zpočátku i s mírnou nedůvěrou. "Bláznivá," rozesmál se a soustředil se na její další rady. "Támhle koukejte," ukazovala mu rukou. "A pózičky" - čímž myslela, aby dal ruku v bok a mírně pokrčil jednu nohu. "A otočka. To dám na Instagram, že jo," pokračovala Kalivodová.

Andrej Babiš točí po skončení jednoho ze srpnových předvolebních mítinků příspěvek na sociální sítě
Andrej Babiš točí po skončení jednoho ze srpnových předvolebních mítinků příspěvek na sociální sítě | Foto: Radek Bartoníček

Babiš ji sledoval čím dál bedlivěji, zkoušel ji napodobovat a ujišťoval se, zda to dělá správně. "Počkej, z které strany?" ptal se. "Jak chcete," odpovídala mladá marketérka - a Babiš se snažil dát po jejím vzoru pravou ruku v bok.

Ovšem když zvedla ruce, začala se otáčet a u toho ještě volala 'jé jé', začal se Babiš vzpouzet. "Tohle nebudu dělat. To budeme zase za blbce," prohlásil a vzápětí se obrátil na druhou odbornici: "Zicklerová, hlavní revizor. Co mám dělat?" otázal se. "Jenom se otočit," odpověděla a Babiš nakonec vše udělal podle jejich přání.

Ovšem nebyl by to on, aby neměl přece jen nějakou připomínku. "To je paráda. Díky, šéfe," pochválila ho Kalivodová, ale sám Babiš úplně spokojený nebyl. "Já jsem se neusmíval. Ještě jednou," oznámil a vše zopakovali.

Tentokrát byl šéf ANO evidentně spokojený a v dobré náladě. Aktuálně.cz řekl, že se mu práce jeho mediálních pomocnic líbí a poznamenal, že šéfkou je Aneta Zicklerová. Na více povídání nebyl čas, další jeho spolupracovníci už Babiše vedli do stínu, protože po útoku na pondělním mítinku se ještě necítí úplně fit.   

Předseda ANO Andrej Babiš na jednom ze srpnových mítinků, kdy za ním chodí kromě jiných i mladí lidé.
Předseda ANO Andrej Babiš na jednom ze srpnových mítinků, kdy za ním chodí kromě jiných i mladí lidé. | Foto: Radek Bartoníček

Nebylo to ale zdaleka poprvé, co se Aktuálně.cz mohlo přesvědčit, že Andrej Babiš přikládá natáčení příspěvků na sociální sítě velkou důležitost. Například po skončení jeho předvolebních mítinků je obvyklé, že si ho jeho mladí spolupracovníci berou bokem, vysvětlují mu, co po něm chtějí, a natočí s ním další video. Občas je patrné, že Babiš je po celodenním mluvení po mítincích unavený, ale stejně se vždycky zvedne a jde točit.

Na samotných mítincích ANO je vidět, že ho mladé lidé na sociálních sítích skutečně sledují a říkají mu, co se jim kdy líbilo. S postupem času se také proměňuje to, kdo na jeho setkání s voliči chodí. Stále jasně převažují senioři, ale více než kdy dříve přichází i střední generace a právě ta hodně mladá. Často jsou to kluci a holky ve věku 15 až 18 let, o které Babišovi hodně jde. 

"Musíme oslovit prvovoliče, hodně na ně sázíme. Aby věřili, že jsme jediní, kdo pro ně může něco udělat," potvrdil Aktuálně.cz Babiš, podle kterého je hodně činné také Mladé ANO. Podle průzkumů veřejného mínění skutečně roste počet mladých příznivců ANO. Zároveň je ale hodně mladých lidí, a to více než u ANO, vidět na mítincích premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy.

Jak ukazují data STEM, Andrej Babiš se svými lidmi v uplynulých měsících oslovoval až 25 procent lidí ve věku do 29 let. Koalice Spolu, která se mu mezi mladými lidmi blížila nejvíce, zaostávala zhruba o čtyři procentní body.

 
