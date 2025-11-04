Prostitutky musí své příjmy danit, rozhodl soud. Žena chce podat ústavní stížnost

Nejvyšší správní soud teď rozhodl, že pro výdělky z dobrovolného výkonu prostituce platí stejné povinnosti jako pro jakékoliv jiné příjmy. Musí se uvést v daňovém přiznání a zdanit.
Příběh stále není u konce. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vrací případ zpět ke krajskému soudu.
Žena, která stála před soudem, neboť odmítala ze svých příjmů z poskytování sexuálních služeb za roky 2012 až 2014 zaplatit daň, říká, že je připravena dojít až k Ústavnímu soudu. Pokud neuspěje a vyčerpá všechny možné opravné prostředky, podá ústavní stížnost. Deník Aktuálně.cz mluvil s jejím advokátem.
Příběh sexuální společnice z Olomoucka jsme popsali už dřív.
Žena v roce 2023 zažalovala finanční úřad, který jí po velmi důkladné kontrole dopočítal daň z příjmu za poskytování sexuálních služeb. Za roky 2012 až 2014 měla zaplatit 2,5 milionu korun. Později výměr o něco snížil na 1,8 milionu korun.
Žena nejprve příjmy popírala, nakonec je přiznala, avšak tvrdila, že nepodléhají zdanění.
Příjmy získané z výkonu dobrovolné prostituce podle berních úředníků zákon o daních z příjmů ze zdanění nevylučuje ani neosvobozuje. A lze je podle nich zařadit do příjmů ze samostatné činnosti. Jako výkon nezávislého povolání.
Žena se v roce 2023 obrátila na soud. Tvrdila, že zdanění brání Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950 (takzvaná Newyorská úmluva) a také český trestní zákoník, který upravuje trestný čin kuplířství.
Částečně uspěla. Krajský soud řekl, že úmluva skutečně brání zdanění příjmů z prostituce, protože jde o příjem získaný trestnou činností anebo činností, která se příčí dobrým mravům.
Stát by se v případě, že by vybíral daň z prostituce, podílel na kuplířství.
Soudce tedy rozhodnutí finančního úřadu zrušil. Úřad podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Berní úředníci se opět bránili tím, že dobrovolnou prostituci v České republice žádný zákon výslovně nepovoluje, ale ani nezakazuje.
Prostituce v Česku
Stávající právní úprava nezakazuje veřejné nabízení sexuálních služeb. Nelegální je prostituce, pokud je v organizované podobě. Osobám, které sexuální služby organizují, k jejich provozování opatřují jiné osoby a z této činnosti kořistí, naplňují skutkovou podstatu § 204 Trestního zákona ("Kuplířství").
Žádný článek Newyorské úmluvy nebrání zdanění příjmů z dobrovolné prostituce, namítali soudu zástupci finančního úřadu. Úmluva podle nich cílí "na potrestání osob, které využívají prostituce jiné osoby, nebo k ní svádí či ji obstarávají pro druhé". A k tomu v tomto případě nedošlo.
Nejvyšší soud teď konstatoval, že zákon o daních z příjmů vychází ze zásady, že se daní veškeré příjmy, pokud nejsou zákonem vyloučeny z předmětu daně nebo od daně osvobozeny. Příjmy z prostituce přitom zákon výslovně nevylučuje ani neosvobozuje.
Soud rovněž připomněl, že řešil pouze samotné zdanění příjmů, nikoliv rizika prostituce nebo její závadnost a nebezpečnost.
"Vyložení, proč zdanění není kuplířství, je podle mého nesprávné," řekl deníku Aktuálně.cz advokát zmíněné ženy Libor Kapalín.
"I to vyložení textu Newyorské úmluvy tak, že zdanění prostituce nebrání, není dle mého názoru správné a odporuje i vyjádřením politiků a důvodovým zprávám k připravovaným novelám právních norem, které neprošly a měly umožnit zdaňování prostituce," dodal.
Kapalín připomněl (a řekl to Nejvyšší správní soud), že žaloba obsahovala řadu dalších námitek. Těmi se ale soud nezabýval, protože řešil jen otázku zdanění příjmů. Jde přitom o námitky, kterými se v dalším jednání soudce bude muset zabývat.
A právě na to Kapalín sází. "Je tedy možné, že nám krajský soud vyhoví z jiného důvodu," domnívá se advokát.
"Například z důvodu legitimního očekávání klientky s ohledem na vyjadřování politiků i důvodové zprávy k návrhům zákonů, kterými měla být prostituce regulována a zdaňována a kde se vždy říkalo, že dokud se Newyorská úmluva nevypoví, není možné zdaňovat, a také dokud nebude nová úprava, že nelze zdaňovat," upřesňuje.
"Nyní bude opět rozhodovat krajský soud a je vázán právními názory Nejvyššího správního soudu. Pokud nám krajský soud nevyhoví, podáme kasační stížnost, a pokud Nejvyšší správní soud opět nevyhoví, pak ústavní stížnost," dodává Kapalín.
Stát se už několikrát snažil řešit zdanění a případnou legalizaci prostituce. Návrh na legalizaci prostituce předložil například v roce 2005 někdejší sociálnědemokratický ministr vnitra František Bublan. Mezi politiky se strhla bouřlivá diskuse.
K případu se teď vyjádřil i končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Obě řešení mají plusy i minusy. V okamžiku, kdy to zdaníte, je potřeba to zlegalizovat. Je to otázka právní, kdy je prostituce právní a kdy už to je legální," řekl Stanjura deníku Aktuálně.cz.
"Je to na dlouhou debatu. Určitě to nevyřeší jeden soudní spor. Základem daňové soustavy je, že máte šanci zkontrolovat příjmy a výdaje. A v této souvislosti si neumím představit, jak by se to kontrolovalo," uzavírá Stanjura.