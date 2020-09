Přibývá lidí, kteří žádají lék bez receptu. Lékárníci chtějí právo vydat ho nouzově

Léky na snížení krevního tlaku, léčbu cukrovky či hormonální antikoncepce. To jsou všechno přípravky, ke kterým se člověk bez receptu nedostane. Podle spolku Mladí lékárníci však v době koronavirové epidemie přibylo případů, kdy pacienti léky vyžadují i bez předpisu, protože se k lékaři nedostanou. Lékárníci proto po ministerstvu chtějí, aby léky mohli sami nouzově vydávat i bez receptu.

Pacient si všimne, že si právě vzal poslední tabletu svého dlouhodobě užívaného léku a další balení již nemá. Praktický lékař je však na dovolené nebo zrovna neordinuje a pacientovi tak nemá kdo vystavit recept. Zkusí tedy přijít do lékárny s tím, jestli mu lék nedají bez něj, případně navrhne, že by ho přinesl o pár dní později. Není to úplně obvyklá situace, ale podle lékárníků se s ní občas setkávají.

"Četnost žádostí o výdej léků bez lékařského předpisu se liší. V období prázdnin a Vánoc, kdy jsou ordinace často zavřené a lékaři si vybírají zaslouženou dovolenou, se s těmito žádostmi setkáváme v lékárně několikrát do týdne. Mimo tuto dobu přichází žádosti o výdej léků bez receptu zhruba jednou až dvakrát měsíčně," popisuje Kristýna Pilátová z lékárny ve středočeských Voticích.

V době koronavirové epidemie se však tyto situace opakují častěji, než bývá obvyklé. Svou roli hraje to, že i lékaři se dostávají do karantény, na jaře navíc část z nich vůbec neordinovala. Lékárníci přitom pacientům vyhovět nesmějí a lék, který vyžaduje předložení receptu, bez něj vydat nemohou.

"K chronicky užívanému léku se bez předpisu nedostanete. Bez něj vám ho v lékárně vydat nemůžeme. Musíte buď poprosit jiného ošetřujícího lékaře, nebo zajít do nemocnice, aby vám tam někdo předpis vystavil," říká předseda Mladých lékárníků Stanislav Gregor.

Lékař samozřejmě může pacientovi vydat eRecept, ne každý se však může se svým lékařem spojit. V takovém případě pak pacientovi nezbývá nic jiného než zamířit na nejbližší pohotovost a tam o předpis požádat sloužícího lékaře. Gregor však upozorňuje, že ne v každém městě funguje pohotovost, a navíc tento postup zbytečně lékaře na pohotovostech zatěžuje.

Obcházet návštěvu lékaře nepůjde

Spolek Mladí lékárnici se proto před časem obrátil na ministerstvo zdravotnictví s nápadem, jak situaci vyřešit. Navrhuje, aby lékárny mohly léky, které pacient užívá déle než půl roku, samy nouzově vydávat, i když pacient recept nemá. Jak dlouho a které léky lidé využívají, mohou lékárníci od letošního června snadno zjistit z lékového záznamu, ve kterém se evidují všechny předepsané a vydané léky daného pacienta.

Ministerstvo zdravotnictví již připustilo, že bude o takovém návrhu jednat. "Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu oproti stávajícímu systému předepisování léčiv, musela by změně předcházet široká diskuse všech zainteresovaných subjektů. Před umožněním výdeje nouzového balení léku v lékárně by musely být nastaveny jednoznačné podmínky, za kterých by mohli pacienti takovou možnost využívat," říká mluvčí ministerstva Kryštof Berka s tím, že by to mělo jít jen ve výjimečných případech.

I Mladí lékárnici se změnou počítají jako s nouzovým řešením nenadálých situací a rozhodně nechtějí lidem umožnit, aby k lékaři přestali úplně chodit. "Byl by to skutečně pouze nouzový výdej. Mezi dvěma nouzovými výdeji by pacient musel znovu navštívit lékaře, aby se nestalo to, že by chodil pouze do lékárny a lékaře vůbec nenavštěvoval. Proto tam je tato podmínka, která by lékaři umožnila pacienta zkontrolovat," popisuje Gregor.

Tato možnost by tedy měla sloužit skutečně jen pro mimořádné situace. Lékárníci se podle Gregora často setkávají například se situací, že lidé odjedou na dovolenou na druhou stranu republiky a po příjezdu zjistí, že si doma zapomněli léky. Místo shánění eReceptu nebo návštěvy pohotovosti by si lék mohli vyzvednout v jakékoliv lékárně.

"Nouzový výdej lékárníkem by ulevil náporu na zdravotní systém zejména v čase dovolených a snížil by riziko, že pacienti nebudou léky užívat řádně," myslí si lékárnice Pilátová, která navrhovanou změnu podporuje.

Gregor připouští, že přesná podoba novinky by měla vznikat za diskuse nejen s ministerstvem, ale také s lékaři. Jeho spolek je připravený diskutovat například o tom, jaké léky by bylo možné touto formou vydávat. U těch návykových si například dokáže představit, že by z navrhované změny byly vyčleněny a i nadále by je lidé mohli v lékárnách obdržet jen po předložení receptu. "Každopádně to vnímáme jako něco, co by pacientům mohlo pomoci," uzavírá předseda spolku.

