Petr Pavel udělí vyznamenání Zdeně Mašínové. Prezident mě chce ocenit, potvrdila

Devětaosmdesátiletou Zdenu Mašínovou nezlomili nacisté ani komunisté. Letos dceru popraveného odbojáře Josefa Mašína podle zjištění deníku Aktuálně.cz ocení státním vyznamenáním nový prezident Petr Pavel. Redakci to potvrdila sama Zdena Mašínová. Na rozdíl od jeho předchůdce Miloše Zemana by ocenění z rukou Pavla klidně převzala. "Nejsem ale ještě úplně rozhodnutá," řekla.

Minulý týden Zdenu Mašínovou překvapil prezident Petr Pavel. Ohlásil se u ní na návštěvu. Fotku ze setkání pak zveřejnil na svých sociálních sítích. "Neuhnula z cesty dané rodinným odkazem, ačkoli jí dlouho přinášela těžkosti. Za svobodou a pravdou vždy stála s odvahou, která inspiruje i dnes," napsal.

Na schůzce podle informací Aktuálně.cz Mašínové oznámil, že jí chce 28. října udělit státní vyznamenání. "Ano, chce mě ocenit," potvrdila redakci Mašínová. Zda ho přijme, zatím váhá.

"Naše rodina se v naší nešťastné zemi snažila bojovat proti zlořádu, který tady byl ve formě totalit, jak nacistických, tak komunistických. My jsme to brali za povinnost, ne abychom potom za to dostávali nějaké vyznamenání," vysvětlila a dodala, že do 28. října má ještě dost času na rozmyšlenou.

Koho prezident ocení, nechce Hrad do slavnostního aktu komentovat. "Konkrétní jméno ani kategorii vyznamenání nemůžeme potvrdit, seznam vyznamenaných bude zveřejněn 28. října a do té doby Kancelář prezidenta republiky nekomentuje ani zvažované kandidáty," řekla prezidentova mluvčí Markéta Řeháková.

Od Zemana vyznamenání nepřevzala, od Pavla ano

Mašínová je dcerou protinacistického odbojáře Josefa Mašína a sestrou Ctirada a Josefa mladšího, kteří se postavili komunistickému režimu a v 50. letech se probili do Západního Berlína. Zatímco bratři už se zpět do Česka nevrátili, Zdena tady zůstala a až do revoluce byla komunistickým režimem perzekvována.

Prezidentu Pavlovi navrhli devětaosmdesátiletou Zdenu Mašínovou ocenit Řádem Tomáše Garrigua Masaryka ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a poslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Toto vysoké státní vyznamenání prezident uděluje osobnostem, které se zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Minulý rok vyznamenal bývalý prezident Miloš Zeman in memorian Josefa Mašína, otce Zdeny a člena odbojové skupiny za druhé světové války Tři Králové. Mašínová ho od Zemana převzít odmítla. Při slavnostním ceremoniálu ji zastoupila ministryně Černochová.

Zato na Pavla má Mašínová jiný názor. "Od něj by to bylo přijatelné," řekla. Uvědomuje si jeho komunistickou minulost, ale přesvědčily ji jeho porevoluční zahraniční zkušenosti. Svůj hlas mu dala i v prezidentské volbě.

Bratrům Mašínové bych vyznamenání nedal, říkal Pavel před volbami

Ve sněmovně nyní leží návrh na to, aby poslanci doporučili prezidentovi vyznamenat také Zdeniny bratry Ctirada a Josefa. Dnes už žije jen Josef. Pavel však v předvolebních rozhovorech opakoval, že by s jejich vyznamenáním měl problém.

"Můj názor na bratry Mašíny je poznamenán vraždou policejního strážmistra během jejich útěku. Záměrně to nazývám vraždou, protože nešlo o žádné úmrtí v boji. Bylo to zabití člověka, který pro ně nepředstavoval žádné riziko. Navíc nebyl zabit způsobem, který by byl v boji ospravedlnitelný. Nikoliv pistolí, ale dýkou. S tím se nemohu vnitřně srovnat," zdůvodnil pro MF Dnes.

Při přepadení služebny SNB v Čelákovicích podřízl Ctirad Mašín dýkou chloroformem omámeného a spoutaného příslušníka Jaroslava Honzátka z obavy, aby jejich skupinu neidentifikovali a nedopadli.

Mašínové ale nevadí, pokud by prezident Pavel její bratry neocenil. "Společnost je takto nasměrovaná. Pro každého jedince je to jeho osobní věc, včetně prezidenta. Každý jedinec si na to musí udělat svůj názor," podotkla.

