Pavel má vypovídat u soudu. Jde o miliony pro generála, jemuž kauza "zničila život"

Bývalý šéf logistiky armády dostal šanci na vyšší odškodné za nezákonné stíhání. Plyne to z dokumentů, jež Aktuálně.cz získalo. Generál ve výslužbě se zodpovídal z prodeje vyřazeného armádního majetku pod cenou, po sedmi letech však žalobce jeho stíhání zastavil. Bývalý důstojník si řekl o kompenzaci ve výši 23 milionů korun, ale dostal jen zlomek. Spor se nyní dotýká i prezidenta Petra Pavla.

"Česká republika udělala chybu. Zničili mi zdraví, zničili mi život, zničili mi kariéru," vysvětlil před časem Aktuálně.cz generál Vladimír Halenka podání žaloby na ministerstvo spravedlnosti. Právě tento resort odpovídá za selhání trestních orgánů. Halenka je přesvědčený, že v jeho případě byly jejich nedostatky tragické.

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu si pro tehdejšího šéfa sekce podpory a logistiky ministerstva obrany přišel krátce před šestou hodinou ráno 3. března 2015. Obvinili ho z porušení povinnosti při správě cizího majetku, armádu měl připravit o 20 milionů korun. Ministerstvo Halenku obratem odstavilo z funkce, už se do ní nikdy nevrátil. Náčelníkem generálního štábu byl tehdy současný prezident Petr Pavel.

Žalobci v lednu 2022 rozhodli, že vyšetřování nepřineslo dost důkazů, aby mohli generála postavit před soud. Jeho stíhání zastavili. Halenka se pak začal s ministerstvem soudit o odškodnění za útrapy, které kvůli kauze prožil. Justice mu však místo milionů přiznala nižší stovky tisíc korun. Generálovi ale nedávno svitla naděje u Městského soudu v Praze.

Čtyři miliony ušlého zisku

"Závěr soudu prvního stupně o nedůvodnosti nároku žalobce na ušlý zisk je skutkově nepodložený a v důsledku toho nepřezkoumatelný. Na soudu prvního stupně bude, aby opětovně rozhodl o nároku žalobce na ušlý zisk, vázán právním názorem odvolacího soudu," zní rozsudek pražské městské instance z loňského 11. prosince.

Halenka ušlý zisk vyčíslil na 4,132 milionu. Kdyby prý nebylo nezákonného stíhání, jeho kontrakt s armádou by pokračoval, on mohl v její hierarchii stoupat a dotáhnout to na zástupce náčelníka generálního štábu. Obvodní soud pro Prahu 2 však tuto tezi odmítl, podle něj takový kariérní vzestup Halenka jistý neměl.

Generál se proti rozsudku odvolal. Soud první instance z jeho pohledu dostatečně nedoložil, že by se jeho služební postup nekonal. Nevyslechl navrhované exministra obrany Martina Stropnického, bývalé náčelníky generálního štábu Josefa Bečváře a zmíněného Petra Pavla. A Městský soud v Praze se v tomto ohledu k Halenkovi přiklonil.

"Bez provedení dokazování nelze postavit najisto, že s vysokou mírou pravděpodobnosti (…) by se žalobcem nebyl prodloužen pracovní poměr a nepostoupil by na jím uváděnou pozici zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR," uvedl v rozsudku odvolací senát soudce Jiřího Cidliny.

"Petr Pavel je obeslán jako svědek"

Nyní je na tahu opět Obvodní soud pro Prahu 2, nové jednání nařídil na 20. března. Mluvčí instance Marcela Pröllerová redakci potvrdila, že tentokrát "Petr Pavel je obeslán jako svědek". Měl by tedy vypovídat. Je to poprvé, kdy Pavel coby hlava státu vystoupí v této roli. Úkolem soudu bude vypořádat Halenkův nárok na ušlý zisk precizně a bez pochybností.

"Nechci to teď komentovat, celé je to v běhu. Budu to komentovat, až se to uzavře," reagoval generál Halenka pro Aktuálně.cz na poslední vývoj sporu. Stíhání na něm zanechalo hluboké stopy. Kvůli zdraví na konci roku 2017 musel odejít z armády, rozvinula se u něj posttraumatická stresová porucha a opakovaně byl v psychiatrické péči.

Už před začátkem soudního sporu mu resort spravedlnosti vyplatil 1,312 milionu korun: 800 tisíc šlo na náhradu nemajetkové újmy, čímž se myslí prožitý stres či poškození dobrého jména, a zbytek na advokáta. Obvodní soud mu pak přiznal dalších 270 tisíc korun. Jak ale stojí v úvodu textu, generál chtěl 23 milionů. Hrát se však bude už "jen" o zmíněný ušlý zisk.

"Za této situace je odškodnění, které se žalobci dostalo mimosoudně a dále soudem prvního stupně, všem okolnostem věci, včetně zdravotních následků, přiléhavé," vysvětlil Městský soud v Praze. Poukázal na to, že Halenkova pověst nebyla netknutá. V dubnu 2015 ho justice v jiné kauze uznala pravomocně vinným z pojistného podvodu.

Zhroutil se celý případ, všichni byli zproštěni

V kauze vedle Halenky uvízli někdejší šéf odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany Josef Lachman, jeho zástupce Roman Pavlík a tehdejší ředitel státního podniku pro servis vojenského materiálu VOP-026 Šternberk, později transformovaného ve VOP CZ, Adolf Veřmiřovský.

Podle konstrukce dozorového Vrchního státního zastupitelství v Praze vyvedli z armádních skladů 105 vznětových motorů do bojových vozidel, jejichž nevýhodným prodejem přišly ozbrojené síly o 20 milionů korun. Dalších 135 motorů už prodat nestihli. Halenkova úloha měla spočívat v tom, že měl techniku vytipovat. Jak ale žalobce nakonec uznal, ničeho takového se nedopustil.

U Městského soudu v Praze se kauza zhroutila i ve svém zbytku, instance Lachmana, Pavlíka i Veřmiřovského loni v dubnu zprostila obžaloby. Vrchní státní zastupitelství v Praze (kauzu dozoroval žalobce Pavel Prygl) podalo odvolání. Jenže původní rozsudek obstál, Vrchní soud v Praze letos začátkem roku všechny jmenované očistil pravomocně.