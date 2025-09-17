Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal 280 000 korun. Kritiku dříve odmítl s tím, že peníze vrátil. Jeho aktuální vyjádření zjišťujeme.
Hřib se stal členem představenstva PREH, přes kterou město vlastní majoritní podíl v Pražské energetice (PRE), loni v červnu. Vyplácení odměn byla podle něj chyba účtárny, na kterou ihned na následujícím jednání představenstva PREH upozornil a následně po nutných administrativních úkonech všechny peníze vrátil.
Policie se věcí zabývala několik měsíců, podle Neovlivní.cz si pražské politiky včetně Hřiba zvala k podání vysvětlení. Případ uzavřela s tím, že Hřiba podezírá z porušení zákona, věc předala městskému úřadu Prahy 10, kde má Hřib trvalé bydliště. "Mohu potvrdit, že jsme v této věci vedli trestní řízení. A případ jsme nyní předali do přestupkového řízení městskému úřadu," cituje server Petra Štajnce z pražské policie.
Hřib čelil kritice zejména ze strany opozičního hnutí ANO, že nejednal ihned poté, co mu byla vyplacena první částka. Případem se zabývalo také veřejné vnitrostranické fórum Pirátů, letos v lednu ho probírali zastupitelé Prahy. Podle člena dozorčí rady PRE a starosty Prahy 9 za ODS Tomáše Portlíka problém vznikl kvůli tomu, že Hřib při podpisu smlouvy o členství v představenstvu PREH zaškrtl, aby peníze chodily na jeho účet. Letos v červnu radní hlavního města schválili výměnu Hřiba v představenstvu PREH za právníka Mateje Šandora.