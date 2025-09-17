Domácí

Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

před 15 minutami
Vyšetřování neoprávněných odměn, které náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) pobíral za členství v představenstvu firmy Pražská energetika Holding (PREH), policie předala do přestupkového řízení. Ve věci vedla trestní řízení. Ve středu to napsal server Neovlivní.cz.
Předseda České pirátské strany Zdeněk Hřib
Předseda České pirátské strany Zdeněk Hřib | Foto: Radek Bartoníček

Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal 280 000 korun. Kritiku dříve odmítl s tím, že peníze vrátil. Jeho aktuální vyjádření zjišťujeme.

Hřib se stal členem představenstva PREH, přes kterou město vlastní majoritní podíl v Pražské energetice (PRE), loni v červnu. Vyplácení odměn byla podle něj chyba účtárny, na kterou ihned na následujícím jednání představenstva PREH upozornil a následně po nutných administrativních úkonech všechny peníze vrátil.

