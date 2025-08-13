"Mnichov 1938, Aljaška 2025?" U americké ambasády se demonstrovalo za Ukrajinu

Demonstranti se obávají možného politického tlaku na ústupky vůči ruské agresi.
Před prostranství americké ambasády si protestující přinesli ukrajinské vlajky a transparenty varujícími před zaprodáním Ukrajiny. Akci svolala iniciativa Občanský rozcestník s podporou spolků Milion chvilek pro demokracii a Kaputin.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Německý kancléř Friedrich Merz po dnešní videokonferenci evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem uvedl, že při jednání musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Evropané si podle něj přejí, aby Trump při jednání s Putinem uspěl. Podle Zelenského si ale ruský prezident mír na Ukrajině nepřeje.
Český premiér Petr Fiala po jednání tzv. koalice ochotných řekl, že zúčastněné země se jednoznačně shodují na dalším postupu.