Jestli Putin nekývne na ukončení války, důsledky budou vážné, varoval Trump

Novinářům Trump řekl, že pokud se schůzka s jeho ruským protějškem vydaří, rád by nedlouho poté uspořádal další, které by se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Středeční videokonferenci s evropskými politiky včetně Zelenského hodnotil Trump jako velmi dobrou. "Měli jsme velmi dobrý rozhovor. Byl na lince. Prezident Zelenskyj byl na lince. Ohodnotil bych to desítkou, velmi přátelské," řekl Trump.
Trump na otázku jednoho z novinářů odpověděl, že pravděpodobně nebude schopen zabránit Putinovi v útocích na civilisty na Ukrajině. S Putinem o tom už v minulosti hovořil a zabíjení civilistů pokračuje, řekl Trump. "Chci tu válku ukončit," dodala americká hlava státu.
"Máme naději, že nastane mír," řekl po jednání s Trumpem německý kancléř Friedrich Merz. Trump dal velmi jasně najevo, že USA chtějí na summitu dosáhnout příměří, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron při samostatném vystoupení ve Francii.
Putin blafuje, varuje Zelenskyj
Evropští spojenci prosazují zapojení Ukrajiny do jakýchkoli mírových jednání, protože se obávají, že jednání, které Kyjev vylučují, by mohlo nahrávat Moskvě. Podle Merze se evropští lídři s Trumpem mimo jiné dohodli, že po setkání s Putinem šéf Bílého domu o výsledcích informuje nejprve Zelenského a potom i evropské politiky.
Zelenskyj ve středu uvedl, že Putin si podle něj mír nepřeje. "Řekl jsem americkému prezidentovi a všem našim evropským kolegům, že Putin blafuje," řekl ukrajinský prezident. Zároveň ujistil, že je ochoten zúčastnit se třístranného jednání s Putinem a Trumpem.