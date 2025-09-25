Domácí

Arcibiskup otevřeně zrazuje od volby Stačilo! "Podpora zla je hřích."

Jan Graubner
před 2 hodinami
Biskupové varují před omezením náboženské svobody ze strany hnutí Stačilo!. Podle církevních představitelů jde jen o převlečené komunisty, kteří chtějí zrušit církevní sňatky, církevní restituce, omezit financování církevních škol a vytvořit "kontrolní orgán", který by dohlížel na církve.
Jan Graubner, arcibiskup pražský
Jan Graubner, arcibiskup pražský

Hlava hnutí Stačilo! Daniel Sterzik "Vidlák" je přitom praktikující křesťan (člen Českobratrské církve evangelické).

"Starší z nás mají za sebou zkušenost komunistické totality - a ti nejstarší zažili i postupné ukrajování svobody, které po válce přivedlo komunisty až k moci. Nedovolme to znovu," varují biskupové. A zdůrazňují, že je potřeba jít k volbám: "Prosíme, jděte k volbám a buďte ostražití a zodpovědní." Jde o výjimečně jednoznačné prohlášení katolické církve, která obvykle dává přednost opatrnějším formulacím. A podobně ostře se vyjadřuje v exkluzivním textu pro Aktuálně.cz i hlava katolické církve arcibiskup Jan Graubner:

Jsem člověk věřící a přemýšlel jsem nad mou odpovědností za věci veřejné, o účasti ve volbách a zodpovědném rozhodování. Nejvíc mě k tomu motivovalo, když jsem se dozvěděl, že někteří křesťané jsou schopní dát hlas Stačilo! (tedy komunistům). Ti totiž už ve volebním programu slibují výrazné kroky proti věřícím, ale i ostatním lidem. Vědomá podpora zla je přece hřích. A za hřích považuji i hloupost zaviněnou nezájmem!

Mohu nejít k volbám? Zde je moje odpověď naprosto jednoznačná: musím jít, protože to není jenom moje právo, ale i výraz odpovědnosti za sebe, rodinu, přátele i za stát. I kdybych měl zrušit dovolenou nebo výlet, i kdybych měl horečku, tak k volbám jdu. Tečka.

Mohu volit kohokoliv? Mám na to sice právo, ale svůj postoj a odpovědné rozhodnutí si musím poctivě odpracovat. Nezajímá mě jen to, co kdo napíše do programu, ale zda jsou jeho sliby reálné, protože papír snese všechno. Důležité je pro mě, kdo stranu nebo hnutí reprezentuje. Pokud dám totiž hlas lidem morálně zkaženým, kteří šíří nenávist a zlo, mám osobní odpovědnost za následky takové volby. Sám mám díl odpovědnosti za zlo, které způsobí.

Mám právo být lhostejný a mlčet ke zlu? Jako křesťan nikoliv. Kdo vidí zlo, nepravost, křivdu, vědomé šíření zlých ideologií a mlčí - neudělá nic -, nese spoluvinu za důsledky. Podle čeho se tedy má člověk rozhodnout, aby byl zodpovědný?

Nemohu dát hlas stranám, které šíří nenávist vůči jakýmkoliv skupinám lidí (Ukrajinci, Židé, lidé s odlišnou orientací…). Takto začala druhá světová válka. Nedám hlas lidem a stranám, které ohrožují náš demokratický systém a jeho instituce, útočí na nezávislá média a nezávislost soudů, chtějí nás vyvést z EU a NATO.

Nepodpořím ty, kteří dělají politiku na efekt pro "teď a tady" a nemyslí na budoucnost pro všechny lidi. Pokud je někdo usvědčený podvodník a lhář, bude se stejně chovat i v politice. Pokud člověk, který se uchází o můj hlas, nedodržuje a nectí pravidla a zákony, nemůže dostat můj hlas, protože je nebude ctít ani v politice.

Jestli už na první pohled někdo slibuje, co nemůže splnit, není zodpovědný a můj hlas nedostane. Populistům nedám hlas nikdy. Zodpovědní lidé nedělají dluhy, a pokud, tak ne na zbytečnosti. Nikdy nedostane můj hlas, kdo stojí na straně agresora proti napadené zemi. Jmenovitě mám na mysli Ukrajinu napadenou Ruskem. Je to stejné, jako když někdo nepomůže oběti třeba na ulici.

Jsem zastáncem svobody slova, ale ani ta není absolutní a nemohu svobodně a beztrestně druhé dehonestovat a ničit jejich životy šířením pomluv a lží. A nakonec jako křesťan nikdy nemohu dát hlas někomu, kdo hodlá útočit na moji víru a způsob, jakým ji chci praktikovat.

Nehledám dokonalé lidi a dokonalou vládu. Ta neexistuje! Budu volit lidi, kteří se chovají zodpovědně v osobním životě i v politice. Nehodlám si hrát na "politickou korektnost", píši vlastní názory! Proto nemohu dát svůj hlas uskupení Stačilo!.

 
