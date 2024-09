Praha staví zábrany a zavře náplavky, všechna auta z nich musí odjet do 19 hodin

Vedení hlavního města uzavře náplavky v Praze 1, 2 a 5 a preventivně nechá na některých místech vystavět protipovodňové zábrany v centru města, na Zbraslavi a v Libni.

Náplavky budou uzavřeny dnes okolo 19:00. Vedení metropole rovněž chystá v sobotu zastavit lodní dopravu na Vltavě. Po dnešním jednání povodňové komise to sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Komise se znovu sejde dnes v 18:00.

Hasiči dnes již zavřeli bezpečnostní vrata na Čertovce. Na to navázala zmíněná preventivní výstavba protipovodňových zábran o celkové délce asi 199 metrů. V Praze platí varování před velmi vydatným deštěm a od 15:00 bude vyhlášená povodňová pohotovost, tedy druhý ze tří stupňů výstrahy.

Kvůli zavření náplavek budou muset od Vltavy zmizet všechna auta. Pokud s nimi řidiči do dnešních 19:00 neodjedou, město nechá vozidla odtáhnout. S uzavřením náplavek souvisí také odstranění veškerých předmětů, které by mohly odplavat, jako jsou třeba kontejnery nebo popelnice. Vstup a vjezd na náplavky pak bude od 19:00 hodin pro veřejnost uzavřený.

Město již začalo s preventivní výstavbou protipovodňových zábran u Karlova mostu, u podchodu k loděnici na Zbraslavi a v Thomayerových sadech v Libni. Město nyní staví zábrany v celkové délce asi 198,6 metru. Zábrany jsou vysoké od 1,3 do 6,2 metru. Nejpozději v sobotu bude zastavena lodní doprava v metropoli a plavidla budou muset jejich majitelé přemístit do chráněných přístavů. Město k odplutí do přístavu již připravilo loď Hermes, která slouží jako noclehárna pro lidi bez domova.

Situaci bude magistrát nadále monitorovat a ještě dnes se znovu sejde protipovodňová komise. Největším problém pro Prahu je podle současných modelů Sázava, která bude mít velké průtoky, jež hlavní město nemá jak regulovat. Vliv na výšku vody bude mít v Praze rovněž situace na Berounce, která se vlévá do Vltavy na jihu metropole.

Na vzestup hladiny Vltavy se připravuje i Národní divadlo, jehož historická budova leží u nábřeží. Mluvčí divadla Tomáš Staněk řekl, že budova má protipovodňová vrata v zásobovacím tunelu v suterénu, kde vedou přímo k hladině Vltavy. Všechny dveře, které spojují technologický tunel a historickou budovu, jsou vodotěsné.

Vrata Čertovky se zavřela. Asistovali u toho naši potápěči. pic.twitter.com/VFjFPLGXSB — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) September 13, 2024

"Výduchy vzduchotechniky, kterými by hrozil průnik vody do budovy, se v případě rizika povodní vodotěsně uzavírají. Suterény pod komplexem budov Národního divadla jsou odizolovány proti prosakování spodní vody. V případě průniku vody jsou v suterénech umístěny speciální jímky, ze kterých lze vodu odčerpat," vysvětlil mluvčí. Divadlo má podle něj vlastní čerpadla.

