Domácí

Pozor, zákeřný virus dokáže spustit i rakovinné bujení. Stačí jeden orální sex

Veronika Rodriguez Veronika Rodriguez
před 2 hodinami
Skoro všichni se s ním během života setkáme. Třem tisícům Čechů ale nadobro změní život: vyvolá u nich rakovinotvorné bujení. Řeč je o takzvaném papilomaviru (HPV), který může za nádory na děložním čípku, penisu nebo hltanu. "Celá tato skupina zhoubných tumorů by přitom nemusela vůbec existovat. Stačilo by, aby se lidé nechali proti těmto virům naočkovat," upozorňuje lékař Marián Hajdúch.
Papilomavirus (HPV) může spustit rakovinotvorné bujení v ústní dutině, hltanu a hrtanu.
Papilomavirus (HPV) může spustit rakovinotvorné bujení v ústní dutině, hltanu a hrtanu. | Foto: Pexels

"V první chvíli to vypadalo na obyčejnou angínu. Na krku se mi jen lehce zvětšila uzlina," vzpomíná 62letý Vladimír z Berouna. Váček ale nechtěl zmizet, pod kůží se držel celé dva týdny. "Nic mě přitom nebolelo. Neměl jsem ani teplotu, ani škrábání v krku, což bylo divné," popsal pro Aktuálně.cz.

Zašel proto k lékaři a nechal se vyšetřit. Výsledek: na krční mandli se mu rozbujel zhoubný tumor. Spustila ho dlouhodobá infekce lidským papilomavirem (HPV). "Do 14 dnů jsem ležel na operačním sále, hned poté jsem šel na chemoterapii a léčbu ozařováním," vypráví Vladimír. Dnes už je prý znovu fit.

Související

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Prsa, rakovina, prevence

Jeho případ přitom není ojedinělý. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se u nás s podobnými tumory potýká až 800 pacientů ročně. Většinou jde o muže. I jim rakovinu spustí v ústech zákeřný papilomavirus. Dalším lidem vyrostou nádory na děložním čípku, v pochvě či na penisu. Papilomaviry dokážou zohavit i řitní kanál. "Celkem způsobí až 3000 případů rakoviny ročně," uvádí zdravotničtí statistici.

Stačí jedna intimní chvilka

Podle Mariána Hajdúcha, který vede Ústav molekulární a translační medicíny při Fakultní nemocnici v Olomouci, už by přitom celá tato skupina zhoubných nádorů nemusela vůbec existovat. "Stačilo by, aby se lidé nechali proti těmto virům naočkovat, protože pak se tyto nádory nevyvinou. Respektive pravděpodobnost jejich vzniku je extrémně nízká," řekl Hajdúch Aktuálně.cz.

Stejně to vidí i místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. "Je to tak. Úspěšnost těchto vakcín je velmi dobrá, přesahuje 90 procent," potvrzuje. Odborná společnost proto podle něj doporučuje, aby se nechali naočkovat nejenom všichni teenageři mezi jedenáctým a patnáctým rokem života, kterým tuto ochranu zaplatí i zdravotní pojišťovna, ale i starší lidé. "Riziko této nákazy je totiž celoživotní," upozorňuje Prymula.

Související

Rakovina, již má i Topolánek: patří k nejhorším, prudce jí přibývá. Existuje i naděje

Expremiér Mirek Topolánek

Důvodem je podle něj to, že si lidé papilomavirus předávají hlavně při pohlavním styku. "Alespoň jednou v životě se tak s ním setká 75 až 80 procent sexuálně aktivních lidí," říká Prymula. Pokud lidé souloží klasickým způsobem, vystavují se především riziku rakoviny děložního čípku, pochvy a penisu. Zadělat si můžou i na tumor řitního otvoru. "U orálního sexu zase roste riziko vzniku karcinomu hltanu či hrtanu," podotýká Prymula.

Nebezpečí zvané rozvod

Čím víc partnerů přitom lidé vystřídají, tím je riziko nákazy vyšší. "Zjistili jsme například, že tady máme poměrně velký nárůst tumorů u žen kolem čtyřicítky, které se rozvedly se svými předchozími partnery a našly si jiné. Z epidemiologického hlediska je to velmi riziková skupina," uvádí. Každá taková žena by podle něj měla očkování proti papilomaviru zvážit.

"Zajímat by se o něj měly i pacientky, u nichž už lékaři jakékoliv nebezpečné změny na buňkách odhalili," doplňuje Prymula. Studie totiž podle něj ukázaly, že se tak mohou zhoubnému bujení vyhnout. "Riziko, že se u nich nakonec rakovina rozvine, sráží očkování až o 70 procent," vypočítává.

Kromě toho ale nabádá i k účasti na preventivních prohlídkách. Zhruba u desetiny lidí totiž může zhoubné bujení spustit i jiný faktor než papilomavirus. Očkování tak nemusí rakovině zabránit. "Takové případy by ale měl zachytit screening karcinomu děložního hrdla, který jsme u nás zavedli už v roce 2008. Povedlo se nám díky tomu stlačit počty těchto tumorů až o třetinu," připomíná i Marián Hajdúch.

Související

Léky na rakovinu je lepší podávat ráno, říká prezidentem oceněná vědkyně

Jiřina Bartůňková - imunoložka

U rakoviny hltanu a hrtanu sice prozatím nic podobného není, podle Hajdúcha už se ale i tady blýská na lepší časy. Jeho tým totiž vyvíjí kloktací testy, které by mohly rizikové typy papilomavirů v ústní dutině zachytit. Kdy by se mohly začít běžně používat, ale Hajdúch neupřesnil.

O osudu rozhodne jeden protein

Infekce lidskými papilomaviry jsou podle odborníků rozšířené, většina lidí se s nimi během svého života nejméně jednou setká. Ale ne všechny vedou k rakovině. "Jsou některé typy, které toto riziko přivolávají, a pak jsou méně nebezpečné papilomaviry, u nichž zhoubné bujení nehrozí. Způsobí nám jenom nějaké genitální bradavice nebo léze na čípku," přibližuje Jan Žaloudík z brněnského Masarykova onkologického ústavu.

Kromě samotného papilomaviru ale rozhodují i jiné okolnosti. "Víme třeba, že je důležitý jeden protein, který se nachází v buňce a jmenuje se P16. Právě na něm záleží, jestli virus začne buňky ke zhoubnému bujení otáčet, nebo nezačne," pokračuje Žaloudík. Pokud virus tento protein aktivuje, je podle Žaloudíka zle. Vytvoří se karcinom. "Pokud se to ale nestane, pacient se bát nemusí," říká brněnský onkolog.

Lékaři odhadují, že papilomavirus může za 99 procent všech případů rakoviny děložního hrdla, 90 procent případů análního karcinomu a 65 procent tumorů vaginy. Za rakovinu ústní dutiny a hrtanu je tento virus zodpovědný až v 90 procentech případů. Samotná papilomavirová infekce přitom probíhá bez příznaků.

 
Mohlo by vás zajímat

Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova

První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova

Ministerstvo hasí žloutenkový požár. O očkování je trojnásobný zájem, dodávka přijede

Ministerstvo hasí žloutenkový požár. O očkování je trojnásobný zájem, dodávka přijede
domácí Aktuálně.cz Obsah zdravotnictví zdraví rakovina nádor pacient screening prevence HPV virus nákaza infekce nemoc hrtan hlava krk penis děložní čípek

Právě se děje

před 2 minutami
Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Podle izraelského ministerstva obrany odepření vstupu nesouviselo s vojenskou službou.
před 14 minutami
Nečas podepsal osmiletou smlouvu v Coloradu. Ta mu zajistí pohádkový balík

Nečas podepsal osmiletou smlouvu v Coloradu. Ta mu zajistí pohádkový balík

Hokejový útočník Martin Nečas podepsal novou osmiletou smlouvu s Coloradem. Ročně by měl vydělat v průměru 11,5 milionu dolarů (242,6 milionu korun).
Aktualizováno před 40 minutami
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

ŽIVĚ
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 55 minutami
Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

ŽIVĚ
Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Pavel měl pravdu. Sochy z Velikonočního ostrova opravdu "kráčely", potvrdili vědci

Pavel měl pravdu. Sochy z Velikonočního ostrova opravdu "kráčely", potvrdili vědci

Vědci konečně rozluštili tajemství přemisťování gigantických soch moai z Velikonočního ostrova. Stojí za ním obyčejná fyzika i důmyslnost ostrovanů.
před 1 hodinou

Patron, hříšník, zázrak: Neapol slaví 65. narozeniny svého nesmrtelného Diega

Patron, hříšník, zázrak: Neapol slaví 65. narozeniny svého nesmrtelného Diega
Prohlédnout si 12 fotografií
Ve čtvrtek si celá Neapol připomíná svého fotbalového spasitele, 65. výročí narození Diega Maradony. V roce 1984 přišel do města za rekordních 13 milionů dolarů a navždy změnil historii SSC Neapol i samotného města.
Ve čtvrti Quartieri Spagnoli je Diego všudypřítomný, obrovské murály, graffiti a obrazy vyprávějí jeho příběh a dávají naději obyvatelům, kteří se v něm vidí jako v symbolu odvahy a vytrvalosti.​
před 1 hodinou
První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova

První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova

Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026.
Další zprávy