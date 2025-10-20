Požár vagonu zastavil provoz na trati na Vyškovsku, cestující evakuovali

Domácí

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno asi na tři hodiny provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Poté se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí, kolem 8:30 byla trať průjezdná zcela. Záchranáři ošetřili tři lidi.
Podle mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martina Kavky zatím není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál. Uvedl, že 16 cestujících bylo evakuováno do stanice Nemotice, kde bude přistavena náhradní autobusová doprava.

Záchranáři vyslali k události lékařský tým, dvě záchranářské posádky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitku a terénní vůz. "Zdravotníci vyšetřili tři osoby, u kterých vzniklo podezření, že se nadýchaly zplodin hoření. Po kontrole stavu jsme je ponechali na místě," uvedla mluvčí záchranné služby Michaely Bothová. Doplnila, že 16 lidí pak při zajištění tepelného komfortu transportovali k přistavenému evakuačnímu autobusu.

Hasiči u požáru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. "Požár zničil hnací vozidlo. Další dva vagony jsme uchránili," uvedli na sociální síti Threads.

Podle fotografií vagonu, které Kavka poskytl médiím, je vagon po požáru značně poškozený. České dráhy na webu uvedly, že hořel osobní vlak z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Brna. Mezi Nesovicemi a Nemoticemi dopravce zavedl náhradní autobusy. Provoz se na trati přerušil před 5:00, obnovení provozu dráhy předpokládaly kolem 7:00. Po jedné z traťových kolejí se podle webu Českých drah začalo jezdit v 8:00. Vlaky mohly nabírat zpoždění deset až 15 minut. Trať byla plně zprůjezdněná kolem 8:30.

 
