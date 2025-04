Letí desítky kilometrů a vnikají do plic i půdy, líčí expert zplodiny z požáru plastů

Už druhým dnem hoří skládka plastů v Rynholci na Rakovnicku. Hustý černý dým je ale vidět až z Prahy. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Oheň totiž stále není pod kontrolou. A do ovzduší unikají zplodiny ze spálených plastů. "Vzniká tam ohromná směs tisíců různých chemických látek," popisuje zdravotní rizika odborník na ekologická a zdravotní rizika Miroslav Šuta.

Jaký má vliv spalování plastů na lidské plíce?

Ať už jsou to plasty, nebo jiné materiály - pokud je to na skládce, jde většinou o směs. Teplota, za které se materiál pálí, není pro hoření optimální, takže tam vzniká ohromná směs tisíců různých chemických látek. Pokud je tam kouř, ať už šedý či černý, jde o špatně spálené části materiálu. Vznikají tak saze s různými typy chemických látek: bývají tam často takzvané polyaromatické uhlovodíky, což jsou látky známé například z koksoven nebo cigaretového kouře, a některé z nich mají rakovinotvornou schopnost.

Vznikají také sazičky, které se liší podle velikosti. Největší z nich jsou nejméně nebezpečné, protože jsou poměrně těžké a daleko vzduchem nedoputují. Čím jsou jemnější, tím jsou však nebezpečnější. Mohou totiž doputovat až desítky či stovky kilometrů daleko. Čím jsou také menší, tím hlouběji pronikají do dýchacího ústrojí.

Co tedy znamená, pokud je kouř černý?

Znamená to, že podmínky pro hoření jsou na místě velmi špatné. Vzniká tam velké množství toxických látek včetně velkého množství sazí. Je to typické, když hoří například ropa - a plasty jsou v podstatě ropné produkty. Problém je, že do plastů se přidávají různá aditiva, která také utečou. Pokud jsou tak na skládce okenní rámy či jiné tvrdé PVC materiály, mohou unikat do ovzduší těžké kovy. Jako přísada se do nich totiž přidávalo kadmium nebo olovo.

Mohou škodliviny pronikat i do země?

Do země se toxikálie dostanou ve chvíli, kdy hasiči budou skládku hasit, nebo když zaprší. Toxické látky se spláchnou do půdy a podzemní vody. V tuto chvíli je ale největší problém to, co je v ovzduší. Záleží na tom, jaké jsou rozptylové podmínky. Dnes je docela hezké počasí, takže dým snad bude stoupat do výšky. Když ale sloup kouře stoupá nahoru, může klesnout i dost daleko a v takzvané kouřové vlečce, až desítky kilometrů od ohniska, se může ovzduší výrazně zhoršit.

Když například hořela skládka u Litvínova, naměřili zhoršenou kvalitu ovzduší v Mostě, který je 15 kilometrů daleko.

Jak daleko tedy můžou zplodiny z požáru dosáhnout?

Může to dosáhnout daleko. Například částečky z elektráren jsou měřitelné i v Arktidě. Černý uhlík z Evropy je schopen ve vzduchu vydržet několik dní a doletět stovky i tisíce kilometrů. Samozřejmě, čím dál od zdroje, tím jsou naředěnější.

Kde tedy budou zplodiny problém?

Záleží, kterým směrem půjde vlečka a jak rychle bude klesat. Když bude ve vzduchu dlouho, zamoří velké území, ale malou koncentrací. Když jsou špatné rozptylové podmínky, může vlečka klesnout třeba za dva kilometry, ale může tam být tak kouřmo, že nebude vidět. Nicméně to dnes podle počasí nehrozí. Tipuji, že to bude unikat do výšky a rozptylovat se.

Z hlediska bezprostředního dopadu na místní lidi to asi zas tak velký problém nebude. Problém ale bude, co zůstane v popelu, a to, co se během hašení spláchne do půdy, na pole či louku.

Hasiči vyhlásili nejvyšší, čtvrtý stupeň poplachu. Co to znamená?

Je možné, že je tam hodně materiálu. Pokud je tam velká koncentrace plastů, jde to špatně uhasit. Do plastů se sice přidávají zpomalovače hoření, ale když se oheň hodně rozhoří, ani tyto zhášeče moc nepomůžou.