Expert má jasno o důvodech Babišova "zmizení". Podle něj zvolil správnou taktiku

Je více než dva týdny od voleb, Andrej Babiš si vzal sice několik dnů dovolenou, vyjednávání o nové vládě, jejíž součástí mají být kromě hnutí ANO také SPD a Motoristé, ale pokračují. Jak je zatím hodnotíte?
Celkově se současný proces sestavování vlády v několika ohledech liší od toho, jak to bývalo v minulosti. V první řadě se lídři zmíněných stran rozhodli řešit zprvu personálie, respektive obsazení ministerských postů. Původní záměr byl najít dohodu na rozdělení resortů a jménech budoucích ministrů. To se jim ale úplně nepodařilo.
Takže aniž byla tato věc stoprocentně dořešená, rozhodli se vyjednávat o programových prioritách. A tady platí, že o tom moc nevíme. Nevíme, co bylo zatím dohodnuto, výstupy z jednání neznáme. Jediné, co víme, je to, že po jednáních jsou jejich účastníci zatím poměrně optimističtí.
Těžko ale říct, k čemu dojdou, jejich programy se totiž dost zásadně liší. Osobně si moc neumím představit, jak nakonec bude jejich programové prohlášení vypadat, některé zásadní programové rozpory bude těžké vyřešit funkčním kompromisem.
Očekáváte, že hnutí ANO své partnery převálcuje?
To je otázka. Teprve se ukáže, zda a jak vlastně menší koaliční strany vznikající vlády lpí na svých prioritách. Před volbami z jejich úst zaznívala ostrá hesla, vyhraněné teze. U SPD například třeba ve vztahu k zahraničně politické orientaci země, u Motoristů třeba ve vztahu k vyrovnanému rozpočtu. Teď se ale situace jeví tak, že jsou ochotni i v těch zásadních věcech ustoupit.
Nejspíš je to proto, že opravdu chtějí být ve vládě. Ale platí také to, že Andrej Babiš je velmi motivovaný nějakou vládu sestavit, mimo jiné kvůli tomu, že ho ve sněmovně čeká hlasování a vydání nebo nevydání k trestnímu stíhání. Takže uvidíme, co přinesou další dny.
Na druhou stranu je fakt, že Andrej Babiš původně ohlásil, že vcelku rychle představí nominanty na jednotlivá ministerstva, z čehož - nejspíš kvůli peripetiím okolo Filipa Turka - nakonec sešlo. Jak tento jeho ústupový manévr vnímáte?
Ustoupit asi musel. Téma Filipa Turka jako případného ministra zahraničí má více rozměrů. A těžko se hledá důvod, proč by takový člověk vzhledem k tomu, co na něj vyplavalo, ale i s ohledem na jeho kompetence, měl být vhodným adeptem na post ministra zahraničí.
A Andrej Babiš nejspíš neočekával, co vše se o něm bude psát v médiích, co vše se bude v souvislosti s jeho minulostí řešit. Takže se nakonec rozhodl pro tento ústupový manévr - začneme řešit program, personální obsazení resortů dořešíme později.
A pokud následně ohlásil, že si bere dovolenou, možná to je taky proto, že chce nechat toto téma trochu vychladnout. Osobně bych ale čekal a v zájmu obrazu ČR v zahraničí i doufal, že je Filip Turek jako budoucí ministr zahraničí už ze hry.
Je tam ještě jeden zajímavý moment: zatímco před volbami panovaly obavy z toho, co bude znamenat pro českou politiku účast SPD ve vládě, nyní se o Tomiovi Okamurovi a jeho lidech de facto nemluví. Tématem jsou Motoristé, a nejen kvůli Turkovi, protestuje se také proti tomu, aby obsadili resort životního prostředí a kulturu…
V tomto ohledu se možná některým dalším aktérům, o kterých se mluví jako o budoucích ministrech, může kauza Filipa Turka trochu hodit. Nedostává se jim totiž tolik mediální pozornosti. Například SPD plánuje vcelku chytře do vlády nominovat nikoli své politiky, ale údajné experty. A byť i tam jsou kontroverzní nominace, jsou - aspoň zatím - trochu v zákrytu.
Vždyť na ministerstvo zemědělství má jít zástupce agrární lobby - tyto role by přitom měly být oddělené. Takže pokud se po těch jménech rozhlídnete, tak těch kontroverzních tam najdeme celkem dost. A proto také není vyloučeno, že na některá z nich ještě dojde, že ještě budou ve veřejném prostoru nasvícena. Bude se o nich mluvit.
Petr Jurek (* 1984)
- Politolog, publicista a vysokoškolský pedagog.
- Od září 2008 působí na Filozofické fakultě Západočeské univerzity. V listopadu 2017 se stal vedoucím Katedry politologie a mezinárodních vztahů. K roku 2022 byl zároveň vedoucím etické komise Západočeské univerzity.
- Je autorem několika publikací, například titulů Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí či Politické systémy anglosaských zemí.
A co tedy říkáte na to, že Andrej Babiš odjel ve vrcholné fází vyjednávání o vládě na dovolenou?
Dává mi to smysl z pohledu politické taktiky. Jak jsem už říkal, chce nechat vychladnout debaty o personáliích. A nechává své stínové ministry vyjednávat o programu. Zároveň řekl, že si bere dovolenou, ale že i tak pořád maká. Proč si tedy bere dovolenou, když neustále i tak pracuje?
Nenacházím tam nic jiného, než že nechce několik dnů odpovídat na dotazy novinářů. A hypoteticky to pro něj může být výhodné i v tom, že pokud se nyní objeví nějaké programové neshody, tak on se pak vrátí a buď potvrdí vyjednané kompromisy, anebo zavelí k tomu, aby se o nich ještě jednalo.
Vznikne podle vás nakonec vláda na půdorysu ANO - SPD - Motoristé?
Myslím, že to všechny strany chtějí, byť má každá z nich možná trochu jiné motivace. Největší riziko s ohledem na úspěch vyjednávání je asi neúčast Motoristů, kteří budou muset dělat opravdu velké programové a asi i personální ústupky.
Přesto bych řekl, že ta vláda pravděpodobně nakonec v nějaké podobě vznikne. Mimo jiné proto, aby si Babiš ohlídal jeho nevydání k trestnímu stíhání. Otázka ale samozřejmě je, jak potom bude taková vláda fungovat.