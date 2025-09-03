Politika

"A co odporné útoky na Pekarovou?" Expert po napadení Babiše holí plísní politiky

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Pondělní incident, během kterého byl napaden Andrej Babiš (ANO) berlí, není podle politologa Ladislava Cabady něčím zcela ojedinělým. A připomíná útoky a výhrůžky, kterým v minulosti čelila například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová nebo vcelku nedávno novinářka Apolena Rychlíková. Podle něj se jich přitom až na několik čestných výjimek nikdo z politiků nezastal.
Andrej Babiš a Alena Schillerová v obležení svých příznivců v Hodoníně na konci srpnu roku 2025
Andrej Babiš a Alena Schillerová v obležení svých příznivců v Hodoníně na konci srpnu roku 2025 | Foto: Radek Bartoníček

Zatímco předseda hnutí ANO kvůli incidentu zrušil po úterním také na středu původně plánovaný program v rámci kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny, Cabada chce věřit, že útok nevnese do volební kampaně žádnou novou výraznou dynamiku.

"Nicméně uplynulo několik hodin od incidentu a už jsme viděli většinu klasických narativů a strategií," upozorňuje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Související

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám

babiš
0:24

"Jednou z nich je, že ojedinělý útok - sám útočník hovoří o tom, že mu ujely nervy - už je vnímán a prezentován jako systémová záležitost," pokračuje Cabada. A připomíná, kterak místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na sociálních sítích premiéra před časem označila za "parchanta". "A teď okamžitě ví, že za útokem stojí nenávistná rétorika Spolu, STAN a Pirátů," říká politolog s tím, že podobně celou věc prezentuje i její kolega Karel Havlíček.

Cabada souhlasí s tím, že je politická rétorika v Česku již delší dobu poměrně často nepřijatelná.

"Nicméně k tomuto zjištění jsme nepotřebovali fyzický útok na předsedu nejsilnější strany. Proč politici napříč spektrem - s velmi čestnou výjimkou ministryně spravedlnosti Evy Decroix - nehájili novinářku Apolenu Rychlíkovou, s níž názorově nijak nesouzním, před odpornými útoky ze strany zastánců Filipa Turka?" táže se Cabada.

"Proč již čtyři roky většina politické scény ignoruje zcela odporné útoky na předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou? Je snad misogynie, navíc často spojená i s výhrůžkami fyzickým násilím, přijatelnější než úder berlí?" pokračuje ve výčtu otázek politolog. A připomíná, že žijeme v zemi, kde opozice zveřejňuje obrázky současné vlády ve vězeňských oblecích a vyhrožuje, že po volbách "se bude zavírat".

Rozdíl Cabada spatřuje hlavně v tom, že zatímco současná opozice často volí hate speech, tedy nenávistnou rétoriku, jako primární strategii, která souzní s jejími podporovateli, výrazná část vládních aktérů prosazuje slušnost. "I když část jejich sympatizantů dokáže být stejně nenávistná jako druhý tábor," dodává.

Související

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

babiš útok

Podle Cabady bychom si měli stále dokola připomínat, že pro Andreje Babiše je slušnost chyba. Politolog v této souvislosti vzpomíná tiskovou konferenci během covidové pandemie, kdy tehdejšímu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi řekl, ať není slušný, zatímco Petr Fiala naopak permanentně vyzývá ke slušnosti.

"Což mu je řadou politiků i médií vyčítáno - tedy slušnost je vnímána jako slabost. Mám-li tedy předvídat další vývoj událostí, pak si myslím, že hnutí ANO bude zdůrazňovat, jak je tábor vládních stran a Pirátů agresivní, načež bude dále agresivně rétoricky útočit na každého," uzavírá politolog. S tím, že je to stejně pokrytecké, jako když velké společenské skupiny volají po ochraně svobody, kterou chtějí řadě dalších lidí ale upírat.

 
Mohlo by vás zajímat

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty

Rušno na mítinku Fialy. "Přijďte za mnou," volal na propalestinské demonstranty
5:07

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

Stačilo! porušuje zákon, řekl soud, kandidátku ale nezrušil. "Dělají to všichni"

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám

"Ruply mi nervy." Muž, jež přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál k narozeninám
0:24

Nový průzkum: vedoucí dvojka oslabuje, výzkumníci upozorňují na obří otazník

Nový průzkum: vedoucí dvojka oslabuje, výzkumníci upozorňují na obří otazník
domácí politika Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 útok Andrej Babiš

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
V Lisabonu vykolejila populární lanovka. Tři mrtví a desítky zraněných

V Lisabonu vykolejila populární lanovka. Tři mrtví a desítky zraněných

Havárie lanovky Glória v portugalském Lisabonu si vyžádala nejméně tři mrtvé a zhruba 20 zraněných, uvedla CNN Portugal s odkazem na policii.
Aktualizováno před 44 minutami
„Převládne-li zdravý rozum, můžeme se dohodnout,“ řekl Putin. Kyjev reagoval

ŽIVĚ
„Převládne-li zdravý rozum, můžeme se dohodnout,“ řekl Putin. Kyjev reagoval

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Rusko musí jednat, než se to vymkne kontrole, varují odborníci. Čísla jsou alarmující
1:00

Rusko musí jednat, než se to vymkne kontrole, varují odborníci. Čísla jsou alarmující

„Ukrajincům jsem sekal hlavy, myslíš, že ti neuseknu tu tvoji?" vyhrožoval ruský válečný veterán prostitutce. Podobných případů přibývá.
před 1 hodinou
To byla určitě ironie! Putinův klíčový muž se z Číny prakticky vysmál Trumpovi
1:12

To byla určitě ironie! Putinův klíčový muž se z Číny prakticky vysmál Trumpovi

Šéf Bílého domu v úterý mimo jiné uvedl, že je "velice zklamaný" z Putina.
před 1 hodinou
"A co odporné útoky na Pekarovou?" Expert po napadení Babiše holí plísní politiky

"A co odporné útoky na Pekarovou?" Expert po napadení Babiše holí plísní politiky

Abychom zjistili, že je atmosféra vyhrocená, jsme nepotřebovali fyzický útok na předsedu nejsilnější strany v zemi, míní politolog Ladislav Cabada.
Aktualizováno před 1 hodinou
Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek.
Aktualizováno před 1 hodinou
Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle
1:44

Propalestinští aktivisté rozpoutali zuřivý chaos, etapu Vuelty nepustili do cíle

Jedenáctá etapa cyklistické Vuelty byla kvůli propalestinským demonstrantům v cíli předčasně ukončena bez vítěze. Lídr Vingegaard i tak zvýšil náskok.
Další zprávy