"A co odporné útoky na Pekarovou?" Expert po napadení Babiše holí plísní politiky

Zatímco předseda hnutí ANO kvůli incidentu zrušil po úterním také na středu původně plánovaný program v rámci kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny, Cabada chce věřit, že útok nevnese do volební kampaně žádnou novou výraznou dynamiku.
"Nicméně uplynulo několik hodin od incidentu a už jsme viděli většinu klasických narativů a strategií," upozorňuje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
"Jednou z nich je, že ojedinělý útok - sám útočník hovoří o tom, že mu ujely nervy - už je vnímán a prezentován jako systémová záležitost," pokračuje Cabada. A připomíná, kterak místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na sociálních sítích premiéra před časem označila za "parchanta". "A teď okamžitě ví, že za útokem stojí nenávistná rétorika Spolu, STAN a Pirátů," říká politolog s tím, že podobně celou věc prezentuje i její kolega Karel Havlíček.
Cabada souhlasí s tím, že je politická rétorika v Česku již delší dobu poměrně často nepřijatelná.
"Nicméně k tomuto zjištění jsme nepotřebovali fyzický útok na předsedu nejsilnější strany. Proč politici napříč spektrem - s velmi čestnou výjimkou ministryně spravedlnosti Evy Decroix - nehájili novinářku Apolenu Rychlíkovou, s níž názorově nijak nesouzním, před odpornými útoky ze strany zastánců Filipa Turka?" táže se Cabada.
"Proč již čtyři roky většina politické scény ignoruje zcela odporné útoky na předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou? Je snad misogynie, navíc často spojená i s výhrůžkami fyzickým násilím, přijatelnější než úder berlí?" pokračuje ve výčtu otázek politolog. A připomíná, že žijeme v zemi, kde opozice zveřejňuje obrázky současné vlády ve vězeňských oblecích a vyhrožuje, že po volbách "se bude zavírat".
Rozdíl Cabada spatřuje hlavně v tom, že zatímco současná opozice často volí hate speech, tedy nenávistnou rétoriku, jako primární strategii, která souzní s jejími podporovateli, výrazná část vládních aktérů prosazuje slušnost. "I když část jejich sympatizantů dokáže být stejně nenávistná jako druhý tábor," dodává.
Podle Cabady bychom si měli stále dokola připomínat, že pro Andreje Babiše je slušnost chyba. Politolog v této souvislosti vzpomíná tiskovou konferenci během covidové pandemie, kdy tehdejšímu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi řekl, ať není slušný, zatímco Petr Fiala naopak permanentně vyzývá ke slušnosti.
"Což mu je řadou politiků i médií vyčítáno - tedy slušnost je vnímána jako slabost. Mám-li tedy předvídat další vývoj událostí, pak si myslím, že hnutí ANO bude zdůrazňovat, jak je tábor vládních stran a Pirátů agresivní, načež bude dále agresivně rétoricky útočit na každého," uzavírá politolog. S tím, že je to stejně pokrytecké, jako když velké společenské skupiny volají po ochraně svobody, kterou chtějí řadě dalších lidí ale upírat.