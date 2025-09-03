Domácí

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

před 19 minutami
Napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku vzbudilo pozornost napříč celou společností. A jak už to u podobných událostí bývá, lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat. Lidé na sociálních sítích na pondělní incident reagovali záplavou memů, narážkami na scény z kultovních snímků nebo připomenutím dřívějších momentů, které v souvislosti s incidentem působí paradoxně.
Kultovní scéna z Pelíšků

Jedním z nejšířenějších příspěvků se stala upravená scéna z kultovního snímku Pelíšky, kde válečný veterán Kraus v podání Jiřího Kodeta udeří učitele holí poté, co ho osloví "soudruhu". V aktuálním kontextu se ale na místě učitele v podání Jaroslava Duška objevuje Andrej Babiš, což mezi lidmi vyvolalo smíšené reakce.

"Kärmä" ve stylu Ikea

Uživatelka Michaela zaujala grafikou připomínající leták z obchodního řetězce IKEA. Ten v ní nabízí berle "Kärmä", stylizované s přehlasovanými "ä", jak bývá u švédských názvů zvykem.

Čechova helma

Uživatel Nezvaný host na síti X sdílel fotomontáž Andreje Babiše s ikonickou ochrannou helmou, kterou se proslavil fotbalový brankář Petr Čech. Babišovi by měla pomoci se lépe chránit po zbytek kampaně.

Vildumetzová a její "hůl na premiéra"

Internetová komunita nezapomněla ani na ironický kontext z minulosti. V roce 2017 tehdy hejtmanka a poslankyně za hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová darovala prezidentu Miloši Zemanovi při návštěvě Lán "hůl na premiéra", která měla sloužit jako symbolický prostředek k "usměrnění" nového šéfa vlády. Nyní byl však paradoxně holí napaden právě její stranický šéf.

Nechyběl ani černý humor

Mimo lehčí satiry se na sítích objevily i ostřejší černohumorné reakce. Uživatel AldaSobotka satiricky přirovnal incident ke slavné scéně z filmu Spalovač mrtvol, kde postava Kopfrkingla v podání Rudolfa Hrušínského zaútočí tyčí na svou dceru.

 
