"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Kultovní scéna z Pelíšků
Jedním z nejšířenějších příspěvků se stala upravená scéna z kultovního snímku Pelíšky, kde válečný veterán Kraus v podání Jiřího Kodeta udeří učitele holí poté, co ho osloví "soudruhu". V aktuálním kontextu se ale na místě učitele v podání Jaroslava Duška objevuje Andrej Babiš, což mezi lidmi vyvolalo smíšené reakce.
"Kärmä" ve stylu Ikea
Uživatelka Michaela zaujala grafikou připomínající leták z obchodního řetězce IKEA. Ten v ní nabízí berle "Kärmä", stylizované s přehlasovanými "ä", jak bývá u švédských názvů zvykem.
Čechova helma
Uživatel Nezvaný host na síti X sdílel fotomontáž Andreje Babiše s ikonickou ochrannou helmou, kterou se proslavil fotbalový brankář Petr Čech. Babišovi by měla pomoci se lépe chránit po zbytek kampaně.
Andrej Babiš je prý připraven se opět zapojit do předvolebních kampaní.
Vildumetzová a její "hůl na premiéra"
Internetová komunita nezapomněla ani na ironický kontext z minulosti. V roce 2017 tehdy hejtmanka a poslankyně za hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová darovala prezidentu Miloši Zemanovi při návštěvě Lán "hůl na premiéra", která měla sloužit jako symbolický prostředek k "usměrnění" nového šéfa vlády. Nyní byl však paradoxně holí napaden právě její stranický šéf.
Nechyběl ani černý humor
Mimo lehčí satiry se na sítích objevily i ostřejší černohumorné reakce. Uživatel AldaSobotka satiricky přirovnal incident ke slavné scéně z filmu Spalovač mrtvol, kde postava Kopfrkingla v podání Rudolfa Hrušínského zaútočí tyčí na svou dceru.
