Ruply mi nervy. Muž, který přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál mu k narozeninám

Babiš po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program. Policie uvedla, že muže kromě výtržnictví podezírá i z pokusu o ublížení na zdraví.
"Pochopil jsem, že jsem se choval velmi špatně, zřejmě ve mně bouchly saze, a nevím, co to do mne vjelo. Určitě okamžitý zkrat," uvedl muž v příspěvku. Napsal také, že vše vygradoval dotaz obyvatelky Dobré na zimní sportovní halu, kterou Babiš před lety sliboval postavit pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.
"Panu Andreji Babišovi se tímto velmi omlouvám, lituji svého výpadu proti jeho osobě a doufám, že je zdravý a v pořádku! Zároveň mu dodatečně přeji vše nejlepší k úterním narozeninám," dodal.
Už v úterý muž novinářům řekl, že šlo o zkrat, který ani on sám nečekal. "Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen," uvedl čtyřiašedesátiletý muž. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo "donekonečna lže".
Útočníka policisté bezprostředně po pondělním činu zadrželi. Babiš po útoku odjel na vyšetření do nemocnice. Večer na síti X napsal, že mu lékaři doporučili klid, zrušil proto úterní a středeční program.
Incident se stal v pondělí okolo 16:00. Babiše podle policejní mluvčí Soni Štětínské udeřil francouzskou berlí muž seniorského věku. Kromě předsedy ANO byla ošetřena ještě jedna žena. Poslanec Aleš Juchelka, který Babiše jako dvojka moravskoslezské kandidátky ANO doprovázel, řekl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. Podle videozáznamů to byly spíše rány do ramene s možným přesahem.
"On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice," řekl Juchelka. "Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT," dodal.
Babiš v Moravskoslezském kraji vede kandidátku ANO v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Ve středu a ve čtvrtek má opět program v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program. Volby budou 3. a 4. října.