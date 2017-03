Brněnský experiment s byty pro chudé: Preferujete neplatiče, neziskovky bobtnají, zlobí se opozice

před 1 hodinou

Brněnská opozice i po roce od schválení kritizuje radu města za přijetí ambiciózní strategie sociálního začleňování. Město si od ní slibuje, že ukončí bezdomovectví, a rozjelo také projekt rapid Re-Housing, díky kterému padesátka rodin z ubytoven a azylových domů dostala městský byt. Plánem se v sérii několika článků zabýval deník Aktuálně.cz. Opozice koalici vedené hnutím ANO vyčítá, že přidělením bytů město preferuje dlužníky a neziskové organizace zapojené do projektu na úkor většinové společnosti. Právě názory opozice seriál o sociálním bydlení v Brně zakončují.

Brno - Těsně před loňským hlasováním brněnského zastupitelstva o ambiciózním projektu, který má dát byty lidem z ubytoven a azylových domů, přijela za spolustraníky z ČSSD ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Chtěla je přesvědčit, aby pro plán zvedli ruku.

Opoziční sociální demokracie nakonec pro strategii sociálního začleňování nehlasovala, přesto zastupitelstvo plán odsouhlasilo. Město pak z více než čtyř stovek sociálně slabých rodin vylosovalo padesátku a nabídlo jim městský byt za nájem ve výši dávek na bydlení. Deník Aktuálně.cz plán Rapid Re-Housing představil v sérii několika článků.

"Máme celou řadu připomínek. Mnohé rodiny jsou poměrně velcí neplatiči. Není u nich zřejmé, jestli mají vůli a ochotu svůj dluh řešit," nesouhlasí s plánem vytvořeným politiky z hnutí Žít Brno lídr brněnské ČSSD Oliver Pospíšil. "Staví to celou řadu žadatelů o byt, kteří se žádného deliktu nedopustili, do špatné situace," dodává.

Pospíšil tento způsob boje proti přeplněným ubytovnám a bezdomovectví kritizuje i přes to, že jej Marksová opakovaně ocenila. "Ten plán je velmi zajímavý a já jsem ráda, že se do něj Brno pustilo. Jsem zvědavá na vyhodnocení - a od toho se bude odvíjet doporučení pro další města," řekla Aktuálně.cz ministryně. Její úřad připravil zákon o sociálním bydlení, který si klade podobný cíl. Norma na začátku března po dlouhých sporech prošla vládou.

"Neziskovky bobtnají"

Součástí projektu Rapid Re-Housing je také dalších sto rodin, které poslouží jako kontrolní skupina k porovnání, jestli se složitá situace lidí s přidělenými byty zlepšila - zda se u nich například snížila nezaměstnanost nebo školní absence u dětí. Výsledky budou vyhodnocovat odborníci.

Seriál o sociálním bydlení v Brně Deník Aktuálně.cz v novém seriálu přibližuje problematiku sociálního bydlení v Brně a ambiciózní plán Rapid Re-Housing, který padesát sociálně slabých rodin dostal z ubytoven a azylových domů do městských bytů. Z předražené ubytovny jsme chtěli pryč. Rodiny v brněnském bytovém experimentu dělají pokroky. Představení brněnského projektu Rapid Re-Housing. Zeptali se, jestli jsme Romové, pak nás odmítli. Roky žili mezi štěnicemi, teď dostali v Brně byt Příběh osmadvacetileté Nikoly Rácové, která s dětmi po letech na ubytovně dostala městský byt. Ty seš jinej, slýchají úspěšní Romové. Diskriminace je všudypřítomná, říkají sociální pracovnice Rozhovor s dvěma romskými sociálními pracovnicemi o projektu Rapid Re-Housing i postavení Romů ve společnosti.

Jako nebezpečný plán radnice označuje šéf ODS v Brně a bývalý starosta Libor Šťástka. Podle něj tak rada města preferuje menšinu na úkor většiny Brňanů. "Sociálně nezačleněným dává práva, většinové společnosti povinnosti," tvrdí Šťástka s tím, že daňové poplatníky má projekt stát skoro deset milionů korun. "Lidé potřebují vědět, že určitá míra zodpovědnosti a povinností je vyžadována i od těch, kteří jsou hlavními konzumenty našeho štědrého sociálního systému," protestuje a dodává, že z veřejných peněz "bobtnají některé neziskové organizace".

Oliver Pospíšil sice připouští, že by se měla špatná situace lidí bydlících na předražených ubytovnách řešit, přidělení městských bytů ale podle něj problém příliš neřeší. "Kdybyste bydlel v městském domě a v rámci projektu by vám do volného bytu dali rodinu, která není nijak motivovaná, není zvyklá ohlížet se napravo, nalevo - v takovém domě se vám moc dobře žít nebude," upozorňuje.

První pokroky

Zastupitelstvo největšího moravského města schválilo strategii sociálního začleňování přesně před rokem. Nepodpořila ji kromě sociálních demokratů a ODS ani tehdy opoziční TOP 09 (strana se do rady města dostala až po koaliční krizi v červnu - pozn. red.). Sociální pracovníci, kteří padesátce vylosovaných rodin pomáhají, si projekt zatím pochvalují. "Někteří klienti si už našli práci. Jsou to ale jen dílčí věci, první vylosovaní se stěhovali teprve před pěti měsíci," řekl Adam Fialík z IQ Roma Servis.

O brněnském modelu začleňování rodin, které bydlí v předražených ubytovnách nebo azylových domech, se hovoří i v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení. Ten chce vláda Bohuslava Sobotky stihnout prosadit ještě do podzimu.

Podle původního návrhu měly obce komukoliv v bytové nouzi zajistit byt za snížené nájemné, které by později doplatil stát z dávek. Jinak by obcím hrozila pokuta.

Po protestech samospráv ale ministryně Marksová ustoupila a účast obcí v systému má být nakonec dobrovolná. Návrh zákona o sociálním bydlení, který měl platit už od letoška, nakonec podepsala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) a na začátku března projednala vláda.

autor: Jan Hejl