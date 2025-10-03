Domácí

Policie v Českém Těšíně zastřelila útočníka, který zranil jednoho z policistů

ČTK ČTK
Aktualizováno před 21 minutami
Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem se zabývá odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Muž policistu při opakovaném útoku zranil na více místech.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

K události policisté vyjížděli po 17:00. Dostali oznámení, že se v panelovém domě pohybuje muž, který působí agresivně a má blíže nespecifikovaný bodnořezný nástroj. "Policisté navázali s mužem kontakt u jednoho z bytů. Muž byl uvnitř a odmítal spolupracovat," uvedla Štětínská.

Muž policistům vyhrožoval slovně i nožem a ti následně násilně vnikli do bytu. Muž nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostředků a na policisty útočil. "Policisté užili taser, k eliminaci útočníka ale nedošlo. Při opakovaném útoku na policistu, kterého muž zranil na více místech, použil druhý policista proti útočníkovi několika výstřely střelnou zbraň. Muž zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl," řekla Štětínská. Zraněný policista skončil na ošetření v nemocnici. Policisté na místě zajistili dva nože.

Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl  potvrdil, že policista utrpěl zranění. Šlo o dvě poranění. Postřelený muž svým zraněním podlehl na místě. Po dohodě s policií nechtěl mluvčí incident blíže komentovat.

Související

Pražskému letišti přišly výhrůžky drony, na místě zasahují vojáci i policisté

Letiště Václava Havla Praha

V letošním roce po zásahu policistů zemřel muž, který 27. února v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. Policisté proti němu použili taser a střelnou zbraň. O týden později pak policisté v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem. Muž později v nemocnici zemřel. Koncem dubna jihočeská policie postřelila útočníka, který v bytě v Třeboni ohrožoval nožem svoji známou.

Postřelený muž v nemocnici zemřel. Koncem července zastřelil zasahující policista v Ivančicích na Brněnsku agresivního muže, který předtím nožem zranil tři lidi, včetně záchranáře a policisty. V srpnu policie postřelila v pražských Ďáblicích muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Muž po převozu do nemocnice zemřel.

 
Mohlo by vás zajímat

Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Zákulisí zadržené Češky v Izraeli: Nesouhlasila s deportací, nakonec rozhodne až soud

Zákulisí zadržené Češky v Izraeli: Nesouhlasila s deportací, nakonec rozhodne až soud

Pražskému letišti přišly výhrůžky drony, na místě zasahují vojáci i policisté

Pražskému letišti přišly výhrůžky drony, na místě zasahují vojáci i policisté

"Na západním okruhu klid." Město se bez vojáků obejde, ale neví, co s "autobusákem"

"Na západním okruhu klid." Město se bez vojáků obejde, ale neví, co s "autobusákem"
domácí Aktuálně.cz Obsah policie střelba úmrtí

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

ŽIVĚ
Pekarové nefungovaly eDoklady. Odvoleno už mají premiér i prezident

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 9 minutami
Zákulisí zadržené Češky v Izraeli: Nesouhlasila s deportací, nakonec rozhodne až soud

Zákulisí zadržené Češky v Izraeli: Nesouhlasila s deportací, nakonec rozhodne až soud

Zdroje z izraelských a diplomatických kruhů nicméně sdělily redakci Aktuálně.cz, proč se může záchrana Šárky Přikrylové ještě zkomplikovat.
Aktualizováno před 21 minutami
Policie v Českém Těšíně zastřelila útočníka, který zranil jednoho z policistů

Policie v Českém Těšíně zastřelila útočníka, který zranil jednoho z policistů

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl.
před 1 hodinou
Nosková jede. V jedné statistice je nejlepší na světě, Američanka byla minule paf

Nosková jede. V jedné statistice je nejlepší na světě, Američanka byla minule paf

Tři americké superhvězdy a Češka Linda Nosková. Takové je semifinálové složení velkého tenisového turnaje v Pekingu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Stovky tisíc lidí v Itálii demonstrují za svobodnou Palestinu, stávkují i za flotilu

Stovky tisíc lidí v Itálii demonstrují za svobodnou Palestinu, stávkují i za flotilu

Stovky tisíc lidí po Itálii vyšly v pátek do ulic demonstrovat za svobodnou Palestinu a proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.
před 2 hodinami
Pražskému letišti přišly výhrůžky drony, na místě zasahují vojáci i policisté

Pražskému letišti přišly výhrůžky drony, na místě zasahují vojáci i policisté

Do rozsáhlého bezpečnostního opatření se zapojilo velké množství policistů, spolupracují také s armádou.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy