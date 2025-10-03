Pražskému letišti přišly výhrůžky drony, na místě zasahují vojáci i policisté

"Relevanci informací vyhodnocujeme a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní," uvedli policisté.
Podle nich volající mluvil anglicky a hovořil o vyšších jednotkách dronů. "Z taktických důvodů nebudeme sdělovat čas jejich údajného příletu, nicméně stále platí, že se jedná o neověřené informace," uvedli policisté v 19:15.
Na Letišti Václava Havla máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů a spolupracujeme i s @ArmadaCR. Důvodem je anonymní a neověřená výhružka o blížících se dronech. Bližší info dáme, jakmile to bude možné. #policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) October 3, 2025
Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Ve čtvrtek večer byly spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů.
Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.