Anežka zase utekla. Policie už počtvrté pátrá po dívce se sklony k sebepoškozování

Dívka podle informací policie utekla v úterý večer kolem devatenácté hodiny z bytu v pražských Řepích. Kam přesně, nikdo netuší - se svou pečovatelkou nekomunikuje. Policie tak byla nucena znovu vyhlásit pátrání, již počtvrté za uplynulé čtyři týdny.
Panují navíc obavy, že to nebude zdaleka naposledy, co se po Anežce bude pátrat. Dívka se totiž nechala slyšet, že v útěcích bude pokračovat i nadále.
Minulý týden utekla už ráno cestou do školy, kam podle zjištění pečovatelky nedorazila. Několikrát byla nalezena mimo Prahu, například ve Stráži pod Ralskem či v Olomouci.
Pohřešovaná Anežka pochází původně z Mělníka, má hnědé oči, je hubené postavy a měří 165 až 170 centimetrů. Někteří svědci ji mohou poznat i podle jizev, které jí zůstaly na obou předloktích i stehnech vepředu.
Před týdnem policie zveřejnila starší fotografii, na níž měla dívka dlouhé vlasy. Podle nového snímku je má momentálně kratší a obarvené. Databáze upozorňuje také na její sklony k sebepoškozování. Nezletilá dívka užívá antidepresiva.
"Pokud jste ji viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme," zopakoval na závěr mluvčí Rybanský.