Chladný Fiala ukázal emoce. "Nedovolme vládu Babiše, Okamury a Konečné," burcoval

Sotva člověk vešel do prvního patra Slovanského domu, bylo jasné, jak moc koalici Spolu na čtvrteční akci záleží. Uvnitř se tísnilo velké množství lidí, odhadem kolem sedmi stovek - kromě členů ODS, KDU-ČSL a TOP 09 šlo také o mnoho jejich příznivců. Jediným cílem bylo všechny "nažhavit", aby v posledních dnech kampaně udělali maximum pro úspěch koalice.
"Dámy a pánové, prosíme o klid. Za pět minut začne start horké fáze kampaně koalice Spolu. Děkujeme, že jste s námi, a užijte si to," oznamoval vážným tónem mužský hlas, který se následně ozýval každou další minutu. Když uplynula i ta poslední, zazněla státní hymna, kterou si někteří z politiků dokonce i zpívali - třeba ministryně obrany a jednička Spolu v Praze Jana Černochová, která stála v první řadě pod pódiem.
Poté se začala ozývat sálem dramatická hudba a na velkoplošné obrazovce se objevily záběry, jak předseda SPD Tomio Okamura a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v jedné z televizních debat zvedají ruku pro odchod Česka z EU a NATO. Také slova předsedy ANO Andreje Babiše, že hnutí Stačilo! nejsou komunisté, a také videa z mítinků Petra Fialy, kde na něho někteří lidé ostře pokřikují.
Záměr byl jasný: navodit atmosféru, co by se podle Spolu stalo, kdyby se po volbách dostali k řízení země Babiš, Okamura a Konečná.
Do této atmosféry přišel za aplausu přítomných na pódium Petr Fiala, který svou řeč postavil především na varování před vládou zmiňovaných tří politiků. "Zbývá patnáct dnů do voleb, které mohou rozhodnout o tom, jestli Česká republika zůstane v rodině svobodných, prosperujících států, anebo se přiřadí k zemím s autoritativními tendencemi, jejichž představitelé se klaní Kremlu nebo Pekingu," zněla jeho první slova.
Zároveň ale přiznával, že při cestách po Česku vidí, že část společnosti je zasažena "blbou náladou", což přičítá opozici. Projevil ale také sebereflexi a přiznal, že se jeho vládě řada věcí nepovedla.
K motivu obav z budoucnosti se pak vracel několikrát. Tvrdil, že pokud si Česko zvolí cestu populistů a nacionalistů (tedy v jeho pojetí Babiše, Okamuru a Konečnou), naše země už možná žádnou šanci na slibnou budoucnost nedostane. "Čeká nás chudoba, chaos a enormní bezpečnostní riziko. Populisté, nacionalisté a komunisté ve vzácné shodě plánují rozdávat peníze na všechny strany. A nedělají si starosti s tím, kdo to zaplatí," prohlásil.
Možná naštvu Starosty a Piráty, přiznal Fiala
Zatímco s motivem strachu z opozice už vystupoval mnohokrát, nyní přišel s jednou novinkou - výzvou, kterou ještě nikdy dříve nevyslovil. Fiala totiž prohlásil, že jedině on a Spolu mají šanci porazit ANO a Babiše, a sestavit akceschopnou vládu. A naznačil, že by lidé měli kvůli tomu volit raději Spolu než STAN nebo Piráty.
"Chci vám připomenout něco velmi důležitého. A moji kolegové od Starostů nebo Pirátů, se na mě kvůli tomu budou možná trochu zlobit. Ale situace je natolik vážná, že to musím říct: Koalice Spolu je jediná demokratická prozápadní volba, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO," upozorňoval.
S koncem projevu byl hlas Petra Fialy stále naléhavější, a několikrát se obrátil na své příznivce s prosbu, aby se nenechali ovlivnit průzkumy veřejného mínění, negativními komentáři a "blbou náladou".
"Nevěřte tomu, že už je rozhodnuto! To nám vtloukají do hlavy marketéři. Nejen ti z hnutí ANO, ale je i v zájmu cizích nepřátelských zemí, které chtějí, abychom věřili, že už jiná cesta není, že demokraté prohrají, že prozápadní vláda je odepsaná, že ji lidé nechtějí. Ale tak to není! Máme to ve svých rukách! Nesmíme podléhat malomyslnosti," burcoval Fiala a vyvolal tím patrně největší aplaus během svého proslovu.
Nakonec ještě jednou pohrozil vládou Babiše s tím, ať si nikdo nemyslí, že by Babiš nezestátnil veřejnoprávní média a neprovedl další věci: "Že neuhne Okamurovi s referendem o EU a NATO. Že to celé neposune na Východ. Že zapomněl na svoje firmy a bude myslet na lidi? To je přece naivní. Že zachová současnou míru svobody a demokracie? Podívejte se na Slovensko a do Maďarska," varoval a opět všechny halasně přesvědčoval, že Spolu tomu může zabránit.
Lidé v publiku opět tleskali, ale zároveň bylo vidět, že už jsou unaveni z příliš horka a vydýchaného vzduchu v sále. Některým stékal po tváři pot, další se snažili osvěžit třeba papírem, kterým mávali před obličejem jako improvizovaným vějířem. Naštěstí pro ně byla následující vystoupení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a předsedy KDU-ČSL Marka Výborného krátká, oba vyzývali voliče, aby šli volit koalici Spolu.
Zejména šéfka Topky působila uvolněně a dokázala ještě jednou vyvolat mezi přítomnými emoce. "Dámy a pánové, tady vás teda je! Já mám strašnou radost, že vás je tady tolik!" volala nadšeně a chodila po pódiu.
Konec už byl rychlý. Všichni tři politici zvedli ruce, zamávali a zmizeli v zákulisí. Přítomní se tak poté buď pustili do občerstvení v okolních sálech, nebo mezi sebou debatovali.
"Byl to naprosto úžasný, silný projev," svěřila se Aktuálně.cz ministryně obrany a jednička Spolu v Praze Jana Černochová, která přiznala, že byla až překvapena, jak dobře premiér komunikuje s lidmi na mítincích.
"Neřekla bych do něj, že je člověk, který opravdu je schopný odložit sako a jít mezi ten dav a když mu někdo tyká, tak mu řekne: 'Jak se jmenuješ? Já jsem Petr, tak jo, pojď si tykat'. Přijde mi, že překonává sám sebe a strašně moc si přeju, abychom volby vyhráli," svěřila se.
Předvolební průzkumy jsou ale ke Spolu neúprosné. Jediným krajem v Česku, kde má koalice větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Tam sice uskupení vede, jenže o mnohem méně, než by si její politici přáli. Zatímco dříve tady vítězili se 40 procenty hlasů, teď nemají ani 30. Převaha ANO je někde tak velká, že v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před Spolu umístilo i SPD.