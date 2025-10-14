Domácí

Žalobce navrhl trest pro útočníka, který udeřil Babiše berlí. Soud má dvě možnosti

před 1 hodinou
Státní zástupce Miroslav Nogol z Frýdku-Místku navrhl podmíněný trest pro muže, který před volbami napadl v Dobré na Frýdecko-Místecku Andreje Babiše (ANO) francouzskou holí. Případem se bude zabývat Okresní soud ve Frýdku-Místku.
Video ukazuje útok muže berlemi na Andreje Babiše | Video: X/FiveStar1959

Čtyřiašedesátiletému muži za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví hrozí trest v rozpětí od jednoho roku až do pěti let. "Navrhuji uložení podmíněného trestu při spodní hranici trestní sazby. A také peněžitý trest," uvedl žalobce. Blíže nechtěl návrh komentovat. "Ještě nebyl doručen podezřelému ani poškozenému," řekl.

Doplnil, že okresní soud má nyní dvě možnosti, jak může postupovat. "Jednak může vydat trestní příkaz. Pak by se případ před soudem neprojednával. Nebo může nařídit hlavní líčení a případ projednat zkráceně před soudem," uvedl Nogol.

Návrh na potrestání je obdoba obžaloby. Stejně jako obžalobu ho podává státní zástupce a je adresován soudu. Na rozdíl od obžaloby však návrh na potrestání neobsahuje odůvodnění, a je tedy obsahově stručnější.

Incident se stal 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici.

"Policisté vyslechli dvě desítky svědků včetně Babiše, vyhodnocovali zajištěné materiály a další informace. Podezřelý muž se k činu doznal," uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská. Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.

 
