Na Šumavě skoro 20 stupňů a polární záře. Pak přijde zlomový víkend

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 59 minutami
Do pátku mají meteorologové jasno. Ráno mlhy, na horách inverze a především vysoké teploty. Česko tak čeká ještě několik dní relativně teplého počasí. Víkend pak bude přelomový. Teploty budou postupně klesat. Příští týden přijde studený náraz.
Kometa Lemmon (C/2025 A6) a polární záře na večerní obloze 18. října 2025 nad Jizerskými horami.
Kometa Lemmon (C/2025 A6) a polární záře na večerní obloze 18. října 2025 nad Jizerskými horami. | Foto: Profimedia.cz

Ve čtvrtek ráno bude na většině území Čech, Moravy a Slezska nízká oblačnost nebo mlhy. Ty pravděpodobně zůstanou na většině Moravy po celý den. Naopak v Čechách a ve Slezsku by v průběhu dne mělo být polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C. Noční teploty mezi 5 až 0 °C, ojediněle bude pod nulou.

Ve čtvrtek v noci navíc mohou lidé stále na některých místech spatřit polární záři. Tu mohli podle meteorologů sledovat i v úterý. Vidět byla například v Krkonoších. Lidé v nížinách často kvůli mlze a oblačnosti ale takové štěstí neměli. 

Jasno a slunečno se do pátku očekává hlavně na horách, a to především na Šumavě a v Jeseníkách. Právě v Pošumaví a na Jesenicku hlásí na čtvrtek a pátek meteorologové až 17 °C. Horší to bude v turisticky oblíbených Krkonoších. Tam se očekává zataženo s nízkou oblačností, ojedinělé mrholení a nejvyšší teploty 8 až 11 °C.

Zlomový víkend. Potom přijde zima a sníh

O víkendu přijde první velký zlom. V místech nad tisíc metrů se někde dočkáme sněžení, jinde může zase pršet. Noční teploty klesnou na 6 až 1 °C. Ty denní by neměly přesáhnout 10 až 12 °C.

Příští týden už přijde zima. Na pondělí hlásí meteorologové prudký pokles teplot a na většině území déšť. Ve vyšších nadmořských výškách se očekává sníh. "Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, na jihu kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C," píše Český hydrometeorologický ústav.  

 
