Pokud byl začátek týdne spíše chladný a místy deštivý, tak do pátku se bude stále více oteplovat. Ve středu nebo čtvrtek by měl přijít příliv teplého vzduchu a vytvoří se teplotní inverze. To se projeví hlavně slunečným a teplým počasím na horách. Na Šumavě a v Jeseníkách bychom se tak mohli dočkat až 16 °C stupňů.
Středa bude polojasná až jasná. Místy se objeví mlhy. Noční teploty klesnou na 4 až 0 °C, místy až na -2 °C. Přes den se teploty vyšplhají na 8 až 12 °C.
Čtvrtek bude polojasný s denními teplotami mezi 9 až 13 °C, ojediněle 15 °C. V noci teploty klesnou na 6 až 2 °C.
Nejteplejším dnem týdne bude podle meteorologů pátek, a to především na horách. Očekává se vyšší oblačnost a zataženo. Přes den ale bude 9 až 13 °C. Na Šumavě pak kvůli inverzi teploty na některých místech dosáhnou až 16 °C.
Zlomový víkend
O víkendu pak přijde první velký zlom. V místech nad tisíc metrů se někde dočkáme sněžení, jinde může zase pršet. Noční teploty klesnou na 6 až 1 °C. Ty denní by neměly přesáhnout 10 až 12 °C.
"Počasí během následujících sedmi dní bude zajímavé. Zatímco do pátku je scénář počasí zcela jasný, o to méně jasný je vývoj během následujícího víkendu nebo na začátku příštího týdne, " píše český hydrometeorologický ústav na síti X.
Začátkem příštího týdne by mělo na většině míst České republiky pršet, uvádí dlouhodobá předpověď. Dojde také k poklesu denních a nočních teplot. V některých oblastech bude i mráz.
Je tak možné, že od příštího týdne začne naplno zima, která má být podle odhadů letos chladnější.
