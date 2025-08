Piráti posilují, Stačilo! by to teď stačilo, Motoristé spadli, ukazuje nový průzkum

Hnutí ANO by podle volebního modelu agentury Ipsos na přelomu července a srpna vyhrálo volby se ziskem 34,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by měla 21,9 procenta. Do sněmovny by se dostala také hnutí SPD a Starostové, stejně jako Piráti a hnutí Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté.

V porovnání s předchozím červnovým průzkumem si polepšili hlavně Piráti, a to o zhruba dva procentní body. Zatímco zisk ANO a Spolu se od konce června změnil v desetinách procentního bodu, SPD by se vrátilo na třetí místo se ziskem 11,4 procenta hlasů, což je v porovnání s předchozími letošními modely agentury jeho nejlepší výsledek. Podobně se posunuli Piráti se Zelenými, které by volilo 8,6 procenta lidí. Související Průzkum průzkumů: Dvě strany si sáhly na maximum, jiná dvojice promarnila příležitost Starostové by klesli na jarní desetiprocentní zisk, Stačilo! by se naopak ziskem 6,3 procenta hlasů přiblížilo svému květnovému maximu. Ipsos upozornil na to, že v případě Stačilo! jejich zisk ve volebním modelu měřil na rozdíl od červnového průzkumu už se zapojením sociálních demokratů. Ostatní strany a hnutí zůstávají pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro zisk mandátů ve sněmovně. Motoristé sobě od června spadli na 3,9 procenta a hnutí Přísaha na dvě procenta. Agentura uvedla, že statistická odchylka se v případě subjektů kolem pětiprocentní hranice pohybuje v rozmezí plus minus 1,5 procentního bodu. U větších stran je to až plus minus 3,5 procentního bodu. K volbám by přišlo 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta. "Na konci července platilo, že 43 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou," uvedla agentura. Model zpracovala na základě průzkumu z 28. července až 2. srpna, kterého se zúčastnilo 1021 dotázaných. Stejné pořadí na čele je i ve volebních modelech jiných agentur. Ve všech vede hnutí ANO s odstupem před koalicí Spolu, SPD, STAN, Piráty a Stačilo!, což ukázal i poslední volební model agentury STEM, který byl zveřejněn počátkem srpna. Výsledky volebních modelů agentury Ipsos v letošním roce (v procentech): strana či hnutí červenec až srpen Červen Květen Duben Březen Únor Leden ANO 34,9 35,1 34,1 34,4 35,8 36,4 36,7 Spolu 21,9 21,4 20,6 21,7 20,9 20,6 20,5 SPD 11,4 10,5 10,1 10,4 9,8 7,5 5,7 STAN 10 10,8 9,9 9,8 10,3 10,6 12,0 Piráti 8,6 6,7 6,0 6,1 5,8 5,1 5,0 Stačilo! 6,3 5,7 6,4 5,8 5,1 4,8 5,5 Motoristé sobě 3,9 4,5 4,6 4,5 5,0 4,8 5,4 Přísaha 2 2,4 2,1 2,4 1,4 2,0 1,9 SOCDEM - 2,3 2,7 1,8 3,5 2,6 1,6 Zelení - - 2,7 2,1 1,0 1,3 1,5 Svobodní - - - - - 2,1 0,9 PRO - - - - - 1,1 1,6 Zdroj: Ipsos