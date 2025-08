Průzkum průzkumů: Dvě strany si sáhly na maximum, jiná dvojice promarnila příležitost

Koalici Spolu bitcoinová kauza příliš neovlivnila, zůstává však daleko za volebním hnutím ANO. Výrazně posilují SPD a Piráti, Motoristé do sněmovny nedojedou. Ukazuje to průzkum průzkumů, který na základě dat několika agentur sestavuje datová redakce Aktuálně.cz.

Hnutí SPD dál těží ze spolupráce se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou. V průzkumu průzkumů, který na základě volebních modelů renomovaných agentur pravidelně sestavuje datová redakce Aktuálně.cz, dosáhlo na svůj historicky nejvyšší výsledek. Jeho preference nyní činí 12,54 procenta, čímž upevňuje bronzovou příčku.

"Opozičnímu hnutí prospěl společný postup se třemi menšími stranami. Tato skutečnost mu zajistila posílení role hlavního reprezentanta protestních hlasů," popsali statistici z analytického ústavu STEM.

Otázkou je, zda nejnovější volební spot hnutí, který museli již krátce po vydání upravit, jeho pozici ještě vylepší, anebo ukáže, že se do preferencí voličů netrefili. Od ohlášeného spojení s menšími stranami je však podpora strany poměrně stabilní, a to zejména mezi lidmi bez maturity.

Na vzestupu jsou v posledních týdnech také Piráti, kteří si stejně jako SPD připsali svůj dosud nejvyšší sledovaný výsledek. Zatímco na začátku roku se jejich preference pohybovaly okolo šesti procent, spolupráce se Stranou zelených jim dopomohla v průzkumu průzkumů k dosažení cifry 7,2 procenta. Jejich setrvání v dolní parlamentní komoře se nyní jeví v podstatě jako jisté. Na podzim by mohli získat 15 mandátů namísto nynějších čtyř. Oporu nacházejí zejména u mladších voličů.

Na výsledcích koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se dopad bitcoinové kauzy nyní už exministra Pavla Blažka nakonec zásadně neprojevil.

"Pokud se v této kauze neobjeví něco výrazně nového, co by znejistilo jejich podporovatele, tak se ten pohyb zastavil," okomentoval dění STEM analytik Martin Kratochvíl pro CNN Prima News. V průzkumu průzkumů si drží 20,5 procenta. Byť jde o jejich druhý nejlepší výkon v průzkumech vůbec, oproti současnému počtu poslaneckých mandátů by s takovým výsledkem přišli o třetinu z nich.

Mladší volí Starosty, starší Stačilo!

Starostové a nezávislí (STAN) si od minulého týdne lehce pohoršili a vrátili se na čísla ze začátku července. Stále se drží nad 11 procenty preferencí, což v přepočtu znamená 24 křesel ve sněmovně - o devět méně než nyní. Hnutí STAN, stejně jako koalice Spolu, čerpá podporu především z řad lépe zajištěných voličů, kde jejich obliba výrazně roste. Častěji je plánují volit také vzdělanější lidé mladšího věku.

Mírně si polepšilo hnutí Stačilo!, za které kandidují i představitelé komunistů a sociálních demokratů. V průzkumu průzkumů mají nyní 5,9 procenta a získali by tak v dolní komoře parlamentu devět křesel. Volit je plánují ve větší míře muži spíše než ženy a lidé staršího věku.

"Vyšší podpora uskupení Stačilo! mezi staršími voliči vyplývá především ze struktury loajálních voličů KSČM jako hlavní síly tohoto hnutí," doplnili analytici ze společnosti STEM.

Pod pětiprocentní hranicí volitelnosti zůstávají Motoristé sobě - voličské preference jim setrvale klesají od března. V průzkumu průzkumů mají aktuálně 4,3 procenta.

Naopak hnutí Přísaha podle posledního výzkumu STEM posílilo téměř o jeden procentní bod, čímž se dostalo na jeden ze svých nejlepších výsledků. Hnutí kolem senátora Róberta Šlachty na konci července odmítlo nabídku Motoristů na spolupráci. Přitom pokud by si plácli, šance na sněmovní křesla by tím notně oživili.

Nicméně i v případě, že by hlasy pro Motoristy a Přísahu propadly, voličů bez vlastního reprezentanta ve sněmovně by bylo mnohem méně, než jak je tomu v současném volebním období. Strany na prvních šesti místech průzkumu průzkumů mají v součtu přes 89 procent hlasů a podíl hlasů pro jiné než výše zmíněné subjekty se pohybuje pod jedním procentem.

Oproti minulému týdnu se nepatrně snížil "výtlak" ANO, nyní má 31,82 procenta. Opoziční strana Andreje Babiše je však nadále suverénním vítězem volebních výzkumů. Podle nynějších výsledků by jí ve sněmovně náleželo 78 křesel. Vhodným koaličním partnerem či případně podporovatelem menšinové vlády by pro ni mohlo být SPD s 27 křesly - v součtu by obě hnutí měla nadpoloviční většinu 100 poslanců (105). Ovšem pouze za předpokladu, že by SPD posilovalo nebo alespoň udržovalo svou pozici.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.

Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: