Pavel navštívil segregovanou školu, žáci ho zaujali. Není to beznadějné, říká ředitel

Karel Bendlmajer je už roky ředitelem Základní školy Mojžíř, do které chodí převážně děti z jedné ze sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Ve čtvrtek je navštívil zvolený prezident Petr Pavel, který s ředitelem vedl i soukromé jednání. "Nedělám si iluze, že by mávnutím kouzelného proutku něco změnil. Jsem ale rád, že má zájem o naše problémy," řekl ředitel po setkání.

Pro děti ze Základní školy Mojžíř v Ústí nad Labem to byla obrovská událost. Už několik minut předtím, než k nim zvolený prezident Petr Pavel ve čtvrtek dorazil, stály některé před školou a napjatě čekaly. "Chtěli bychom jeho podpis nebo fotku. Dáme si to na Facebook a Instagram," říkali žáci. Když pak Pavel konečně dorazil, tleskali a křičeli. Část z nich pak za ním běžela.

Kromě dětí na budoucího prezidenta čekal také ředitel Karel Bendlmajer, do jehož školy chodí převážně děti ze sociálně vyloučených lokalit. "Máme velké procento dětí, které pochází z ekonomicky znevýhodněných rodin. Práce s nimi je obtížnější, protože v rodině nezažívají tlak na to, aby se vzdělávaly," vysvětloval reportérovi Aktuálně.cz ředitel.

Zásadním problémem je podle ředitele to, že se děti hodně stěhují, kvůli čemuž mění i školu. "Kdybychom měli možnost s dětmi pracovat od začátku, například už od přípravné třídy, tak by to byla úplně jiná káva. Pokud takové děti máme, tak s nimi dosahujeme dobrých výsledků. Jakmile ale jsou tři měsíce tady, dva měsíce jinde, pak zase půl roku v Anglii, tak je to cesta do pekel," posteskl si.

Bendlmajer poukazuje také na to, že děti v sociálně vyloučených lokalitách nemají mnohdy vzor ve svých rodičích. Sami mají často vychozenou jen základní školu, leckdy jim chybí i pracovní návyky, protože jsou léta nezaměstnaní. Škola i místní neziskové organizace usilují o to, aby děti nečekal podobný osud jako jejich rodiče.

"Snažíme se s charitou zachytit spolupracující rodiny, abychom se jim věnovali od malých dětí. S nimi se dá pracovat. Ale jakmile dítě sklouzne a jeho okolí ho táhne k tomu, aby šlo na úřad práce a bylo na dávkách, je to špatné. Je třeba je vytrhnout z tohoto systému. Jinak nás všechny sežere," upozorňuje.

Přesto si ředitel nemyslí, že by situace byla beznadějná. Společně se svými žáky a učiteli se na návštěvu generála ve výslužbě, který se 9. března stane českým prezidentem, pořádně připravili. Na budoucí hlavu státu čekaly dárky, jedna z žákyň nakreslila jeho portrét, Pavel dostal také školní časopis a kývl na prosbu, aby se ještě někdy přijel na školu podívat. Děti se rovněž pustily do vaření a zájemcům rozdávaly palačinky a bramboráky.

Pavel se během návštěvy i na několik minut zavřel v jedné místnosti s ředitelem školy, kde s ním vedl soukromé jednání. Z něho odcházel Bendlmajer potěšený. "Nedělám si iluze, že by mávnutím kouzelného proutku něco změnil. To vůbec. Jsem ale rád, že má zájem o naše problémy. Ať vyvine jakoukoliv iniciativu, budu rád," řekl ředitel.

Od nové hlavy státu si slibuje, že by mohla pomoci s byrokracií. Řediteli školy vadí, že jakékoliv žádosti o dotace jsou složité a zdlouhavé a jeho personál hodně zaměstnávají.

Pavel se k návštěvě školy vyjádřil až na pozdější debatě se studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato univerzita připravuje mimo jiné nové učitele, z nichž někteří reportérovi Aktuálně.cz řekli, že by do vyloučené lokality, jako je Mojžíř, učit nešli. Když v aule univerzity zazněl od jedné ze studentek dotaz na to, jak se Pavlovi v Mojžíři líbilo, studenti reagovali smíchem.

Ovšem Pavel hned v první větě odpověděl, že si odnáší dobré a pozitivní dojmy. "Možná někteří očekávali jinou odpověď. Atmosféra tam byla mnohem lepší, než by mohl člověk očekávat ze vztahů, které fungují mezi dospělými. Děti ale nemůžou za to, v jaké situaci a podmínkách žijí," zareagoval Pavel.

"Viděl jsem, že děti jsou jako otevřená kniha. Je dobře, že s nimi pracujeme. Vedení školy k tomu určitě přistupuje velmi vstřícně. Je potřeba najít vhodné podmínky, jak děti z těchto rodin vtáhnout co nejdříve do systému výchovy a vzdělávání," prohlásil budoucí prezident a vyslovil se pro změny v sociální podpoře.

